HBO Max: Το Netflix της WarnerMedia

Η WarnerMedia, θυγατρική της AT&T, ανακοίνωσε επίσημα τη νέα της συνδρομητική video υπηρεσία, που θα ανταγωνιστεί το Netflix, το Hulu και το Disney+, ανάμεσα σε άλλες υπηρεσίες που δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη. Η νέα υπηρεσία θα ονομάζεται HBO Max.

Εμπνευσμένο από την κληρονομιά του HBO, η νέα υπηρεσία θα εμπλουστεί με τα πρωτότυπα προγράμματα της υπηρεσίας (Max Originals) και τα καλύτερα προγράμματα της WarnerMedia.









Η WarnerMedia επιβεβαίωσε ότι θα έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα για streaming όλων των επεισοδίων της σειράς "Τα Φιλαράκια", όταν λανσαριστεί την Άνοιξη του 2020. Ίδια περίπτωση αποκλειστικότητας είναι αυτή του "The Fresh Prince of Bel-Air" και "Pretty Little Liars".

Επίσης στο HBO Max θα "στριμάρουν" αποκλειστικά και τα επεισόδια σειρών του The CW, όπως το "Batwoman" και το "Katy Keene" (spin-off του "Riverdale").









H υπηρεσία θα περιλαμβάνει περιεχόμενο από τις: Warner Bros., New Line, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, truTV, The CW, Turner Classic Movies, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll, Rooster Teeth, Looney Tunes και άλλα δίκτυα.

Μέσα στην επόμενη χρονιά θα δούμε όλο και περισσότερα προγράμματα να φεύγουν από το Netflix, καθώς η κάθε εταιρεία παραγωγής θα αποκτήσει τη δική της streaming υπηρεσία.

Επιμέλεια: Παύλος Κρούστης