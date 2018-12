Η 3η “Thanks to Tech” της Κωτσόβολος: ένα παράθυρο στο μέλλον

Η πολυβραβευμένη έκθεση τεχνολογίας Τhanks to Tech της Κωτσόβολος ολοκληρώθηκε αφήνοντας σε όλους τους επισκέπτες την αίσθηση του απρόσμενου ταξιδιού στο μέλλον, αλλά και την ανυπομονησία για τις επόμενες τεχνολογικές εξελίξεις.Στον 4ο όροφο του The Mall Athens, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο, τοποθετήθηκαν 200 συσκευές, 50 από τις οποίες δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα στην αγορά και 3 πρωτότυπες, οι οποίες βρίσκονται ακόμα στο επίπεδο της έρευνας και ανάπτυξης (R&D), και υποδέχθηκαν πάνω από 20.000 επισκέπτες. Σκάνερ για τους λεκέδες, τα υφάσματα και τα τρόφιμα, σκούπες που λειτουργούν μόνες τους, ψυγεία που σε ενημερώνουν για την ημερομηνία λήξης των προϊόντων, απορροφητήρες που κρύβονται όταν «τελειώσει η δουλειά τους» και ένας προβολέας αποκλειστικά διαμορφωμένος για την κουζίνα είναι μόνο μερικές από τις συσκευές που παρουσιάστηκαν και πρόκειται να κατακλύσουν την καθημερινότητά μας, μετατρέποντάς την ως σκηνή από κινηματογραφική ταινία.Μία από τις πρωτότυπες συσκευές που παρουσιάστηκε στην Thanks to Tech, μετά από τη διεθνή έκθεση τεχνολογίας IFA, ήταν ο PAI projector της Bosch που με μια 3D κάμερα και έναν προβολέα γίνεται ο καλύτερος σύμμαχος στην κουζίνα μας. Ο Dr. Gerald Horst, Head of Engineering της Bosch, βρέθηκε αποκλειστικά στην έκθεση και δήλωσε «Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την ευκαιρία που είχαμε να παρουσιάσουμε τον PAI - Projection And Interaction έξω από τα σύνορα της Γερμανίας. Εμπνευστήκαμε το σχεδιασμό και τη δημιουργία του PAΙ, από το γεγονός ότι οι περισσότεροι χρήστες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το tablet τους μέσα στην κουζίνα, χωρίς αυτό να υποστεί βλάβες και φθορές. Το μυστικό του εξελιγμένου προβολέα της Bosch είναι ότι πρόκειται για μια στιβαρή συσκευή, δεν καταλαμβάνει πολύ χώρο και δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να χειρίζεται με χαρακτηριστική ευκολία τις mobile εφαρμογές του και να εκμεταλλεύεται τα προτερήματα της επαυξημένης πραγματικότητας όταν βρίσκεται στην κουζίνα του. Μπορεί να λειτουργήσει και ως «access point» για όλες τις smart οικιακές συσκευές ή και απλά όλες τις συσκευές που συνδέονται στο ηλεκτρικό ρεύμα για να τις θέσει σε λειτουργία ή να τις διακόψει».Η δημοφιλής έκθεση Thanks to Tech φιλοξένησε στους χώρους της οικογένειες και τους φίλους της τεχνολογίας όλων των ηλικιών καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της προσφέροντας σε όλους μία μικρή ματιά από το μέλλον, αλλά και πολλές εκπλήξεις! Οι επισκέπτες είχαν τη μοναδική δυνατότητα να λάβουν τη 360ο φωτογραφία τους, να βρεθούν στην εικονική πραγματικότητα με τη χρήση VR αλλά και να πάρουν μέρος σε ένα ξεχωριστό- silent- μουσικό πάρτι, ενώ οι μικροί επισκέπτες απόλαυσαν τις ζωγραφιές τους σε ένα digital περιβάλλον. Όσοι δεν κατάφεραν να επισκεφτούν την έκθεση είχαν την ευκαιρία να πάρουν μια αίσθηση μέσα από την εκπομπή Try Me που κατάφερε να αποκτήσει 125Κ views στο YouTube και 110K στο Facebook.Για 3η χρονιά η Thanks to Tech, η έκθεση της Κωτσόβολος που έγινε θεσμός επιβεβαιώνει τη θέση της εταιρείας για συνεχή καινοτομία και εξέλιξη. Στο πλευρό της βρέθηκαν ως χορηγοί η Alpha Bank και το Fuze Tea και ως υποστηρικτές οι εταιρείες: AEG, Bosch, Candy, Canon, Electrolux, Elica, JBL, Hitachi, Hoover, HP, Lenovo, LG, Mi, Miele, NEFF, Nikon, Sage, SAMSUNG, SIEMENS, Sony.