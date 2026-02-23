Σεμινάριο εκπαίδευσης στη χρήση drones για επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης διοργανώνει η Drone Solutions, προσφέροντας θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε σύγχρονες τεχνολογίες που εφαρμόζονται σε πραγματικές συνθήκες πεδίου.

Το διήμερο σεμινάριο, συνολικής διάρκειας 12 ωρών, θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Μαρτίου και απευθύνεται σε επαγγελματίες, αλλά και ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να εξοικειωθούν με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνδυασμό θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής εφαρμογής, δίνοντας έμφαση στη σωστή αξιοποίηση των drones σε κρίσιμα περιστατικά.

