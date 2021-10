Δυνατός Οκτώβριος με πλούσιο περιεχόμενο από την HBO, σινεμά, αφιερώματα και νέα ντοκιμαντέρ στο Vodafone TV

To Vodafone TV, το σπίτι της HBO στην Ελλάδα, ανακοινώνει το πρόγραμμα Οκτωβρίου, το οποίο περιλαμβάνει πλούσιο περιεχόμενο με νέες συναρπαστικές παραγωγές και είναι διαθέσιμο πάνω από όλα τα δίκτυα, χωρίς αποκωδικοποιητή και δεσμεύσεις, με μόλις 6,30 ευρώ το μήνα και τον πρώτο μήνα δωρεάν.



Insecure

Η βραβευμένη με Emmy κωμική σειρά της HBO, “Insecure” επιστρέφει με τον 5ο και τελευταίο κύκλο της στο Vodafone TV. Η Issa Dee (Issa Rae), μια νεαρή Αμερικανίδα, μαζί με το υπόλοιπο cast, συνεχίζουν να εξερευνούν τις νέες και παλιότερες μεταξύ τους σχέσεις, σε μια προσπάθεια να καταλάβουν τι θα τους συμβεί στην επόμενη φάση της ζωής τους. Προβάλλεται από 25 Οκτωβρίου.







Scenes from A Marriage

Συνεχίζεται με το 4ο και το 5ο επεισόδιο το συναρπαστικό ΗΒΟ Max exclusive, “Scenes From A Marriage”, που έκλεψε τις διεθνείς εντυπώσεις στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Πρόκειται για μία σύγχρονη προσαρμογή της ομώνυμης κλασικής σουηδικής σειράς του Ingmar Bergman, που επανεξετάζει την εμβληματική απεικόνιση της αγάπης, του μίσους, του πόθου, της μονογαμίας, του γάμου και του χωρισμού, μέσα από την οπτική ενός σύγχρονου ζευγαριού Αμερικανών, με πρωταγωνιστές τους Jessica Chastain και Oscar Isaac και νέο επεισόδιο κάθε Δευτέρα. Με αφορμή το “Scenes from A Marriage” το Vodafone TV προβάλλει το αφιέρωμα “Happily Ever Laughter”, που περιλαμβάνει αγαπημένες τηλεοπτικές και κινηματογραφικές ιστορίες γάμου, οικογένειας, χωρισμού και όχι μόνο.



Dublin Murders

Βασισμένη στα βιβλία "Dublin Murder Squad" της Αμερικανοϊρλανδής Tana French, η αστυνομική δραματική σειρά “Dublin Murders” (BBC, RTE, Starz) επικεντρώνεται στη σκοτεινή Ιρλανδική πραγματικότητα του τότε και του τώρα, μέσα από τα μάτια δύο ντετέκτιβ, του Rob Reilly (Killian Scott) και της Cassie Maddo (Sarah Greene). Και τα 8 συναρπαστικά της επεισόδια, που προσέλκυσαν μερικά εκατομμύρια θεατών στο Ηνωμένο Βασίλειο, προβάλλονται στο Vodafone TV.



Βραβευμένα με EMMY

Το Vodafone TV συνεχίζεται να προβάλει συναρπαστικό περιεχόμενο της HBO που σάρωσε στα βραβεία EMMY. Όπως τo συγκλονιστικό “Mare of Easttown” με την μεγάλη Kate Winslet, η οποία απέσπασε το βραβείο του καλύτερου γυναικείου ρόλου στα φετινά βραβεία EMMY και τους συμπρωταγωνιστές της Evan Peters (“American Horror Story”, “ X-Men: Days of Future Past”, “American Animals”) και Julianne Nicholson (“Τully”, “August: Osage County”, “Law & Order: True Crime”) να κερδίζουν τα βραβεία του καλύτερου δεύτερου ανδρικού και δεύτερου γυναικείου ρόλου, αντίστοιχα. Την αγαπημένη σειρά της HBO στο Vodafone TV, "I May Destroy You”, με τη δημιουργό της και πρωταγωνίστρια Michaela Coel να κερδίζει το βραβείο του καλύτερου σεναρίου. Ή το υπερφυσικό “Lovecraft Country”, που με την υπογραφή των Jordan Peele (“Get Out”), J.J. Abrams (“Star Wars: The Rise of Skywalker”) και Misha Green (“Sons of Anarchy”), απέσπασε δύο βραβεία EMMY.







Πολυσυζητημένα ντοκιμαντέρ

Κάνει πρεμιέρα στο Vodafone TV η HBO exclusive σειρά ντοκιμαντέρ 3 επεισοδίων “Nuclear Family” της Αμερικανίδας Ry Russo-Young που παρουσιάζει τη δική της προσωπική, εσωτερική αναζήτηση, σπάζοντας τα παραδοσιακά όρια του θεσμού της οικογένειας, στην απαγορευτική για gay οικογένειες εποχή των 70s και των 80s. Έπειτα από παλινδρομήσεις και αμφιθυμία ετών, η Russo-Young γίνεται κεντρικό πρόσωπο στην Αμερική, καθώς φέρνει σε πρώτο πλάνο τη δική της ιστορία, εστιάζοντας στις δύο της μητέρες – τις Sandy Russo και Robbie Young – που πρωταγωνιστούν σε ένα ντοκιμαντέρ γύρω από την LGBT γονεϊκότητα που συζητείται διεθνώς.



Amazon Prime Video και Netflix

Το Vodafone TV φιλοξενεί τα Amazon Prime Video και Netflix στην πλατφόρμα του και φέρνει το πολυαναμενόμενο μιούζικαλ της Kay Cannon, “Cinderella” (Amazon), μια εκδοχή της αγαπημένης ιστορίας της Σταχτοπούτας με πρωταγωνίστρια την ταλαντούχα Camila Cabello, η οποία υποδύεται μία σύγχρονη, φιλόδοξη Σταχτοπούτα με σύμμαχο τον FabG (Billy Porter). Επιπλέον, ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου ο τρίτος κύκλος του “You”, του κορυφαίου ψυχολογικού θρίλερ του Netflix. Σκηνοθετημένο από τον Greg Berlanti και τη Sera Gamble, εξιστορεί την ζωή του Τζο Γκολντμπεργκ, ενός επικίνδυνα γοητευτικού νεαρού, ο οποίος ξεπερνά κάθε όριο για να γίνει μέρος στη ζωή όσων ανθρώπων του κινούν το ενδιαφέρον. Ενώ επιστρέφει στο Netflix το θρυλικό “The Office” με όλους του τους κύκλους.



Πρεμιέρες και αφιερώματα

Το Vodafone TV φέρνει κινηματογραφικές πρεμιέρες αμέσως μετά το σινεμά, όπως το “Black Widow” της Marvel (Scarlett Johansson), το “The Suicide Squad” της DC Comics (Margot Robbie, Idris Elba, Sylvester Stallone) , το “Snake Eyes” με πρωταγωνιστή τον Henry Golding σε σενάριο του Ελληνοαμερικανού Έβαν Σπηλιωτόπουλου, το “The Courier” με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Benedict Cumberbatch και το συγκλονιστικό “The Father” με τους σπουδαίους Anthony Hopkins και Olivia Colman. Το κινηματογραφικό μπαράζ του Vodafone TV συνοδεύεται και από δύο νέα αφιερώματα: Το “Mysteries & #Whodunnits” με επίκεντρο τις καλύτερες σειρές μυστηρίου και το «ΠΩΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΗΓΕΤΗΣ» που συγκεντρώνει τις καλύτερες κινηματογραφικές μεταφορές της πορείας πολιτικών ηγετών, και συνοδεύει τη σειρά ντοκιμαντέρ της HBO “Obama: In Pursuit of a more perfect union”.



Νέα features και Facebook Watch

To Vodafone TV φέρνει μία νέα λειτουργία που επιτρέπει αφιερώματα διαρκείας. Η κατηγορία «ΔΕΣ ΤΟ ΠΡΙΝ ΚΑΤΕΒΕΙ», συγκεντρώνει περιεχόμενο που επρόκειτο να μη συνεχίσει στη πλατφόρμα, προσφέροντας σε όλους τους χρήστες της υπηρεσίας μια τελευταία ευκαιρία να παρακολουθήσουν αγαπημένες σειρές και ταινίες. Και μαζί του ήρθε και το “Facebook Watch”, που προσφέρει συναρπαστικό και εντελώς δωρεάν Facebook Watch Originals, όπως το βραβευμένο με Emmy, “Red Table Talk” ή το “Humans of New York: The Series”.