«42οC»: Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια απόψε, αποκλειστικά στην COSMOTE TV

Πανελλήνια τηλεοπτική πρεμιέρα κάνει το ερωτικό-ψυχολογικό θρίλερ «42οC», παραγωγής COSMOTE TV, απόψε στις 20:00. Τα συνολικά 8 επεισόδια θα είναι διαθέσιμα για back to back θέαση όλο το Σαββατοκύριακο στο κανάλι COSMOTE SERIES MARATHON HD και μέσα από τη δωρεάν, on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.



Η υπόθεση της σειράς ξεδιπλώνεται γύρω από ένα έγκλημα που συντελείται κάτω από τον ελληνικό ήλιο: μια έφηβη χάνει τη ζωή της, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Η οικογένειά της και ολόκληρη η τοπική κοινωνία του νησιού κλονίζονται από τον απροσδόκητο θάνατό της. Η ημέρα του θανάτου της είναι η ημέρα επιστροφής της αδελφής της, Λένας (Ναταλία Swift), η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με το τραγικό συμβάν: η αδερφή της νεκρή στην ίδια τοποθεσία που είχε εντοπιστεί η σωρός της μητέρας της, έξι χρόνια πριν. Στην προσπάθειά της να ανακαλύψει τους υπεύθυνους, η Λένα θα βρει ένα σύμμαχο στο πρόσωπο του εφηβικού της έρωτα, του Νίκου (Κώστας Νικούλι), ενώ θα έρθει αντιμέτωπη με την οικογένειά της, με μυστικά και μνήμες να επιστρέφουν για να την στοιχειώσουν.





Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται οι: Κατερίνα Λέχου, Χρήστος Λούλης, Αλέξανδρος Λογοθέτης, Theo Alexander, Έμιλυ Κολιανδρή και Μπέτυ Αποστόλου. Το καστ της σειράς «42°C» πλαισιώνει μία ομάδα νέων και ανερχόμενων Ελλήνων ηθοποιών, όπως η Σεμίραμις Αμπατζόγλου, ο Μιχαήλ Ταμπακάκης, η Μαριέλλη Μανουδάκη, ο Νικολάκης Ζεγκίνογλου και η Στεφανία Σωτηροπούλου.