Creative Outlier Gold: Ασύρματα in-ear ακουστικά με χρόνο αναπαραγωγής έως και 39 ώρες

Η Creative Technology Ltd ανακοίνωσε σήμερα το λανσάρισμα των Creative Outlier Gold, το οποίο ακολουθεί τα επιτυχημένα Creative Outlier Air, που επαναπροσδιόρισαν την αγορά των TRUE WIRELESS ασύρματων ακουστικών συνδυάζοντας εξαιρετική ηχητική απόδοση με μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Με τα Outlier Gold, οι χρήστες μπορούν να προσβλέπουν σε ολοκαίνουργιες βελτιώσεις που θα θέσουν ένα νέο πρότυπο σε αυτήν την κατηγορία.











Δωρεάν Ενεργοποίηση του Super X-Fi Λογισμικού





Τα Outlier Gold είναι τα πρώτα ακουστικά που μπορούν να ενεργοποιήσουν το λογισμικό Super X-Fi με την εφαρμογή SXFI και την μοναδική εμπειρία ακρόασης που προσφέρει. Μέσω Bluetooth σύνδεσης με την εφαρμογή SXFI, τα Outlier Gold θα ξεκλειδώνουν ασύρματα την τεχνολογία επεξεργασίας λογισμικού Super X-Fi της εφαρμογής με τοπικά αρχεία μουσικής ΔΩΡΕΑΝ. Η εφαρμογή SXFI είναι διαθέσιμη από το Google Play Store και το Apple App Store.



Τα Outlier Gold, σε συνδυασμό με την τεχνολογία Super X-Fi, αναπαράγουν τη φυσική ηχητική σκηνή ενός συνόλου ηχείων σε ένα στούντιο, αποδίδοντας την ίδια ευρύτατη εμπειρία, λεπτομέρεια, ευρυχωρία και ρεαλισμό. Με αυτά τα εξαιρετικά ελαφριά ακουστικά, οι χρήστες θα αισθάνονται ότι τα ακουστικά τους έχουν εξαφανιστεί, ενώ απολαμβάνουν φυσικό ήχο, που δεν συγκρίνεται με άλλα ασύρματα ακουστικά.



Όπως συμβαίνει με οποιαδήποτε συσκευή αναπαραγωγής MP3, το λογισμικό Super X-Fi δεν αναπαράγει περιεχόμενο συνεχούς ροής από τα YouTube, Spotify κ.α. Οι χρήστες που επιθυμούν να απολαύσουν την πλήρη δυνατότητα Super X-Fi από οποιοδήποτε περιεχόμενο, θα πρέπει να σκεφτούν την απόκτηση ενός από τα SXFI AMP, SXFI AIR και SXFI AIR C, την πλήρη σειρά Super X-Fi συσκευών της Creative.



Αντοχή για πραγματικά ασύρματα ακουστικά





Με 14 ώρες απόδοση ανά φόρτιση που ξεπερνά και αυτή των Outlier Air, τα Outlier Gold κατέχουν το μεγαλύτερο χρόνο αναπαραγωγής στα ασύρματα ακουστικά. Σε συνδυασμό με τη συνοδευτική θήκη φόρτισης, προσφέρει τον απίστευτο συνολικό χρόνο αναπαραγωγής έως και 39 ώρες.









«Τα Outlier Gold είναι πραγματικά μια σούπερ έκδοση των άκρως δημοφιλών Outlier Air. Η πρώτη παρτίδα Outlier Air εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες από την παρουσίασή τους στο τελευταίο IT Show στη Σιγκαπούρη, λόγω της εξαιρετικής εμφάνισής τους, των ασυναγώνιστων χαρακτηριστικών τους και της ακαταμάχητης τιμής τους. Με τα Outlier Gold στοχεύουμε να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας. Διαθέτοντας το λογισμικό Super X-Fi, στοχεύουν να γίνουν η χαρά των απαιτητικών της μουσικής, οι οποίοι θα μπορούν πλέον να απολαύσουν τη δική τους βιβλιοθήκη τραγουδιών με αυτή την βραβευμένη τεχνολογία ολογραφίας ακουστικών. Επιπλέον, με 39 ώρες συνολικής διάρκειας, μπορούμε να πούμε πως μπορούν να είναι για ένα ολόκληρο μήνα σε on the road καθημερινή χρήση* χωρίς φόρτιση, κάτι που είναι απίστευτο», δήλωσε ο Sim Wong Hoo, Διευθύνων Σύμβουλος της Creative.



*με χρήση 90 λεπτών ανά ημέρα.



Χαρακτηριστικά



Super X-Fi Λογισμικό

14 ώρες χρόνος αναπαραγωγής ανά φόρτιση; Συνολικός χρόνος αναπαραγωγής έως και 39 ώρες*

Bluetooth 5.0 Χαμηλή Ενέργεια με aptX και AAC

5.6mm drivers Γραφενίου

Πιστοποίηση IPX5 (sweatproof)

Συμβατό με Siri και Google Assistant

3 ζευγάρια extra ear tips (σε 2 μεγέθη)



*Με βάση μέτριο επίπεδο έντασης. Η πραγματική διάρκεια ζωής ποικίλλει ανάλογα με τις ρυθμίσεις χρήσης και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.



Τιμή και Διαθεσιμότητα





Τα Creative Outlier Gold θα είναι σύντομα διαθέσιμα στην Ελλάδα, σε καταστήματα όπως Public, Πλαίσιο κτλ.