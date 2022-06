COSMOTE TV: Διεθνής αναγνώριση στα «Telly Awards»

22 διακρίσεις απέσπασε η COSMOTE TV στα 43α «Telly Awards», για την πρωτότυπη προώθηση του περιεχομένου της, τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και τη δημιουργική εικαστική προσέγγιση σε εκπομπές και pop-up κανάλια. Στον παλαιότερο θεσμό τηλεόρασης & video, που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη και αναδεικνύει κάθε χρόνο τα καλύτερα projects τηλεοπτικών δικτύων και πλατφορμών από ολόκληρο τον κόσμο, η COSMOTE TV έλαβε 6 βραβεία Gold, 8 βραβεία Silver και 8 βραβεία Bronze.



Διακρίσεις για σκηνοθεσία, Augmented Reality, μοντάζ, πρωτότυπα γραφικά και σήματα αρχής



Από 2 Gold βραβεία στις κατηγορίες Branded Content Craft-Editing και Branded Content Craft – Use of music έλαβαν το Feel-good Promo ‘Oscars’ και το pop-up κανάλι της ‘Marvel’, για τη σκηνοθεσία (μοντάζ και χρήση μουσικής), ενώ από 1 Gold βραβείο στην κατηγορία Digital Set & AR έλαβαν η εκπομπή ‘European Football Show’ και το digital Press event για τη συμπλήρωση 5 χρόνων ζωής του COSMOTE HISTORY, για τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας και Augmented Reality.



Silver διακρίσεις απέσπασαν το COSMOTE HISTORY Image Promo στην κατηγορία Branded Content Craft – Editing, το pop-up κανάλι ‘COSMOTE SPORT ACROPOLIS RALLY’ στην κατηγορία Branded Content Campaign-Campaign: Branding, το Promo ‘Wonder Woman’ στην κατηγορία Television - General: movie trailers, οι εκπομπές ‘UEFA Champions League Show 2021-2022’, UEFA Europa League Finals 2021’ και ‘UEFA Champions League Finals 2021’ στην κατηγορία Immersive & mixed reality craft - Use of AR και τέλος από ένα το σήμα έναρξης των εκπομπών «Sport Show» και «Ρυθμός των ντέρμπι», στην κατηγορία Television craft - Title Design.



Βραβεία Bronze έλαβαν το pop-up κανάλι ‘COSMOTE SPORT ACROPOLIS RALLY’ στην κατηγορία Branded Content General-Events, το Promo ‘UEFA Champions League Final’ σε 2 κατηγορίες Branded Content General-Events και Branded Content General-Sports, το digital Press event για τη συμπλήρωση 5 χρόνων ζωής του COSMOTE HISTORY, η εκπομπή ‘Oscars Night 2021’ και η εκπομπή ‘Watch Next’ στην κατηγορία Immersive & Mixed Reality Craft-Use of AR, το σήμα αρχής της εκπομπής ‘Watch Next’ στην κατηγορία Television craft - Title Design και η εκπομπή ‘WRC ACROPOLIS TV SHOW’ για όλο το branding & πακέτο γραφικών στην κατηγορία Television Craft-Motion Graphics / Design.



Τα βραβεία Telly



Τα Telly Awards ιδρύθηκαν το 1979, έχουν έδρα τη Νέα Υορκη και είναι η πρώτη διοργάνωση βραβείων video & τηλεόρασης στον κόσμο. Αρχικά αφορούσε τηλεοπτικές διαφημίσεις για την καλωδιακή και την περιφερειακή τηλεόραση των ΗΠΑ. Με την εξέλιξη της τηλεόρασης και της παραγωγής video εξελίχθηκε σε διεθνή θεσμό. Με motto «honoring excellence in video and television across all screens» τα Telly Awards επιβραβεύουν κάθε χρόνο τη δημιουργικότητα και την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας στην τηλεόραση και σε όλες τις πλατφόρμες.



Η κριτική επιτροπή αποτελείται από 200 ειδικούς-υψηλόβαθμα στελέχη τηλεοπτικών δικτύων, εταιρειών παραγωγής, διαφημιστικών εταιρειών και κινηματογραφικών studios. Στη λίστα των βραβευμένων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: Bloomberg, BBC Global, Condé Nast, DC Entertainment, Discovery Communications, Disney, Electronic Arts, ESPN, FORTUNE, HBO, Microsoft, NBC, Nickelodeon, Netflix, PlayStation Studios, Sony Music Entertainment, The Guardian, Time Warner, Under Armour, Universal, Univision, ViacomCBS κ.ά.