Σε μια εποχή όπου η κλιματική κρίση δοκιμάζει σκληρά τη Μεσόγειο, αυξάνοντας δραματικά τη συχνότητα και την ένταση των δασικών πυρκαγιών, η τεχνολογία αιχμής επιστρατεύεται στην πρώτη γραμμή της Πολιτικής Προστασίας. Μια ισχυρή ευρωπαϊκή συμμαχία, μέσω του καινοτόμου έργου 6G-VERSUS, ενώνει κορυφαίους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, με στόχο τη δημιουργία μίας «έξυπνης» ασπίδας προστασίας, ικανής να σώσει ανθρώπινες ζωές και δασικά οικοσυστήματα.

Σε αυτό το φιλόδοξο ευρωπαϊκό εγχείρημα, η Ελλάδα δεν είναι απλός παρατηρητής αλλά διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Πρόσφατα, οι εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» μετατράπηκαν σε πεδίο δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες, αποδεικνύοντας πώς τα δίκτυα επόμενης γενιάς (6G) και η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) μπορούν να αλλάξουν ριζικά τα δεδομένα στην αντιμετώπιση κρίσεων.

Σενάριο πιλοτικής δοκιμής στην Αθήνα

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνίας και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), σε συνεργασία με τον «Δημόκριτο», τον ΟΤΕ, την Infolysis και την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αττικής.

Πώς λειτουργεί το σύστημα 6G-VERSUS σε περίπτωση φωτιάς:

Μόλις εκδηλωθεί εστία σε δάσος, κάμερες υψηλής ανάλυσης συνδεδεμένες στο δίκτυο 6G μεταδίδουν άμεσα την εικόνα στο συνδεδεμένο κέντρο. Ακολουθεί ανάλυση AI σε πραγματικό χρόνο, όπου εξειδικευμένοι αλγόριθμοι (ανεπτυγμένοι από τον ΟΤΕ) αναλύουν το video feed και «κλειδώνουν» τα πρώτα σημάδια καπνού ή φλόγας, ειδοποιώντας αυτόματα το κέντρο επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα, ξεχωριστά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ σκανάρουν την περιοχή για να εντοπίσουν την πιθανή θέση ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Ρομποτικοί Σκύλοι και Drones

Το πιο εντυπωσιακό κομμάτι της άσκησης περιελάμβανε τη συντονισμένη δράση επίγειων και εναέριων αυτόνομων μέσων:

Ο Ρομποτικός Σκύλος, που παρουσιάστηκε είναι εξοπλισμένος με onboard AI και μπορεί να επιχειρεί σε δύσβατα σημεία με πυκνή βλάστηση και μηδενική ορατότητα. Μπορεί να εντοπίσει θύματα, να μεταφέρει βασικό υγειονομικό εξοπλισμό ή εφόδια και να καθοδηγήσει τους διασώστες με ασφάλεια.

Το Drone Επιτήρησης μπορεί να προσφέρει πανοραμική εικόνα της πυρκαγιάς. Η επεξεργασία του βίντεο γίνεται σχεδόν με μηδενική καθυστέρηση μέσω υποδομών edge computing (υπολογιστικοί πόροι δίπλα στο πεδίο).

Το Drone-Ρελέ (Relay UAV Node) που λειτουργεί ως ιπτάμενος τηλεπικοινωνιακός κόμβος. Συνδεδεμένο με το δίκτυο 6G, επέκτεινε την κάλυψη προς τον ρομποτικό σκύλο, διασφαλίζοντας ότι η επικοινωνία δεν θα χαθεί ακόμη και αν οι επίγειες υποδομές (κεραίες) έχουν καεί.

Ευρωπαϊκή Συμμαχία με Ελληνική Σφραγίδα

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Smart Networks and Services Joint Undertaking (SNS JU) της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon Europe, συγκεντρώνοντας 34 οργανισμούς από 10 χώρες.

Η Ελλάδα αποτελεί μία από τις έξι ευρωπαϊκές τοποθεσίες (μαζί με Φινλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία, Βουλγαρία και Γαλλία) όπου διεξάγονται οι δοκιμές. Ωστόσο, η χώρα μας έχει τα τεχνικά ηνία: η ερευνητική ομάδα I-SENSE Group του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ εκτελεί χρέη Τεχνικού Συντονιστή ολόκληρου του ευρωπαϊκού έργου.