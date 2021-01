Ασύρματη φόρτιση... εξ αποστάσεως από τη Xiaomi

Η επαγωγική ασύρματη φόρτιση ακόμη δεν είναι ευρέως διαδεδομένη, όμως η Xiaomi φαίνεται να κάνει το επόμενο βήμα στον τομέα της απομακρυσμένης ασύρματης σύνδεσης. Χωρίς την ανάγκη για επαφή, ο ασύρματος φορτιστής της Xiaomi φαίνεται ότι θα μπορεί να φορτίζει συσκευές που είναι ακόμη και αρκετά μέτρα μακριά, με μια τεχνολογία που ονομάζεται Mi Air Charge.



Οι απομακρυσμένοι ασύρματοι φορτιστές έχουν εμφανιστεί ξανά στο παρελθόν, όμως δεν έχουν φτάσει ποτέ στην αγορά. Η Xiaomi φαίνεται να έχει τέτοιο στόχο όμως, καθώς παρουσίασε ένα demo της τεχνολογίας και παράλληλα μίλησε για τις 17 πατέντες που χρησιμοποιεί.

We're excited to bring you the remote charging technology - Mi Air Charge Technology! Charge multiple devices simultaneously while you're gaming, walking around or even when something's in the way, no strings attached. Another giant leap forward in wireless charging technology! pic.twitter.com/wEoB10wOQ2