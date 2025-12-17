Mέσα από το παγκόσμιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Seeds for the Future, η Huawei δίνει τη σκυτάλη στη νέα γενιά. Πρόκειται για το εμβληματικό πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR) της εταιρείας, το οποίο από το 2008 στοχεύει στην ανάπτυξη ταλέντων στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), στην ενίσχυση της μεταφοράς γνώσης και στην καλλιέργεια της διαπολιτισμικής κατανόησης μεταξύ νέων από διαφορετικές χώρες.

Μέσα από εκπαιδευτικούς κύκλους, διαδραστικές εκπαιδευτικές ενότητες και διεθνείς εμπειρίες μάθησης, το Seeds for the Future προσφέρει σε φοιτητές και φοιτήτριες πανεπιστημίων μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για να γνωρίσουν τις πιο σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες και να αναπτύξουν δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας του αύριο.

Το πρόγραμμα λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στη θεωρητική γνώση και την πρακτική εφαρμογή, ενισχύοντας την επιχειρηματική σκέψη και την καινοτομία. Έτσι, η Huawei επενδύει έμπρακτα στη νέα γενιά ψηφιακών ηγετών, προσφέροντας σε Έλληνες φοιτητές και φοιτήτριες τη δυνατότητα να αποκτήσουν άμεση επαφή με τεχνολογίες αιχμής, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), το 5G+, το Digital Power και το Cloud Computing. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές που εξειδικεύονται στις ΤΠΕ, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν από εξειδικευμένα στελέχη της Huawei και να αποκτήσουν διεθνή προοπτική.

Μέχρι σήμερα, η Huawei Ελλάδας έχει επιλέξει περισσότερους από 100 διακεκριμένους Έλληνες φοιτητές και φοιτήτριες από 9 κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, μεταξύ των οποίων το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Το 2025 η Huawei Ελλάδας διοργάνωσε για 9η συνεχόμενη χρονιά το Seeds for the Future. Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 19 έως τις 25 Οκτωβρίου και δύο φοιτήτριες του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπoλογιστών, συγκεκριμένα η Φιλοθέη Λιναρδάτου από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η Σοφία Ζγουλέτα από το Πανεπιστήμιο Πατρών, επισκέφθηκαν το Dongguan και τη Shenzhen, όπου βρίσκονται και τα κεντρικά γραφεία της Huawei.

Εκεί παρακολουθήσαν εντατικά μαθήματα και εξειδικευμένες συνεδρίες πάνω στο 5G+, την Τεχνητή Νοημοσύνη, το Cloud Computing και άλλες τεχνολογίες που διαμορφώνουν το μέλλον του παγκόσμιου ψηφιακού μετασχηματισμού.

Εμπειρία μάθησης που ξεπερνά τα όρια της αίθουσας

«Το πρόγραμμα ήταν πολύ καλά δομημένο και κατανοητό, ακόμη και για όσους δεν είχαμε αμιγώς τεχνικό υπόβαθρο», είπε η Σοφία. «Μας έδωσε μια ξεκάθαρη εικόνα για το πού κατευθύνεται η τεχνολογία και ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος μας σε αυτή».

«Με βοήθησε να εμπλουτίσω το θεωρητικό υπόβαθρο που είχα από το πανεπιστήμιο. Εμβάθυνα στις τηλεπικοινωνίες, στο cloud computing και στην AI, και έμαθα περισσότερα για τις πρακτικές εφαρμογές τους. Μας ενημέρωσαν επίσης για τη νέα γενιά δικτύων – το 6G – κάτι που με εντυπωσίασε ιδιαίτερα» είπε η Φιλοθέη.

Μιλώντας για το ταξίδι τους στην Κίνα και όσα εντυπωσιακά αποκόμισαν, οι δύο φοιτήτριες δήλωσαν ενθουσιασμένες με την διαφορετική κουλτούρα αλλά και την ραγδαία τεχνολογική πρόοδο. Στην ερώτηση ποια καινοτομία θα τους μείνει αξέχαστη η Φιλοθέη είπε: «Η τεχνολογία έξυπνης οδήγησης. Τα αυτοκίνητα με αυτή την τεχνολογία μπορούν να παρκάρουν αυτόματα και να δημιουργούν προειδοποιητικά σήματα».

Η Σοφία αναφέρθηκε σε άλλο τομέα και είπε: «Το μοντέλο Pangu Drug Molecule. Επιταχύνει την ανακάλυψη νέων φαρμάκων δημιουργώντας νέες μοριακές δομές μέσω AI και προβλέποντας τις ιδιότητές τους πολύ γρηγορότερα από τις παραδοσιακές μεθόδους».

Και οι δύο μέχρι πρότινος πίστευαν ότι η Huawei είναι απλώς μια «εταιρεία που φτιάχνει κινητά και laptops». Είχαν την ευκαιρία όμως να μάθουν για τα καινοτόμα έργα της στην αυτόνομη οδήγηση, την πράσινη ενέργεια, την AI και το cloud computing.

«Η εμπειρία του ταξιδιού μου άλλαξε εντελώς την οπτική για το κινεζικό τεχνολογικό οικοσύστημα» είπε η Σοφία. «Συνειδητοποίησα τον ουσιαστικό αντίκτυπο των εφαρμογών AI, cloud και 5G στην καθημερινότητα, στην εκπαίδευση, την υγεία, την ψυχαγωγία και τη βιομηχανία. Και ότι αυτές οι τεχνολογίες εξελίσσονται συνεχώς» πρόσθεσε η Φιλοθέη.

Και οι δύο φοιτήτριες συμφώνησαν ότι η πιο εντυπωσιακή εμπειρία στο ταξίδι τους στην Κίνα ήταν η επίσκεψη στη DJI. «Είδαμε όλα τα μοντέλα drones από το πρώτο μέχρι το πιο σύγχρονο» είπε η Φιλοθέη ενώ η Σοφία πρόσθεσε: «Οι τεχνολογίες τους στα ρομπότ και τα drones ήταν συναρπαστικές. Με εντυπωσίασε η πρακτική εφαρμογή τους, ιδίως στη γεωργία και στην προστασία του οικοσυστήματος. Στην Ελλάδα, όπου οι πυρκαγιές είναι συχνές, τέτοιες τεχνολογίες μπορούν πραγματικά να κάνουν τη διαφορά».

Με παρουσία σε δεκάδες χώρες και περισσότερα από 17 χρόνια συνεχούς υλοποίησης, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Seeds for the Future προσφέρει σταθερά στη διαμόρφωση της επόμενης γενιάς επαγγελματιών και ηγετών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Μέσα από πρωτοβουλίες που συνδυάζουν εκπαίδευση, τεχνολογική εξειδίκευση και διεθνή συνεργασία, η Huawei επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη νέων ταλέντων, που θα συμβάλλουν στην βελτίωση της καθημερινότητάς μας και ενός συμπεριληπτικού κόσμου για όλους.