Η νέα streaming υπηρεσία του Ryan Reynolds!

Τον τελευταίο χρόνο έχουμε δει αρκετές πλατφόρμες να μπαίνουν στον χώρο της συνδρομητικής τηλεόρασης, με την ελπίδα να γίνουν το νέο Netflix. Κάποιες είναι αρκετά επιτυχημένες, ενώ άλλες όχι τόσο. Η "μόδα" αυτή δεν φαίνεται να σταματά και ο ηθοποιός του Hollywood, Ryan Reynolds αποφάσισε να λανσάρει τη δική του.

Με ανακοίνωσή του στο Twitter, ο ηθοποιός παρουσίασε το "Mint Mobile +". Όπως αναφέρει, είναι "η πιο προσιτή streaming υπηρεσία" και ο ηθοποιός καλεί τους fans "να κάνουν binge (να απολαύσουν απρόσκοπτα δηλαδή) πάνω απο 80 λεπτά με τον Ryan Reynolds σε ποιότητα DVD του 2003"!

Δείτε την ανάρτηση του ηθοποιού:

Every tech company needs a streaming service. So… introducing Mint Mobile +. The world’s most affordable streaming service! pic.twitter.com/lSMzeurKp8