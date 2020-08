LG CineBeam: Νέος προβολέας για κινηματογραφική εμπειρία θέασης

Η LG Electronics (LG) παρουσιάζει τον νέο προβολέα LG CineBeam 4K UHD Laser (μοντέλο HU810P), που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια αυθεντική κινηματογραφική εμπειρία στους καταναλωτές, έχοντας ταυτόχρονα την άνεση του σπιτιού τους. Ενσωματώνοντας την τελευταία καινοτομία της δημοφιλούς σειράς προβολέων υψηλής ανάλυσης της LG, ο συγκεκριμένος προβολέας διαθέτει χαρακτηριστικά και τεχνολογίες που το καθιστούν την ιδανική επιλογή για τους λάτρεις των ταινιών και για τις οικογένειες που απολαμβάνουν την οικιακή ψυχαγωγία. Εκτός από την υψηλή ποιότητα της κινηματογραφικής εικόνας, αυτό το μοντέλο δίνει τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε ταινίες που μόλις έχουν κυκλοφορήσει σε streaming πλατφόρμες, ενώ είναι συμβατός με δημοφιλείς εφαρμογές.

Ο προβολέας LG CineBeam 4K UHD Laser προσφέρει εξαιρετική ανάλυση 4K (3.840x2.160) έως 300 ίντσες (διαγώνια) με εκθαμβωτικά 2.700 ANSI lumens, καλύπτοντας το 97% του χρωματικού φάσματος DCI-P3 με το σύστημα λέιζερ δύο καναλιών. Η πηγή φωτός λέιζερ του προβολέα είναι εξαιρετικά αξιόπιστη και ανθεκτική, με διάρκεια ζωής περίπου 20.000 ώρες λάμψης.

Ανεξάρτητα από το πόσο φωτεινό είναι το δωμάτιο και πόσο σκοτεινό είναι το σκηνικό, ο προβολέας προσφέρει ζωντανές, ευκρινείς εικόνες μέσω της νέας τεχνολογίας Adaptive Picture Pro της LG. Η λειτουργία Iris προσφέρει δύο προεπιλογές - τη λειτουργία φωτεινού δωματίου και τη λειτουργία σκοτεινού δωματίου (Bright Room Mode and Dark Room Mode) - που ανιχνεύει την ποσότητα φωτός στο δωμάτιο για να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εικόνα και ένα πραγματικό περιβάλλον κινηματογράφου. Επιπλέον, το Adaptive Contrast προσαρμόζει αυτόματα κάθε καρέ για να επιτύχει τη βέλτιστη αναλογία αντίθεσης ακόμα και στις πιο σκοτεινές σκηνές.

Παράλληλα, υποστηρίζοντας τη λειτουργία Real Cinema και τη TruMotion, το νέο μοντέλο LG CineBeam μπορεί να προβάλλει τις ταινίες ακριβώς όπως τις είχαν οραματιστεί αρχικά οι σκηνοθέτες, προσαρμόζοντας τον ρυθμό καρέ της προβαλλόμενης εικόνας ώστε να ταιριάζει με την αρχική πηγή στα 24Hz. Το LG TruMotion είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για ταινίες δράσης, αποδίδοντας ομαλά και με φυσικό τρόπο τις γρήγορες κινήσεις και σκηνές. Ο προβολέας υποστηρίζει, επίσης, μια ποικιλία δημοφιλών μορφών HDR, συμπεριλαμβανομένων των HDR10 και HLG, καθώς και του Dynamic Tone Mapping.

Για μέγιστη ευκολία, μπορεί, επίσης, να συνδεθεί ασύρματα με home theater συστήματα ήχου μέσω WiSA και Bluetooth. Κατά τη σύνδεση μέσω HDMI 2.1 με ενισχυμένο κανάλι επιστροφής ήχου (eARC), παρέχει εικόνες 4K σε έγχρωμη επεξεργασία 10-bit σχεδόν χωρίς απώλεια στην ποιότητα του ήχου. Η τοποθέτηση του CineBeam οπουδήποτε στο δωμάτιο είναι εύκολη χάρη στο ζουμ 1.6X και την οριζόντια και κατακόρυφη κλίση του φακού.

Ο προβολέας διαθέτει την πρόσφατη έκδοση της πλατφόρμας webOS 5.0 της LG για διαισθητικό έλεγχο και πλοήγηση, καθώς και γρήγορη πρόσβαση σε δημοφιλείς υπηρεσίες ροής όπως το Disney + και το YouTube. Παράλληλα, είναι συμβατός με το Apple AirPlay 2 και το Screen Share, επιτρέποντας στους θεατές να μοιράζονται περιεχόμενο από smartphones και tablets σε κινηματογραφική κλίμακα. Τέλος, με το λογισμικό Auto Calibration II, οι χρήστες μπορούν να λάβουν αποτελέσματα που προηγουμένως ήταν δυνατά μόνο με βαθμονόμηση εικόνας σε επαγγελματικό επίπεδο.

«Ο νέος μας προβολέας CineBeam έχει εξαιρετική απόδοση τόσο σε φωτεινές, όσο και σε σκοτεινές σκηνές, βελτιώνοντας την ποιότητα της εικόνας και φτάνοντας την εμπειρία θέασης σε ένα εντελώς νέο επίπεδο», δήλωσε ο Jang Ik-hwan, head of the IT business unit της LG Electronics Business Solutions. Ακόμη, ανέφερε ότι «επί του παρόντος δεν υπάρχει άλλο προϊόν σαν αυτό στην αγορά και αυτό αποτελεί μια απόδειξη του πώς η LG συνεχίζει να προσφέρει καινοτομία που βελτιώνει τις ζωές των καταναλωτών».

Στην IFA 2020, η LG θα παρουσιάσει μια εικονική έκθεση κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου με τις τελευταίες καινοτομίες της, συμπεριλαμβανομένου του LG CineBeam 4K UHD Laser προβολέα. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση www.lg.com/exhibition για περισσότερες πληροφορίες.