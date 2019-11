GTMA Awards 2019: Τα κορυφαία τεχνολογικά προϊόντα της χρονιάς

Η ένωση Greek Tech Media Association (GTMA) ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2019 με σκοπό την ανάδειξη των προϊόντων υψηλής τεχνολογίας στις κατηγορίες: Consumer Electronics, Imaging, Sound, TV, Smartphones & Mobile Tech, Gadgets & Tech Lifestyle, Internet & Services.





Στόχος της ένωσης είναι η ενδυνάμωση της αγοράς καταναλωτικών ηλεκτρονικών στην Ελλάδα και η ενίσχυση του tech Τύπου, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια στηρίζει με συνέπεια και εγκυρότητα τον κλάδο της ειδικής δημοσιογραφίας στον τόπο μας μέσα από δοκιμές, μετρήσεις και επαφή με την κορυφή της τεχνολογίας.





Για τον σκοπό αυτό θεσπίσαμε τα βραβεία «Product of the Year», ώστε να βραβεύονται κάθε έτος τα καλύτερα και πιο καταξιωμένα προϊόντα της χρονιάς. Τα προϊόντα επιλέχτηκαν αυστηρά μέσα από τις δοκιμές και την εκτενή αρθρογραφία των μέσων της ένωσης. Ο νικητής προέκυψε κατόπιν ομόφωνης ψηφοφορίας όλων των εκπροσώπων της ένωσης.





Η δυναμική παρουσία των μέσων της ένωσης στον εκδοτικό χώρο (ηλεκτρονικό και έντυπο) καθώς και η πολυετή πείρα και το expertise των εκπροσώπων τους στην αγορά των καταναλωτικών ηλεκτρονικών είναι η καλύτερη εγγύηση για την αξία των βραβείων και την πορεία του θεσμού.





Τα ιδρυτικά μέλη της ένωσης Greek Tech Media Association είναι: matrixlife.gr, techmaniacs.gr, in2mobile.gr, vg24.gr, techgear.gr και hxosplus.gr.





Τα μέλη της ένωσης «Greek Tech Media Association» έχουν σήμερα πρόσβαση σε ένα τεράστιο κοινό που αγαπάει την τεχνολογία και το digital lifestyle στην χώρα μας. Συνολικά, στο web μετράει 2,5 εκατομμύρια unique reads ανά μήνα, στο YouTube πάνω από 1 εκατομμύριο προβολές ανά μήνα, ενώ αριθμεί ένα δυναμικό κοινό στο Facebook με 150 χιλιάδες followers.



TOP SMARTPHONE

Huawei P30 Pro





Με τετραπλή κάμερα στο πίσω μέρος η Huawei πάει ένα βήμα πιο μπροστά την φωτογραφία στα smartphones. Στο πίσω μέρος κυριαρχεί η κάμερα 40MP, δίπλα της είναι ο υπερευρυγώνιος φακός με αισθητήρα 20MP καθώς επίσης και ο τηλεφακός που προσφέρει 5x οπτικό ζουμ με ανάλυση 8MP. Yπάρχει ακόμη αισθητήρας ToF για τον υπολογισμό του βάθους πεδίου. Η νυχτερινή λήψη είναι με διαφορά η πιο ικανή στις συσκευές του 2019, ενώ η κάμερα στο σύνολό της είναι η πιο πλήρης σε συσκευή αυτή τη στιγμή. Στο εσωτερικό υπάρχει ο πανίσχυρος Kirin 980 με 8GB RAM και 128GB/256GB αποθηκευτικό χώρο, επεκτάσιμο με Nano κάρτα μνήμης. Το Huawei P30 Pro έχει AMOLED οθόνη 6,47 ιντσών ανάλυσης Full HD, που παράγει πολύ ρεαλιστικά χρώματα, εκπληκτικές γωνίες θέασης και είναι συμβατή με HDR 10 περιεχόμενο. Η μπαταρία του Huawei P30 Pro είναι στα 4200mAh και υποστηρίζει φόρτιση στα 40W. Όλα τα παραπάνω κάνουν το Huawei P30 Pro την πιο πλήρη συσκευή που πέρασε από τις δοκιμές μας το 2019.



ΒUSINESS SMARTPHONE

Samsung Galaxy Note 10+







Ένα μεγάλο μέρος του αγοραστικού κοινού χρησιμοποιεί καθημερινά το smartphone για να καλύψει τις επαγγελματικές του ανάγκες. Από το πρώτο Galaxy Note μέχρι το Galaxy Note 10+ η Samsung σχεδιάζει κορυφαίες συσκευές ακριβώς για αυτή την αποστολή. Η 6,8 ιντσών οθόνη της συσκευής είναι υψηλής φωτεινότητας τεχνολογίας Dynamic AMOLED Infinity-O με υποστήριξη HDR10+. Στο πίσω μέρος κυριαρχεί μια συστοιχία τεσσάρων αισθητήρων/φακών, ένας υπερ-ευρυγώνιος (16MP), ένας ευρυγώνιος (12MP) και ένας τηλεφακός με οπτικό ζουμ 2x ανάλυσης 12MP. Επιπλέον υπάρχει αισθητήρας TOF (Time of Flight) για αίσθηση του βάθους. Το S-Pen, το χαρακτηριστικό πενάκι των Galaxy Νote, εκτός από γραφή, κύκλωση πληροφοριών και σχεδιασμό στην οθόνη, λειτουργεί ως «τηλεχειριστήριο». Είναι Βluetooth και φορτίζει ασύρματα, ενώ πλέον προσομοιώνει και τον... ήχο ενός κανονικού στυλό. Συνολικά πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο smartphone με λύσεις και δυνατότητες, ιδανικές για επαγγελματική χρήση. Για όσους αναζητούν μια μικρότερη σε μέγεθος συσκευή, η Samsung έχει πλέον διαθέσιμο και το Galaxy Note 10, με οθόνη 6,4 ιντσών.



ΜΙD-RΑΝGE SMARTPHONE

Samsung Galaxy A70









Μετά από απουσία σχεδόν δύο χρόνων, η Samsung επιστρέφει δυναμικά στην μεσαία κατηγορία τιμής. Η νέα σειρά Galaxy A, θυμίζει στο αγοραστικό κοινό, την ικανότητα της εταιρείας να κατασκευάζει ανταγωνιστικά smartphones με λογικό κόστος. Καλύτερος εκπρόσωπος της νέας αυτής σειράς για το 2019, είναι το Galaxy A70, που συνδυάζει ότι καλύτερο έχει να προσφέρει η εταιρεία. Εντυπωσιακά μεγάλη οθόνη 6,7 ιντσών με πολύ μικρό πλαίσιο, τεχνολογίας AMOLED, μπαταρία με ιδιαίτερα μεγάλη χωρητικότητα 4.5000 mAh και τρεις κάμερες των 32ΜΡ, 8ΜΡ για αυτή με τον υπέρ ευρυγώνιο φακό και έναν αισθητήρα βάθους στα 5ΜΡ. Ένα smartphone που δείχνει ότι υπάρχουν συσκευές με δυνατά χαρακτηριστικά και επιδόσεις στην μεσαία κατηγορία.



ΒΕST ΒUY SMARTPHONE

Redmi Note 8 Pro





Στην μεσαία κατηγορία με τιμή κάτω των €300, οι τριπλές κάμερες σπανίζουν. Το Redmi Note 8 Pro όμως έρχεται με τρείς κάμερες στο πίσω μέρος που αποτελούνται από έναν τεράστιο αισθητήρα στα 64MP, έναν αισθητήρα 8MP πίσω από φακό 13mm διαφράγματος f/2.2, έναν αισθητήρα 2MP πίσω από μάκρο φακό διαφράγματος f/2.4 και έναν αισθητήρα 2MP για τον υπολογισμό του βάθους πεδίου. Η Xiaomi δεν αρκείται στην πολύ καλή κάμερα, αλλά έχει προσθέσει τον πολύ δυνατό MediaTek G90T chipset, με κορυφαίες επιδόσεις τόσο σε εφαρμογές όσο και σε παιχνίδια. Στην πρόσοψη έχουμε μια εκπληκτική LCD IPS οθόνη 6,53 ιντσών, ανάλυσης Full HD. Στα πολύ μικρά bezels της συσκευής, η οθόνη αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο, κάνοντάς το να έχει πιο premium εμφάνιση. Προσθέτοντας και την τεράστια μπαταρία των 4500mAh, το Redmi Note 8 Pro στέφεται ο βασιλιάς της κατηγορίας του.



TOP SMARTWATCH

Samsung Galaxy Active 2







Κανένας κατασκευαστής δεν έχει παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια αντίστοιχο αριθμό διαφορετικών έξυπνων ρολογιών από τη Samsung. Η εταιρία έχει αναπτύξει το δικό της λειτουργικό σύστημα Tizen, που δείχνει με άνεση τα πλεονεκτήματα του στις wearable συσκευές. Το Galaxy Active 2 αποτελεί την νεότερη και συνολικά καλύτερη πρόταση στο χώρο των smartwatch. Έχει stylish σχεδιασμό που «ξεφεύγει» από το συνηθισμένα. Φέρει ΑMOLED οθόνη 1,4 ιντσών, στεφάνη 44m και η κατασκευή τους είναι από αλουμίνιο ή ατσάλι ανάλογα με την έκδοση. H μπαταρία διαρκεί περισσότερο από 2 ημέρες και αντέχει στην σκληρή χρήση.

ΤOP SMARTBAND

Xiaomi Mi Band 4





Για εσάς που θέλετε να παρακολουθείτε και να καταγράφεται όλες τις δράσεις της καθημερινότητας σας τότε το Mi Band 4 της Xiaomi δεν θα το βγάλετε ποτέ από το χέρι σας. Στιλάτο και όμορφο στην εμφάνιση θα γίνει το αγαπημένο σας αξεσουάρ. Έχει μεγάλη φωτεινή έγχρωμη οθόνη αφής τεχνολογίας AMOLED, είναι αδιάβροχο ακόμη και σε μεγάλα βάθη, η μπαταρία του διαρκεί για 20 ημέρες και μετράει ακόμη και τους χτύπους της καρδιάς. Έχει απαντήση για όλα: πόσα βήματα κάνατε, πόση απόσταση τρέξατε, πόσες θερμίδες κάψατε… καταγράφει συνολικά 12 σετ δεδομένων. Στην γυμναστική, στο κολύμπι, στο ποδήλατο, στην άσκηση, είναι πάντα εκεί για να σας παρουσιάσει το αποτέλεσμα. Το Mi Band 4 δεν είναι ένα ακόμη έξυπνο ρόλοι, αλλά ένας προσωπικός βοηθός για να μην χάνετε ποτέ τις επαφές σας και τις ενημερώσεις σας, αυξάνοντας ταυτόχρονα τις επιδόσεις σας.



WIRELESS HEADPHONES

Sennheiser Momentum Wireless









Η Sennheiser εξέλιξε ακόμη περισσότερο τα Momentum Wireless ακουστικά ακύρωσης του θορύβου, που βρίσκονται πια στην τρίτη τους έκδοση. Τα ακουστικά ενεργοποιούνται (on) όταν τα ξεδιπλώνουμε και σβήνουν (off) αυτόματα όταν τα διπλώνουμε για μεταφορά ή για να τα βάλουμε στη θήκη τους. Επίσης όταν τα βγάζουμε από το κεφάλι η μουσική σταματάει (pause) και όταν τα ξανατοποθετούμε αυτή επανέρχεται (play). Οι οδηγοί τους είναι μεγάλοι 42mm, πράγμα που σημαίνει βαθύ μπάσο, μεγαλύτερος έλεγχος και σωστός ήχος. Υποστηρίζουν aptX και aptx Low Latency στο Bluetooth. Υπάρχει δέρμα προβάτου στην στέκα και στα μαξιλαράκια. Τα Sennheiser Momentum Wireless συνεργάζονται με app που τους επιτρέπει 3 επίπεδα noise cancelling, αλλά και EQ ρύθμιση του ήχου. Τα νέα Momentum Wireless είναι καλύτερα από τα προηγούμενα, φορτίζουν μέσω USB C και η μπαταρία διαρκεί 17 ώρες για μεγάλα ταξίδια.



TRUE WIRELESS HEADPHONES

Huawei Freebuds 3







Η Huawei παρουσίασε τα πρώτα True Wireless ακουστικά ανοικτού τύπου με σύστημα ακύρωσης θορύβων τα οποία μάλιστα ενσωματώνουν και εντυπωσιακή τεχνολογία. Τα Freebuds 3 προσφέρουν σταθερή και γρήγορη σύνδεση χάρη στο Bluetooth 5.1, πρωτοποριακή τεχνολογία μετάδοσης διπλού καναλιού και επεξεργαστή ήχου στα 365MHz. Εσωτερικά υποστηρίζονται από τον επεξεργαστή Kirin A1. Το ενεργό σύστημα ακύρωσης του θορύβου είναι αποτελεσματικό για ακουστικά open-fit, ενώ και η ποιότητα στις κλήσεις εξαιρετική. Στο εσωτερικό υπάρχουν οδηγοί διαμέτρου 14mm οι οποίοι αποδίδουν πολύ καλές μεσαίες και υψηλές, ενώ και τα μπάσα καταφέρνουν να δώσουν το απαραίτητο όγκο στις ακροάσεις. Η μπαταρία τους είναι αρκετή για 4 ώρες συνεχόμενων ακροάσεων, ενώ μαζί με την θήκη η αυτονομία θα φτάσει εύκολα τις 20 ώρες. Τέλος υποστηρίζεται και ασύρματη φόρτιση κάτι που σημαίνει ότι μπορείτε να τα φορτίσετε και με την αντίστροφη ασύρματη φόρτιση του κινητού σας.



TOP TV

Samsung 65Q90R





Η Samsung με την 65Q90R κατάφερε να φέρει την τεχνολογία LED LCD στα όρια της. Η τηλεόραση είναι εξοπλισμένη με τον νέο έλεγχο οπίσθιου φωτισμού ακριβείας 480 ζωνών Direct Full Array, αλλά και με εξελιγμένο πάνελ που φέρει ειδικό οπτικό φίλτρο για την μείωση της διάχυσης του φωτός, αλλά και για την διεύρυνση της γωνίας θέασης. Όλα ελέγχονται από το δικό τους dedicated chip ενώ δεν λείπει και ο ταχύτατος επεξεργαστής Quantum 4K, που κάνει την «βαριά» δουλειά στην επεξεργασία εικόνας. Όλη αυτή η τεχνολογία αυτή δικαιώνει την Samsung καθώς η εικόνα έχει λεπτομέρεια, υψηλή δυναμική, φωτεινότητα και υποδειγματική διαχείριση της κίνησης. Όλα τα παραπάνω ελέγχονται από το ισχυρό λειτουργικό σύστημα Tizen που δίδει κυριολεκτικά ένα υψηλό ρεσιτάλ επιδόσεων και δυνατοτήτων.



ΗΟΜΕ CINEMA TV

LG OLED65C9PLA



Η μινιμαλιστική και κομψή σχεδίαση της τηλεόρασης C9 επισκιάζεται μόνο από την απόδοσή της. Μια απόδοση που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στον 2ης γενιάς επεξεργαστή a9 ο οποίος με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης αναλύει και βελτιστοποιεί την εικόνα ανεξάρτητα από τις συνθήκες θέασης. Βαθύ μαύρο, γεμάτα χρώματα και φωτισμός με μοναδική ακρίβεια είναι μερικά μόνο από τα γνωρίσματα της τεχνολογίας OLED. Εντυπωσιακή και η ηχητική απόδοση χάρη στο AI Sound που ρυθμίζει τον ήχο ανάλογα με τον τύπο περιεχομένου και την θέση του θεατή ,ενώ ταυτόχρονα μιξάρει τα 2 κανάλια σε ήχο surround 5.1. Το εξαιρετικό πακέτο συμπληρώνει η πλατφόρμα WebOS με τις έξυπνες λειτουργίες της και την υψηλή εμπειρία χρήσης.



ΒΕST BUY TV

Hisense H55U8B



Μια από τις τηλεοράσεις που ξεχωρίζουν στην εισαγωγική κατηγορία είναι η 55 ιντσών Hisense H55U8B. Mια τηλεόραση τεχνολογίας ULED για εκτεταμένη χρωματική γκάμα που είναι συμβατή με τα πιο δημοφιλή συστήματα HDR όπως τα Dolby Vision και HDR10+. Η τηλεόραση είναι λεπτή σε πάχος, με σχεδόν «διάφανα» bazels και βασίζεται το λειτουργικό σύστημα Vidaa U 3.0, που ανέπτυξε η ίδια η Hisense. Φοράει πάνελ edge light με τοπικό έλεγχο του φωτός, ο ήχος της παίζει Dolby Atmos και ο επεξεργαστής της είναι τετραπύρηνος. Στο τηλεχειριστήριο υπάρχουν αποκλειστικά πλήκτρα για τις υπηρεσίες Netflix, YouTube, Prime Video και Rakuten.TV καθώς επίσης και μικρόφωνο για τους φωνητικούς βοηθούς. Η εικόνα της είναι πλούσια σε χρώματα, έχει ομαλή κίνηση και γενικά παίζει πολύ καλύτερα από τα χρήματα που κοστίζει η τηλεόραση.



PROJECTOR

BenQ CinePrime W2700



H μεγάλη εικόνα είναι κυρίαρχος παράγοντας για την δημιουργία ενός σωστού home cinema συστήματος. Αναζητώντας τον καλύτερο προβολέα της χρονιάς τα βλέμματα όλων στράφηκαν προς τον CinePrime W2700 της BenQ. Έναν προβολέα τεχνολογίας DLP με ειδικά περιποιημένο χρωματικό τροχό, ικανό να παρουσιάσει μεγάλες εικόνες ανάλυσης 4Κ με HDR σε κάθε οθόνη. Οι ρυθμίσεις και τα μενού της συσκευής παρέχουν δυνατότητα στον έμπειρο χρήστη να φέρει την εικόνα στα επίπεδα που επιθυμεί, ενώ η χρωματική κάλυψη κατά DCI-P3 είναι ακριβής και πλήρης. Υπάρχουν θύρες HDMI, USB για την τροφοδοσία συσκευών και trigger για απομακρυσμένο έλεγχο. Ο φακός του προβολέα έχει ζουμ 1,3x και είναι υψηλής ποιότητας κατασκευής. Εκτός από υπέροχες εικόνες ο προβολέας έχει και καλό ήχο, αφού εμπεριέχει και ηχοσύστημα. Είναι δηλαδή ένας νικητής από το κουτί του.



ΤΟP CAMERA

Fujifilm Χ-Τ30



Ρετρό αισθητική και κορυφαία ποιότητα κατασκευής για μια φωτογραφική που ξεχωρίζει όχι μόνο για το design της αλλά και για τις υψηλές προδιαγραφές και δυνατότητες που διαθέτει. Είναι εξοπλισμένη με τον αισθητήρα X-Trans CMOS με τα 26MP, τον ίδιο δηλαδή που φοράει και η πολύ ακριβότερη X-T3, όπως και με το ίδιο σύστημα εστίασης phase-detection AF. Την επεξεργασία εικόνας αναλαμβάνει ο ταχύτατος X-Processor 4, υπάρχει συνεχόμενη λήψη στα 30 fps αλλά και δυνατότητα λήψης βίντεο σε ανάλυση 4K στα 30 fps. Η ποιότητα της εικόνας που προσφέρει είναι απλά υπέροχη. Οι εικόνες έχουν λεπτομέρεια και υψηλό δυναμικό εύρος, η διαχείριση του θορύβου υποδειγματική ενώ και το βίντεο 4Κ είναι σε υψηλότατα επίπεδα.



VIDEO/PHOTO CAMERA

Nikon Z50









Η νέα φωτογραφική της Nikon ακολουθεί τον δρόμο που χάραξαν οι mirrorless Z6 και Ζ7, αλλά χρησιμοποιεί τον μικρότερο αισθητήρα APS-C των 20,9MP τον οποίο έχουμε δει και σε πολλές D-SLR της εταιρείας. Έχει μικρές και βολικές διαστάσεις, ανθεκτική κατασκευή, το γρήγορο σύστημα εστίασης Hybrid-AF (από τις full frame της σειράς Z) με τα 209 σημεία εστίασης, συνεχόμενη λήψη στα 11 fps αλλά και υποδειγματική απόδοση σε νυχτερινές λήψεις χάρη στην ευαισθησία ISO 100-51200. Μπορεί να τραβήξει βίντεο 4Κ στα 30 fps χρησιμοποιώντας μάλιστα όλο το πλάτος του αισθητήρα σε αντίθεση με τον ανταγωνισμό. Το ελκυστικό πακέτο συμπληρώνει η καλή εργονομία, ένα ηλεκτρονικό οπτικό σκόπευτρο OLED υψηλής ανάλυσης και μια οθόνη αφής με μηχανισμό ανάκλισης 180 μοιρών κατάλληλη ακόμη και για selfies.



VIDEO GAME

Death Stranding





Ένα παιχνίδι που ξεχωρίζει εύκολα ανάμεσα στις υπόλοιπες κυκλοφορίες της χρονιάς χάρη στη φιλοσοφία του, την προσοχή στη λεπτομέρεια και τον απαράμιλλο τεχνικό του τομέα. Ο τίτλος του Hideo Kojima δημιουργεί τις βάσεις για ένα καλύτερο αισθητικό μέλλον της βιομηχανίας, ταράζοντας τα νερά με το ξεκάθαρο μήνυμά του. Η εμβύθιση του παίκτη στον κόσμο που έχει δημιουργήσει η Kojima Productions εντείνεται από τα πάθη μέσω του gameplay και το high-concept σενάριο επιστημονικής φαντασίας εθίζει με το γοητευτικό μυστήριο και τις αποκαλυπτικές ερμηνείες των πρωτοκλασάτων ηθοποιών. Το Death Stranding προσπαθεί να αλλάξει με πολλούς τρόπους την gaming βιομηχανία και αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς τίτλους των τελευταίων ετών.



GAMING LAPTOP

Lenovo Legion Y740



Ο ολοένα και πιο απαιτητικός τομέας των gaming laptops υποδέχεται μια υπέροχη συσκευή της Lenovo, το Legion Υ740. Η υποδειγματική ποιότητα κατασκευής συνδυάζεται με τις εξαιρετικές επιδόσεις για να προσφέρουν στον σύγχρονο gamer μια αξέχαστη εμπειρία. Αθόρυβη λειτουργία και αποδοτική απαγωγή της θερμότητας δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις, παρά τις αυξημένες απαιτήσεις. Συνδυαζόμενο με τις RTX κάρτες γραφικών της NVIDIA και PCIe-NVME M2 SSD σύστημα αποθήκευσης έχουμε ένα πραγματικά πανίσχυρο laptop, που μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα, παρέχοντας την καλύτερη gaming εμπειρία, αλλά και άλλων απαιτητικών αποστολών.



TOP LAPTOP

Dell XPS 13 9380





To επανασχεδιασμένο XPS 13 της Dell επιστρέφει μαζί με όλα τα εφόδια για τις ανάγκες της business κατηγορίας. Η πολύ καλή αυτονομία και η εξαιρετική φορητότητα, χάρη στον πολύ λεπτό σχεδιασμό, αποτελούν ισχυρά πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνισμού, ενώ οι δυνατές επιδόσεις και η πανέμορφη 4K οθόνη του επιβεβαιώνουν την υπεροχή. Η ποιότητα κατασκευής είναι πραγματικά premium με πολύ λεπτό πλαίσιο οθόνης, καθώς το πληκτρολόγιο και το touchpad προσφέρουν σημαντική εργονομία. Τα XPS της Dell πάντα είχαν ξεχωριστή θέση στην κατηγορία και το νέο XPS 13 9380 φέρνει τις απαραίτητες βελτιώσεις για να το επιβεβαιώσει.



GAMING MONITOR

LG 38GL950G-B





Οι κορυφαίες προδιαγραφές της LG 38GL950G δεν αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης. Η κυρτή gaming οθόνη των 37,5 ιντσών διαθέτει πολύ λεπτό πλαίσιο για την εμβύθιση του παίκτη και ενσωματώνει λειτουργίες για τη βέλτιστη ανταπόκριση ακόμα και στα πιο απαιτητικά games, αλλά και για επαγγελματίες στον χώρο των eSports. H απόκριση του 1ms σε συνδυασμό με την υποστήριξη της τεχνολογίας G-Sync της NVIDIA και το Nano IPS LCD πάνελ στα 175Hz αποτελούν ισχυρό συνδυασμό. Το αποτέλεσμα έρχεται να δέσει με την κάλυψη κατά 98% του χρωματικού φάσματος DCI-P3 και την πιστοποίηση VESA DisplayHDR 400. Ξεπερνά εύκολα τις προσδοκίες που έχει ο gamer του 2019.



DESKTOP MONITOR

Philips 439P9H







H SuperWide οθόνη της Philips δίνει νέα πνοή στο εργασιακό περιβάλλον: αντικαθιστά τις διπλές οθόνες και τις περίπλοκες ρυθμίσεις, προσφέροντας την επιφάνεια εργασίας και τις επιλογές συνδεσιμότητας που θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες κάθε χρήστη. Η ευρεία προβολή με λόγο πλευρών 32:10 στις 43 ίντσες, μέγιστη πυκνότητα 93 ppi και καμπυλότητα 1800R δημιουργεί μια κορυφαία εμπειρία θέασης. Οι δυνατότητες συνδεσιμότητάς της την τοποθετούν ένα σκαλί πιο πάνω από τον ανταγωνισμό, αφού διαθέτει πολλαπλές θύρες USB Type-C (με δυνατότητα φόρτισης συνδεδεμένου laptop), αλλά και θύρες HDMI/DisplayPort για κάθε ανάγκη σήματος ήχου και εικόνας. Διαθέτει επίσης και αναδυόμενη ενσωματωμένη webcam. Υψηλή απόδοση, σταθερότητα και εργονομία είναι τα κυριότερα σημεία που κάνουν την οθόνη αυτή να ξεχωρίζει.



DESKTOP GADGET

Creative Sound Blaster X3

Ένα USB DAC με ενισχυτή ακουστικών που ξεφεύγει από τα γνωστά αφού είναι εφοδιασμένο με το 3D Audio σύστημα Super X-Fi της Creative για ακουστικά. Η Sound Blaster X3 είναι εξοπλισμένη με ένα 8-κάναλο DAC, επιπέδου 32bit/192ΚHz, παρέχοντας έξοδο 7.1 καναλιών για να την δημιουργία συστήματος home cinema. Υπάρχει δυνατότητα surround virtualization ώστε ο χρήστης να εφαρμόζει τις δικές του ισοσταθμίσεις και να ρυθμίζει τον ήχο σύμφωνα με τις προτιμήσεις του. Μέσω του πλήκτρου Audio Balance, ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιεί γρήγορες εναλλαγές μεταξύ δύο πηγών ήχου, κάτι που είναι κατάλληλο για όσους συνομιλούν (η συσκευή δέχεται μικρόφωνο), ενώ παρακολουθούν ταινίες, παίζουν παιχνίδια ή ακούν μουσική. Μια εξαιρετική πρόταση από την Creative που όχι μόνο βελτιώνει τον ήχο του υπολογιστή, αλλά προσφέρει και νέες δυνατότητες.



WIRELESS PARTY SPEAKER

LG OK75





Το LG XBOOM OK75 είναι ένα πλήρες σύστημα, τόσο για οικιακή χρήση, όσο και για κάθε υποψήφιο DJ. Η συνολική ισχύς του φτάνει τα 1000W, ώστε να καλύψει κάθε περίσταση ή ευκαιρία για πάρτυ. Συγκεκριμένα θα βρούμε subwoofer ισχύος 410W, ενώ τα τουίτερ και τα μιντρέιντζ, είναι στερεοφωνικά με ισχύ 2x295W. Ποιοτικά το ηχείο αποδίδει έναν πολύ καλό και ισορροπημένο ήχο, ενώ ο εξοπλισμός του θα το κάνουν σίγουρα το κέντρο της διασκέδασής σας. Μπορεί να δεχθεί σήμα από μια πληθώρα επιλογών, έχει 2 θύρες USB, μια οπτική, μια aux και μια mini jack. Ακόμη, διαθέτει και δύο εισόδους για μικρόφωνα, για χρήση karaoke καθώς και για ηχογραφήσεις. Το LG XBOOM OK75 είναι εξοπλισμένο και με CD player για όσους θέλουν ακόμα υψηλότερη ποιότητα ήχου. H άριστη κατασκευή σε συνδυασμό με τα εφέ και τις λειτουργίες του ηχείου το καθιστούν το απόλυτο party ηχοσύστημα της χρονιάς.



WIRELESS SPEAKER

JBL Flip 5



Το Flip 5 της JBL έρχεται σε 11 χρώματα για να διαλέξετε αυτό που ταιριάζει με το στιλ σας. Είναι ελαφρώς πιο μεγάλο από το προηγούμενο Flip 4 και -το σημαντικό- έχει θύρα USB C για φόρτιση. Είναι αδιάβροχο κατά IPX7 και φέρει ένα μεγάλο και ισχυρό μεγάφωνο που αυξάνει το μπάσο του με την βοήθεια δύο παθητικών ακτινοβολητών. Φέρει τη νέα πιο σταθερή τεχνολογία PartyBoost για να συνδέεται με άλλα συμβατά ηχεία της JBL όπως το Pulse 4. Έτσι μπορείτε να οργανώσετε μεγάλα πάρτυ με πολλά Flip 5. H μπαταρία του διαρκεί 12 ώρες και η κατασκευή του είναι τέτοια ώστε να αντέχει στην σκληρή χρήση, στο ταξίδι, στο σπίτι ακόμη και στις απαιτητικές παρέες.



SOUNDBAR

Crystal Audio CASB240



Μια ενδιαφέρουσα πρόταση για να «διορθώσετε» τον ήχο της τηλεόρασή σας από την Crystal Audio, η CASB240 είναι ότι πρέπει γι’ αυτό το σκοπό και όχι μόνο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με δύο τρόπους. Tα ηχεία της ενώνονται για να σχηματίσουν ηχομπάρα (οριζόντια) ή αποσπούνται για να γίνουν δεξί και αριστερό κανάλι (κατακόρυφα). Η CASB240 έρχεται με υπογούφερ που έχει μεγάφωνο 6,5 ιντσών, ενώ η συνολική ισχύ του συστήματος είναι 240W. To σύστημα διαθέτει οπτική ψηφιακή είσοδο για την σύνδεση τηλεόρασης, θύρα USB που παίζει αρχεία ήχου, είσοδο mini jack και Bluetooth για stream ήχου. Κλασική στέρεο ηχομπάρα ή δύο ξεχωριστά ηχεία-κολώνες; Εσείς αποφασίζετε για τον τρόπο διάταξης και τοποθέτησης τους. Μια εξαιρετικά καλή σχεδίαση, με μεγάλο ήχο, που αψηφά την χαμηλή τιμή του και μας αναγκάζει να της βγάλουμε το καπέλο.



Hi-Fi SYSTEM

Cambridge Audio AX Series





Η Cambridge Audio με την σειρά στερεοφωνικών συσκευών AX ανατρέπει τα δεδομένα στην αγορά. Η σειρά σχηματίζεται από δύο ολοκληρωμένους ενισχυτές, δύο CD player και δύο ραδιοενισχυτές. Έχουμε τον ενισχυτή AXA35 στα 35W και τον εισαγωγικό AXA25 με ισχύ 25W και με υποδοχές για ακουστικά και Bluetooth. Τα CD player της σειράς είναι το ΑΧC35 με ομοαξονική ψηφιακή έξοδο και το ΑΧC25. Οι ραδιοενισχυτές είναι οι ARX85 και ARX100 με 85W και 100W αντίστοιχα. Αλματώδης, είναι η εξέλιξη των προσιτών αυτών ηχητικών συσκευών hi-fi της Cambridge Audio, που έχουν προσωπικότητα, τόσο εμφανισιακά όσο και ηχητικά. Μάλιστα ο ήχος τους είναι πολύ πιο ακριβός σε ποιότητα από όσο πραγματικά κοστίζουν οι συσκευές.