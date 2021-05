Νέα σειρά τηλεοράσεων BRAVIA XR MASTER Z9J 8K Full Array LED

Η Sony ανακοίνωσε την έναρξη των προπαραγγελιών για την νέα σειρά τηλεοράσεων BRAVIA XR MASTER Z9J Full Array LED που οδηγεί την ψυχαγωγία θέασης στο επόμενο επίπεδο με καθηλωτική ανάλυση 8Κ και με τον επαναστατικό Cognitive Processor XR.



Οι τηλεοράσεις BRAVIA XR Z9J 8K HDR Full Array της Sony είναι διαθέσιμες για προπαραγγελία σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτές οι προηγμένες τηλεοράσεις αποτελούν μέρος της σειράς BRAVIA XR και διαθέτουν τον νέο Cognitive Processor XR™, ο οποίος χρησιμοποιεί μια εντελώς νέα μέθοδο επεξεργασίας πέρα από τη συμβατική AI που είναι σχεδιασμένη για να αναπαράγει τους τρόπους που βλέπουν και ακούνε οι άνθρωποι. Φέροντας την σφραγίδα των MASTER Series, οι τηλεοράσεις Z9J πληρούν τα αυστηρά κριτήρια των κορυφαίων μηχανικών της Sony και κάνουν τις όμορφες εικόνες πραγματικότητα.







Όταν βλέπουμε αντικείμενα, ασυνείδητα επικεντρώνουμε τη προσοχή μας σε ορισμένα σημεία. Ο Cognitive Processor XR™, που χρησιμοποιεί γνωστική νοημοσύνη, χωρίζει την οθόνη σε πολλές ζώνες και ανιχνεύει πού βρίσκεται το «σημείο εστίασης» στην εικόνα. Ενώ η συμβατική τεχνητή νοημοσύνη (AI) μπορεί να ανιχνεύσει και να αναλύσει μόνο στοιχεία εικόνας, όπως το χρώμα, την αντίθεση και τη λεπτομέρεια ξεχωριστά, ο νέος Cognitive Processor XR μπορεί να αναλύσει μια σειρά στοιχείων ταυτόχρονα, όπως και ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Με αυτόν τον τρόπο, όλα τα στοιχεία προσαρμόζονται σε συνδυασμό το ένα με το άλλο για το καλύτερο τελικό αποτέλεσμα, ώστε όλα τα αντικείμενα στη σκηνή να είναι συγχρονισμένα και ζωντανά - κάτι που δεν μπορεί να επιτύχει η συμβατική AI.



Ο Cognitive Processor XR μπορεί επίσης να αναλύσει τη θέση του ήχου στο σήμα, ώστε ο ήχος να ταιριάζει ακριβώς με αυτό που προβάλλεται στην οθόνη. Επιπλέον, αναβαθμίζει κάθε ήχο σε τρισδιάστατο ήχο surround, για να προσφέρει εξαιρετικό ρεαλισμό και ένα συναρπαστικό πεδίο ήχου. Μαθαίνει, αναλύει και κατανοεί πρωτοφανείς ποσότητες δεδομένων και βελτιστοποιεί έξυπνα κάθε pixel, καρέ και σκηνή για την πιο ζωντανή εικόνα και ήχο που έχει αποδώσει ποτέ η Sony.



Οι τηλεοράσεις BRAVIA XR MASTER Series Z9J 8K HDR Full Array σάς επιτρέπουν να απολαμβάνετε εικόνες 8K με εξαιρετικό βάθος, φυσικότητα και ρεαλισμό. Ο επαναστατικός επεξεργαστής της Sony χρησιμοποιεί ανάλυση ανθρώπινης προοπτικής για να διασταυρώσει και να βελτιστοποιήσει εκατοντάδες χιλιάδες στοιχεία σε πολύ μικρό χρόνο. Σε συνδυασμό με την ακρίβεια μίας οθόνης LED Full Array, οι εικόνες εμφανίζονται από την οθόνη με βαθύ μαύρο και εξαιρετικά έντονο φως. Ο μίνιμαλ σχεδιασμός one slate της τηλεόρασης περιβάλλει την οθόνη με ένα μοναδικό γυαλί που είναι φυσικά κομψό και σας κρατά συγκεντρωμένους στην εικόνα. Η Z9J είναι μια τηλεόραση που φαίνεται όμορφη και έχει καλό ήχο, είτε βρίσκεται σε βάση είτε σε τοίχο.







Η σειρά τηλεοράσεων BRAVIA XR MASTER Z9J 8K HDR Full Array υποστηρίζει την αποκλειστική υπηρεσία BRAVIA CORE™. Έχοντας προεγκατασταθεί σε όλα τα νέα μοντέλα BRAVIA XR, οι χρήστες μπορούν να απολαύσουν μια επιλογή από τελευταίους SPE premium και κλασικούς τίτλους και τη μεγαλύτερη συλλογή IMAX Enhanced. Η BRAVIA CORE είναι η πρώτη αντίστοιχη υπηρεσία που διαθέτει τεχνολογία Pure Stream™, επιτυγχάνοντας σχεδόν ισοδύναμη ποιότητα UHD BD με ροή περιεχομένου σε ρυθμό έως και 80 Mbps.



Η τηλεόραση Z9J είναι, επίσης, μια εξαιρετική πρόταση για τους gamers, παρέχοντας υποστήριξη λόγω των πολλαπλών δυνατοτήτων του HDMI 2.1, όπως 4K 120fps, VRR και ALLM, για ομαλό παιχνίδι με ελάχιστο χρόνο απόκρισης, όταν συνδέεται με κονσόλα επόμενης γενιάς.



Διάθεση



The BRAVIA XR MASTER Series Z9J 8K HDR Full Array LED TVs in 85 inches are opening for pre-orders now in select European countries, with deliveries expected in May. The 75-inch version is expected to go on sale in June. For more information, please check your local Sony site at www.sony.eu.



Οι τηλεοράσεις της σειράς BRAVIA XR MASTER Z9J 8K HDR Full Array LED στις 85 ίντσες είναι διαθέσιμες για προπαραγγελία τώρα σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές χώρες, με αναμενόμενες παραδόσεις τον Μάιο. Η έκδοση των 75 ιντσών αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάιο. Για περισσότερες πληροφορίες, ελέγξτε τοπικά τον ιστότοπο της Sony στη διεύθυνση www.sony.gr.





Χαρακτηριστικά των MASTER Series Z9J (μοντέλα 85” και 75”) 8K LED TV :