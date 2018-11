Η LG παρουσιάζει προηγμένα τεχνολογικά προϊόντα στην έκθεση ΗΧΟΣ ΕΙΚΟΝΑ 2018

Η LG Electronics (LG) θα δώσει για ακόμη μια χρονιά το "παρών" στην έκθεση ΗΧΟΣ ΕΙΚΟΝΑ 2018, η οποία είναι αφιερωμένη σε τεχνολογικά προϊόντα. Φέτος, η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Νοεμβρίου 2018 στο ξενοδοχείο Radisson Blu Park στην Αθήνα και οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν την εντυπωσιακή ποιότητα εικόνας και ήχου των προϊόντων LG.Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, οι επισκέπτες θα μπορούν να θαυμάσουν ένα μέρος από την πλούσια γκάμα τηλεοράσεων που διαθέτει η LG για τους λάτρεις του κινηματογράφου που θέλουν να απολαμβάνουν το ίδιο υψηλό επίπεδο εικόνας και ήχου στο σαλόνι τους. Πιο συγκεκριμένα, στην έκθεση θα βρίσκονται οι LG OLED TV 4K 77” W8, 65” E8, 55” C8 και 55” B8 που διαθέτουν τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης και μοναδικά χαρακτηριστικά, όπως τον επεξεργαστή α9 (άλφα9), για τις τρεις πρώτες, και τα πρότυπα Dolby Vision™ και Dolby Atmos® που προσφέρουν στον χρήστη μια ολοκληρωμένη εμπειρία κινηματογραφικής θέασης. Αντίστοιχα, στο χώρο θα βρίσκεται και η SUPER Ultra HD TV Nano Cell™ 65” SK95 που συνδυάζει τον πανίσχυρο επεξεργαστή α (Alpha) 7, τεχνολογία Nano Cell με οπίσθιο φωτισμό FALD (Full-Array Local Dimming), τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης και την τεχνολογία Dolby Atmos για μια ακόμη πιο εκπληκτική οπτικοακουστική εμπειρία.Οι φίλοι του ήχου και των πάρτι θα μπορούν να απολαύσουν τα νέα φορητά Bluetooth ηχεία LG XBOOM Go (PK7/PK5/PK3) που συνδυάζουν την διασκέδαση με την μέγιστη φορητότητα καθώς διαθέτουν προηγμένη τεχνολογία ήχου και συνδεσιμότητας για να βρίσκονται δίπλα στον χρήστη κάθε στιγμή. Όλα τα μοντέλα της σειράς XBOOM Go ενσωματώνουν την προηγμένη τεχνολογία ήχου της Meridian Audio, και προσφέρουν καθαρά πρίμα και ενισχυμένα μπάσα, καθώς και εξαιρετικά ισχυρό και ακριβή ήχο, παρά το μικρό τους μέγεθος.Στην έκθεση θα είναι διαθέσιμο και το σύστημα ηχείων LG XBOOM RK7 συνολικής ισχύος 550 watt που συνδυάζει σημαντικές δυνατότητες ήχου και φωτισμού. Με το LED Party Lighting το σύστημα προσφέρει ήχο υψηλότερης ανάλυσης με φωτισμό LED πολλών χρωμάτων που πάλλονται στο ρυθμό της μουσικής, ενώ η σχεδίασή του επιτρέπει τόσο την οριζόντια όσο και την κατακόρυφη τοποθέτηση, παρέχοντας την απαιτούμενη αντοχή που επιτρέπει στον χρήστη να νιώσει τη δύναμη του ήχου και του μπάσου ανεξαρτήτως προσανατολισμού.Για τους επισκέπτες που θέλουν να απολαμβάνουν μια κινηματογραφική εμπειρία ήχου στο σαλόνι τους, η LG θα παρουσιάσει στην έκθεση τo βραβευμένο με EISA Sound Bar SK10Y καθώς και το Wireless Rear Speaker Kit SPK8, τα οποία ενισχύουν την εμπειρία οικιακής ψυχαγωγίας δημιουργώντας ένα πραγματικά κινηματογραφικό περιβάλλον. Η εντυπωσιακή τεχνολογία surround ήχου Dolby Atmos στο SK10Y, δημιουργεί μια πλήρως καθηλωτική εμπειρία ήχου και μετατρέπει το σαλόνι σας σε αίθουσα σινεμά. Με 5.1.2 κανάλια και με τα up-firing ηχεία ο ήχος φτάνει στον ακροατή από ψηλά, επεκτείνεται και γίνεται πιο ρεαλιστικός. Το Wireless Rear Speaker Kit SPK8 περιλαμβάνει έναν δέκτη ο οποίος συνδέεται ασύρματα με συμβατά Sound Bar της LG και, κατόπιν, συνδέεται με το ζευγάρι των συνοδευτικών ηχείων, τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν πίσω από τον ακροατή για μια αναβαθμισμένη κινηματογραφική εμπειρία ήχου.Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά και τον πολυβραβευμένο προβολέα LG CineBeam 4K Laser (HU80KG), ο οποίος κατά τη διάρκεια της CES 2018 έλαβε το Βραβείο ‘Best of Innovation’ για την απόδοση εικόνας με εξαιρετική ευκρίνεια και την εμπειρία οικιακής κινηματογραφικής που προσφέρει και το βραβείο ‘Best of the Best Product Design’ στα Red Dot Designs Awards που επιβεβαιώνει τον καινοτόμο σχεδιασμό και την ποιότητα κατασκευής του. Επίσης, θα υπάρχει διαθέσιμος και ο UST projector LG ProBeam HF85J που προσφέρει Full HD (1080p) εικόνα με σχεδίαση ultra-short throw για κινηματογραφική εμπειρία χωρίς τα μειονεκτήματα των περισσότερων οικιακών προβολέων.Φυσικά το gaming δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τέτοια έκθεση, με το LG Gaming Zone να βρίσκεται τοποθετημένο στο χώρο, με 3 οθόνες 34UC79G 21:9 Curved UltraWide συνδεδεμένες μεταξύ τους, για μια απίστευτη εμπειρία gaming με ανάλυση 7680 x 3240. Τα monitor 34UC79G, διαθέτουν κυρτή οθόνη 34 ιντσών αναλογίας 21:9 και ανάλυση 2560 x 1080 UltraWide FHD, επιτρέποντας στους gamers να δουν περιοχές οι οποίες δεν είναι ορατές σε αναλογία 16:9, για να ανταποκρίνονται πιο γρήγορα στις ανάγκες του εκάστοτε παιχνιδιού.Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, οι επισκέπτες της έκθεσης θα μπορούν να δουν από κοντά το ρομπότ LG CLOi CleanBot, το οποίο μπορεί ήσυχα να κάνει τη δουλειά του διατηρώντας το πάτωμα πεντακάθαρο. Είναι σχεδιασμένο για τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών επαγγελματικών χώρων, όπως αεροδρόμια, έχει 10 ώρες αυτονομία και μπορεί να καθαρίσει έως και 500m2 ανά ώρα.Τέλος, το επαγγελματικό ψυγείο Transparent Cooler της LG που θα είναι διαθέσιμο στην έκθεση συνδυάζει λειτουργίες επαγγελματικού ψυγείου με ενσωματωμένη transparent οθόνη 49’’ (49WEC). Η συγκεκριμένη λύση, χάρη στην τεχνολογία Μ+ Panel, διαθέτει τη βέλτιστη λειτουργία transparent της αγοράς και προβάλει εικόνες με έως και 50% υψηλότερη φωτεινότητα και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας έως και 33%.