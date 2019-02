H νέα αποκλειστική σειρά του Vodafone TV έχει γυριστεί στην Ελλάδα!

Η νέα αποκλειστική σειρά που προβάλλεται μόνο μέσω του Vodafone TV ονομάζεται "The Little Drummer Girl" και δεν θα μπορούσε να έχει γυριστεί πουθενά αλλού εκτός από την Ελλάδα, όπως αναφέρει ο σκηνοθέτης της, Park Chan-wook (Oldboy, The Handmaiden).

"Τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την Ελλάδα. Δεν μπορείς να πας πουθενά αλλού για να μαγνητοσκοπήσεις τον Παρθενώνα", αναφέρει ο σκηνοθέτης της σειράς. "Η Ακρόπολη και ο Ναός του Ποσειδώνα ήταν μια αξέχαστη εμπειρία. Τα νυχτερινά γυρίσματα εκεί ήταν κάτι που δεν είχε συμβεί ξανά."

Τοποθετημένο χρονικά στα τέλη της δεκαετίας του 1970, αυτό το συναρπαστικό, εκρηκτικό θρίλερ ακολουθεί την Τσάρλι (Pugh), μια νεαρή Αγγλίδα, ιδεαλίστρια ηθοποιό με έντονο ταπεραμέντο και ιδεολογία, η οποία στις διακοπές της στην Ελλάδα γνωρίζει τον Μπέκερ (Skarsgard), έναν μυστηριώδη τύπο ο οποίος θα δοκιμάσει την αποφασιστικότητά της. Σύντομα, θα γίνει αρκετά ξεκάθαρο ότι οι προθέσεις του δεν είναι και τόσο αγνές και η γνωριμία αυτή θα τυλίξει την Τσάρλι γύρω από το τέλεια οργανωμένο σχέδιο του πανούργου Κέρτζ (Shannon).

Η Τσάρλι θα πάρει έναν ρόλο ζωής, ως διπλός πράκτορας στο «Theatre of the Real», ωστόσο παρά το εκπληκτικό της ταλέντο, βρίσκει τον εαυτό της παγιδευμένο σε μια επικίνδυνη και φοβερά μπλεγμένη διαδικασία. Με τις γραμμές να θολώνουν ανάμεσα στην αγάπη και το μίσος, την αλήθεια και το ψέμα, το σωστό και το λάθος, το The Little Drummer Girl υφαίνει μια αριστοτεχνικά καμωμένη, αγωνιώδη και εκρηκτική ιστορία κατασκοπίας και διεθνούς διπλωματίας γεμάτη ίντριγκες και καλά κρυμμένα μυστικά.

Την παραγωγή αυτής της πολύπλευρης ιστορίας υπογράφουν οι executive producers της βραβευμένης με Χρυσή Σφαίρα και Emmy σειράς The Night Manager, ενώ αποτελεί και ντεμπούτο του πολυβραβευμένου, οραματιστή σκηνοθέτη Park Chan-wook, ο οποίος επέλεξε να τοποθετήσει την βαθύτατα αληθινή ιστορία του John Le Carre σε διάφορα σημεία του πλανήτη, από τους πολυσύχναστους δρόμους του Λονδίνου και της Πράγας, μέχρι τα αρχιτεκτονικά φαινόμενα της Ακρόπολης, του Παρθενώνα και τον φημισμένο Ναό του Ποσειδώνας, στο Σούνιο.

O Chan-wook Park έφερε στην Ελλάδα τον βραβευμένο με Χρυσή Σφαίρα και Primetime Emmy πρωταγωνιστή του True Blood, Alexander Skarsgard (Big Little Lies), τον δύο φορές υποψήφιο για Όσκαρ, Michael Shannon (Shape of Water) και την υποψήφια για BAFTA Florence Pugh, για να γυρίσουν τον πρώτο κύκλο της σειράς, η οποία είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του μετρ των κατασκοπευτικών Τζον Λε Καρέ, και έχει ήδη κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της σε AMC και BBC, προκαλώντας ενθουσιασμό παγκοσμίως.

Η μεγάλη πρεμιέρα όλων των επεισοδίων του πρώτου κύκλου θα γίνει την Παρασκευή 8/2.