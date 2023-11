Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την απόλυσή του, ο Σαμ Άλτμαν επιστρέφει πανηγυρικά στη θέση του διευθύνοντα συμβούλου της OpenAI.

«Ανυπομονώ να επιστρέψω» τόνισε ο Άλτμαν με ποστ του στα social media εκφράζοντας, έτσι, την ικανοποίησή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

i love openai, and everything i’ve done over the past few days has been in service of keeping this team and its mission together. when i decided to join msft on sun evening, it was clear that was the best path for me and the team. with the new board and w satya’s support, i’m…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Την είδηση επιβεβαίωσε και με δικό της ποστ η OpenAI.

We have reached an agreement in principle for Sam Altman to return to OpenAI as CEO with a new initial board of Bret Taylor (Chair), Larry Summers, and Adam D’Angelo.

We are collaborating to figure out the details. Thank you so much for your patience through this.

— OpenAI (@OpenAI) November 22, 2023