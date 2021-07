Η TCL Europe ανεβάζει την εμπειρία θέασης και ήχου το 2021 με τη νέα Σειρά C και το soundbar TS8132

Η TCL Electronics (1070.HK), ενισχύει σήμερα την ηγετική της θέση στην παγκόσμια βιομηχανία καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών με την παρουσίαση των νέων μοντέλων τηλεόρασης, TCL C Series και το soundbar TS8132. Τα προϊόντα αυτά έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη γκάμα ψυχαγωγικών εμπειριών με εξαιρετικές οπτικοακουστικές επιδόσεις. Η νέα σειρά C της TCL έρχεται με τις σειρές C72, C72+ και C82 σε διάφορα μεγέθη οθόνης από 43'' έως 75'', ενώ το νέο soundbar TCL TS8132 θα είναι διαθέσιμο σύντομα σε επιλεγμένες αγορές,



«Η διάθεση για σπορ, gaming και ψυχαγωγία στο σπίτι θα συνεχίσει να αυξάνεται. Οι καταναλωτές θέλουν καλύτερα προϊόντα, καθώς περνούν περισσότερο χρόνο στο σπίτι και επωφελούνται από το ολοένα αυξανόμενο ποιοτικό περιεχόμενο. Όσον αφορά στην τεχνολογία, 4K, smart, AI, μεγάλες οθόνες, QLED, Mini LED και καθηλωτικός ήχος, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που ζητούν οι πελάτες. Είμαι υπερήφανος να πω ότι η νέα σειρά προϊόντων της TCL ανταποκρίνεται σ’ αυτές τις προσδοκίες για να δώσει μια μεγαλειώδη αλλά προσιτή εμπειρία», δήλωσε ο Frédéric Langin, Vice president Sales & marketing της TCL Europe.



Γνώρισε τη νέα Σειρά C των TCL TVs



Η νέα σειρά C των TCL TVs περιλαμβάνει τρία νέα μοντέλα που το καθένα αναδεικνύει το μεγαλείο με το δικό του τρόπο.





TCL C82 Series: Κάθε λεπτομέρεια μετράει

4K Mini-LED TV με QLED, Android TV και σύστημα ήχου Onkyo

Σειρά TCL C72+: Άψογη κίνηση

4K QLED TV με 100Hz ακρίβεια κίνησης και Android TV

Σειρά TCL C72: Ατελείωτο χρώμα

4K QLED TV με Android TV



Απαράμιλλη αναπαραγωγή χρωμάτων και ρεαλιστική ποιότητα εικόνας



Χάρη όχι μόνο στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας Quantum Dot, αλλά και στην AiPQ και την απομνημόνευση (deep learning), όλες οι σειρές C72, C72+ και C82 προσφέρουν γνήσια 100% κινηματογραφική ένταση χρώματος φτιαγμένο με πάνω από ένα δισεκατομμύριο χρώματα και αποχρώσεις και είναι σε θέση να ταξινομήσουν τον τύπο περιεχομένου κάνοντας τις εικόνες στην οθόνη της τηλεόρασης πολύ ρεαλιστικές. Επιπλέον, η σειρά TCL C82 έρχεται με γνήσια τεχνολογία TCL mini-LED. Με αυτή την -υψηλής απόδοσης- οθόνη Mini-LED ικανή να προσφέρει 20 επίπεδα δυναμικού εύρους, χιλιάδες Mini-LED προσφέρουν απίστευτη φωτεινότητα, για δραματική έμφαση και πιο πλούσια, πιο αληθοφανή απόδοση HDR. Τα ακριβώς ελεγχόμενα Mini-LED αποδίδουν θεαματική αντίθεση, γεγονός που καθιστά τη σειρά C82 ικανή να αποκαλύψει νέες λεπτομέρειες σε σκοτεινές περιοχές, για μεγαλύτερο βάθος, λεπτομέρεια και διάσταση.



Η σειρά C82 έρχεται με 4K HDR Premium, το οποίο παρέχει μια ανώτερη εμπειρία Υψηλού Δυναμικού Εύρους με μεγάλη φωτεινότητα, εξαιρετική λεπτομέρεια σκιάς και ζωηρά ακριβή χρώματα. Ενώ οι σειρές C72 και C72+ διαθέτουν 4K HDR Pro, το οποίο συνδυάζεται με quantum dot και προσφέρει κορυφαία εμπειρία Υψηλού Δυναμικού Εύρους (HDR) παρέχοντας ακριβή χρώματα και καλύτερες λεπτομέρειες ώστε η εικόνα που βλέπουν οι χρήστες να είναι τόσο λεπτομερής όσο και στον πραγματικό κόσμο!



Με τις σειρές C82 και C72+, οι χρήστες μπορούν να απολαύσουν εικόνες που κινούνται γρήγορα, όπως αθλητικά δρώμενα ή ταινίες δράσης, με ρεαλιστική ομαλότητα και πιο ευκρινείς λεπτομέρειες χάρη στην οθόνη 100Hz. Επιπλέον, η C82 έρχεται με κάθετη σάρωση για να κάνει το ταχέως κινούμενο αντικείμενο πολύ καθαρό. Τίποτα δεν μπορεί να νικήσει την κίνηση 100Hz. Η σειρά C72 είναι επίσης εξοπλισμένη με ευκρίνεια κίνησης για ομαλή εικόνα και βελτιωμένη κίνηση.



Όλα τα νέα μοντέλα της σειράς C διαθέτουν περιεχόμενο HDR πολλαπλών μορφών, αυτό εγγυάται ότι οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν πλήρως τη μέγιστη χωρητικότητα της 4K HDR τηλεόρασης, ότι κι αν απολαμβάνουν: Dolby Vision περιεχόμενο στο Netflix, Disney+ ή HDR 10+ περιεχόμενο στο Amazon Prime Video, αυτή η 4K HDR TCL TV θα υποστηρίζει πάντα το καλύτερο format. Επιπροσθέτως, το 4K HDR Dolby Vision IQ, το οποίο είναι διαθέσιμο σε C72+ και C82, βελτιστοποιεί την ποιότητα της εικόνας για να την προσαρμόσει στις συνθήκες φωτισμού του δωματίου.



Καλύτερη gaming εμπειρία για να παίζετε σαν επαγγελματίες



Για τους gamers, η ανταπόκριση της τηλεόραση είναι εξίσου σημαντική με την ποιότητα της εικόνα. Η σειρά C72 έρχεται με τον Gamer Master: με HDMI 2.1, και ALLM, ο χρήστης θα βιώσει τη χαμηλότερη καθυστέρηση και τις καλύτερες ρυθμίσεις εικόνας για το παιχνίδι, αυτόματα. Επιπλέον, τόσο η σειρά C82 όσο και η σειρά C72+ έχουν το Game Master Pro, το οποίο έχει νέο HDMI 2.1 48Gbps, επιτρέποντας ταχύτερους ρυθμούς ανανέωσης, συμπεριλαμβανομένων 4K με έως και 120 καρέ ανά δευτερόλεπτο, και το VRR εξαλείφει το τρεμόπαιγμα για ρευστό και πιο λεπτομερές gameplay.



Καθηλωτικός ήχος surround



Τόσο η σειρά C72 όσο και η σειρά C72+ διαθέτουν ήχο Onkyo με Dolby Atmos: Τα ηχεία ONKYO, ειδικά σχεδιασμένα για ευκρίνεια και ακρίβεια ήχου, επιτρέπουν μια πιο ρεαλιστική εμπειρία ήχου Dolby Atmos στο σπίτι. Η σειρά C82 διαθέτει καθηλωτικό σύστημα ήχου ONKYO 2.1 με ηχεία πρόσθιας κατεύθυνσης. Προσφέρει έναν απίστευτα καθηλωτικό ήχο για ταινίες, μουσική και βιντεοπαιχνίδια.



Επιπλέον, η σειρά TCL C82 διαθέτει ένα ειδικό ηχείο μπάσων που βρίσκεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Το υψηλού επιπέδου ηχοσύστημα ONKYO και το Dolby Atmos ανεβάζουν την εμπειρία σας με ήχο ποιότητας κινηματογράφου, που μεταφέρει την κινηματογραφική εμπειρία στην επόμενη διάσταση.



Προηγμένες λειτουργίες smart TV



Η νέα σειρά C έρχεται με ενσωματωμένη την τελευταία έκδοση 11 του Android TV και τον Google Assistant ως μέρος του πακέτου. Βρείτε τo τελευταίο blockbuster, ελέγξτε το score του παιχνιδιού ή χαμηλώστε τα φώτα - χωρίς να διακόψετε αυτό που παρακολουθείτε. Με προηγμένο φωνητικό έλεγχο hands-free σε συνδυασμό με τον Google Assistant, η Android TV της TCL κάνει τη ζωή έξυπνη και απλή. Όλες οι νέες σειρές C, σε συνεργασία με την Alexa, επιτρέπουν στους χρήστες να ζητούν από την Alexa να αναπαράγει μουσική, ειδήσεις, να ελέγξει τον καιρό, να προσαρμόσει την ένταση της τηλεόρασης, να αλλάξει τηλεοπτικό κανάλι, να ελέγξει το έξυπνο σπίτι τους και πολλά άλλα. Το Google Duo λειτουργεί τέλεια στην TCL Android TV: δωρεάν, απλές, υψηλής ποιότητας βιντεοκλήσεις με TCL TV για σύνδεση με τους αγαπημένους φίλους και την οικογένειά σας. Η σειρά C82 διαθέτει μαγνητική βιντεοκάμερα ευρείας γωνίας 1080P που θα ξεκλειδώσει τις δυνατότητες της τηλεόρασής σας. Αυτή η κάμερα επιτρέπει εφαρμογές παρακολούθησης και συνομιλίας, ώστε να μπορείτε να παραμείνετε κοντά με τους δικούς σας ανθρώπους ή να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας στη μεγάλη οθόνη.



Το TikTok είναι πλέον διαθέσιμο στην τηλεόραση TCL



Από τα τέλη Μαρτίου, η εφαρμογή TikTok TV είναι διαθέσιμη σε τηλεοράσεις TCL, φέρνοντας το μοντέρνο περιεχόμενο του TikTok στα σπίτια των ανθρώπων σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Το TikTok θα συμπεριληφθεί σε ορισμένα από τα υπάρχοντα μοντέλα, και σε όλα τα μοντέλα τηλεοράσεων TCL του 2021, φέρνοντας διασκεδαστικό περιεχόμενο TikTok απευθείας στις τηλεοράσεις των ανθρώπων.



Η εφαρμογή του TikTok TV έχει δημιουργηθεί ειδικά για την εμπειρία οικιακής προβολής, επιτρέποντας στους χρήστες να βλέπουν περιεχόμενο από τις ροές "For You" και "Following" του TikTok, καθώς και το πιο δημοφιλές και με περισσότερα views περιεχόμενο στο TikTok. Αυτό το περιεχόμενο έχει οργανωθεί σε κατηγορίες που καλύπτουν τα πάντα, από gaming και κωμωδία μέχρι ομορφιά και μόδα.



Αρμονικός σχεδιασμός που κόβει την ανάσα



Όλα τα νέα μοντέλα της σειράς C έρχονται με ένα εξαιρετικά λεπτό μεταλλικό σχεδιασμό bezeless, από πραγματικό μέταλλο, καθιστώντας το όχι μόνο ένα κομψό κομμάτι δεξιοτεχνίας αλλά και ένα ανθεκτικό που ταιριάζει απόλυτα σε κάθε χώρο. Τόσο η σειρά C82 όσο και η σειρά C72+ διαθέτουν κομψή μεταλλική κεντρική βάση, έτσι ώστε αυτή η τηλεόραση μεγάλης οθόνης να μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε επιφάνεια στο σπίτι. Η σειρά C72 διαθέτει ρυθμιζόμενη βάση διπλής θέσης που επιτρέπει την τοποθέτηση TCL sound bar ή την τοποθέτηση αυτής της μεγάλης οθόνης TV σε οποιαδήποτε επιφάνεια του σπιτιού.



Γνωρίστε το νέο TCL soundbar TS8132



Η TCL συνεχίζοντας την μεγάλη επιτυχία στην κατηγορία soundbars προσφέροντας απόλυτα καθηλωτικό ήχο Dolby Atmos σε μορφές προσαρμοσμένες στις προτιμήσεις πολλών καταναλωτών, λανσάρει φέτος τον νέο της soundbar TS8132. Ένα 3.1.2 Dolby Atmos soundbar με ασύρματο subwoofer, για καθηλωτικό ήχο από τις αγαπημένες σας υπηρεσίες streaming, την τηλεόραση και τα παιχνίδια.







Ζήστε την εμπειρία του Dolby Atmos με μια νέα διάσταση που προέρχεται από τουλάχιστον 8 ηχεία που προσφέρουν ένα ισχυρό soundstage. Όχι μόνο θα σας καταπλήξει η απόδοση, αλλά και ο εκπληκτικά κομψός σχεδιασμός, το συμπαγές και ταυτόχρονα ισχυρό subwoofer.



Εκτός από την προσφορά εξαιρετικά καθηλωτικών εμπειριών ταινιών και τηλεόρασης, θα γίνει επίσης γρήγορα το ηχοσύστημα του σαλονιού σας με ενσωματωμένο Chromecast, που λειτουργεί με apple AirPlay, με Hey Google και συνεργάζεται με την Alexa που συνδέεται με όλα τα δημοφιλή ecosystems ήχου. Υποστηρίζει επίσης HDMI με eARC για να συνδεθεί στην τηλεόρασή σας υποστηρίζοντας όλες τις μορφές ήχου και Dolby Vision συμβατό με 4K pass-thru επίσης.