Οι νέες λειτουργίες του Instagram

Η πρόσφατη μεγάλη επιτυχία του TikTok έχει αναγκάσει μάλλον το Instagram και τα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα να παρουσιάσουν νέα χαρακτηριστικά για να παραμείνουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των χρηστών. Απ' ό,τι φαίνεται, στο Instagram έρχονται κάποιες νέες λειτουργίες, τις οποίες ζητούσαν πολλοί fans, κάτι το οποίο οφείλεται πιθανώς στον ισχυρό ανταγωνισμό.



Το TechCrunch αναφέρει ότι το Instagram προσθέτει αρκετά νέα εφέ στο Boomerang, το add-on για τη δημιουργία λούπας, εντός του Instagram. Οι αλλαγές αφορούν στα χαρακτηριστικά του μοντάζ και των εφέ, όπως αργή κίνηση, Echo blurring και Duo rapid rewind, όπως επίσης και trimming των βίντεο.

🐢 SlowMo

🗣 Echo

👯‍♀️ Duo



Boomerang has new creative twists that'll make you say yaaassssss. Try them all out today. pic.twitter.com/wp0A71RefL