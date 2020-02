Οι νέες οθόνες Predator της Acer κάνουν το ντεμπούτο τους στην Ευρώπη

Η Acer παρουσίασε τις νέες προσθήκες στη σειρά των gaming οθονών Predator κατά τη διάρκεια του esports event Intel Extreme Masters 2020 που ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 1η Μαρτίου στο Κατοβίτσε της Πολωνίας και το οποίο θα παρακολουθήσουν οι απανταχού gamers και λάτρεις των esports.



PREDATOR X32: Εξαιρετικά οπτικά με κάρτα γραφικών NVIDIA G-SYNC ULTIMATE



Η οθόνη Predator X32, προσφέρει εξαιρετική οπτική εμπειρία 32 ιντσών, με την κάρτα γραφικών NVIDIA G-SYNC Ultimate, μια VESA Display HDR και πιστοποίηση 1400, ενώ είναι ιδανική για απαιτητικούς χρήστες, αλλά και για gamers που δημιουργούν τα δικά τους βίντεο. Η νέα X32 επιτρέπει στον χρήστη να δει ακόμη και τις πιο μικρές λεπτομέρειες, αλλά και απαιτητικές σε απεικόνιση σκηνές γρήγορης δράσης, αφού προσφέρει πιο ομαλό gameplay, ένα ευρύ φάσμα αντιθέσεων και εκτεταμένη παλέτα χρωμάτων. Μια ζώνη με 1152 μικροσκοπικά πάνελ με τεχνολογία dimming LED με ανάλυση UHD (3840 x 2160) προσφέρει φωτεινότητα έως 1440 nits και ένα πάνελ IPS, προσφέρει μια ευρεία γωνία θέασης έως 178 μοίρες.



PREDATOR CG552K: Τεράστιο gaming 55 ιντσών



Η Predator CG552K, είναι μια τεράστια gaming οθόνη 55 ιντσών με πάνελ 4K OLED συμβατό με την NVIDIA G-SYNC και είναι ιδανική για απαιτητικό gaming τόσο με υπολογιστή όσο και κονσόλα. Το πάνελ υποστηρίζει φωτεινότητα έως 400 nits, με χρωματική ακρίβεια Delta E<1 και κάλυψη κατά 98,5% της χρωματικής γκάμας DCI-P3, ώστε να προσφέρει ολοζώντανα χρώματα. Επίσης προσφέρει ποικιλία στους χρόνους απόκρισης μέσω HDMI για ομαλό gaming στις υποστηριζόμενες συσκευές.



PREDATOR TRITON 500 με αστραπιαία ταχύτητα display στα 300Hz



Η Acer παρουσίασε επίσης ένα προσχέδιο του ηγετικού IPS display στα 300 Hz, με χρόνο απόκρισης 1 ms, που θα εγκατασταθεί στο gaming notebook Triton 500, της σειράς Predator, ιδανικό για hardcore gamers και χρειάζονται γρήγορα και ρευστά οπτικά. Το πάνελ έχει ζωντανά χρώματα, καλύπτοντας το 100% της χρωματικής γκάμας sRGB ενώ υποστηρίζει ευρείες γωνίες θέασης. Το Predator Triton 500 είναι ένα ισχυρό gaming notebook λεπτό στα 17,9 χιλιοστά και ελαφρύ στα 2,1 κιλά. Το μεταλλικό σασί του είναι ανθεκτικό και με πολύ λεπτά περιθώρια (μόλις 6,3 χιλιοστά) για να προσφέρει μια εντυπωσιακή αναλογία body-to-screen στο 81%.



OFFICIAL IEM PCs: Παιχνίδι επαγγελματικού επιπέδου



Μεταξύ των υπολοίπων προϊόντων που έκλεψαν την παράσταση από την Acer κατά τη διάρκεια του IEM, ήταν μεταξύ άλλων τα Official Predator IEM PCs: τα Orion 5000, Triton 900 and 500, τα Helios 700 and 300. Αυτές οι ενισχυμένων αποδόσεων συσκευές φέρνουν νέα επίπεδα ανταγωνισμού και gameplay που ανεβάζει την αδρεναλίνη στους gamers, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παίξουν σαν επαγγελματίες, τα πιο καινούρια παιχνίδια, όπως το CS:GO.



Ολόκληρη η σειρά Acer Predator με υψηλής απόδοσης gaming συσκευές, που περιλαμβάνει τα Official Predator IEM PCs, είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένους εμπόρους και online στο Acer eStore.



Για να δείτε αποκλειστικό υλικό από το Intel Extreme Masters στο Κατοβίτσε, ακολουθήστε τις σελίδες του Predator στο Facebook και το Instagram.



Τιμές & Διαθεσιμότητα



Η gaming οθόνη Predator X32 θα είναι διαθέσιμη στην Ευρώπη από τα μέσα της άνοιξης, ξεκινώντας από 3.299€.



Η gaming οθόνη Predator CG552K θα είναι διαθέσιμη στην Ευρώπη από τα μέσα του καλοκαιριού, ξεκινώντας από 2.699€.