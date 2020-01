Netflix: Ποια είναι η δημοφιλέστερη νέα σειρά με 76 εκατ. θεάσεις;

Η υπηρεσία παράγει κυριολεκτικά αμέτρητο περιεχόμενο για να κρατήσει τους fans όσο καλύτερα μπορεί εν όψει των νέων ανταγωνιστικών streaming υπηρεσιών, όπως το Disney+ και το HBO Max. Η νέα σειρά του Netflix, The Witcher, που έγινε διαθέσιμη τον Δεκέμβριο αποδεικνύεται ακόμα πιο δημοφιλής απ' ό,τι περιμέναμε. Σύμφωνα με στοιχεία της υπηρεσίας, το παρακολούθησαν 76 εκατ. νοικοκυριά (εννοώντας ότι οι οικογενειακοί λογαριασμοί μετρούν σαν μονάδα) κατά τη διάρκεια των πρώτων 4 εβδομάδων της διάθεσής του.



Αν συνεχίσει με την ίδια πορεία, η σειρά αναμένεται να γίνει η μεγαλύτερη "1η σεζόν" όλων των εποχών για το Netflix. Ήδη από τα τέλη του 2019, η υπηρεσία είχε ανακοινώσει ότι η σειρά είχε καταφέρει να σκαρφαλώσει μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα στις δημοφιλέστερες της χρονιάς, όμως είναι η πρώτη φορά, που το Netflix δίνει συγκεκριμένο νούμερο.





Τα 76 εκατ. είναι τεράστιος αριθμός, ακόμα κι αν η υπηρεσία λαμβάνει ως θέαση όταν ένας χρήστης έχει παρακολουθήσει έστω και 2 λεπτά από το περιεχόμενο. Παλαιότερα, η θέαση μετρούσε όταν ο χρήστης είχε φτάσει να δει το 70% του επεισοδίου ή της ταινίας.



Η showrunner της σειράς, Lauren Hissrich, ευχαρίστησε τους ηθοποιούς και όλους τους υπευθύνους της παραγωγής γι' αυτό το "δώρο", όπως το χαρακτήρισε.





Παράλληλα, το άκρως επιτυχημένο τραγούδι, που ακούγεται από τον βάρδο Jaskier εντός της σειράς, "Toss a Coin to your Witcher", έχει κάνει όλο το internet να κολλήσει μαζί του. Σήμερα έγινε διαθέσιμο επίσημα μέσω του Spotify και του Apple Music ως single. Τέλος, το soundtrack της πρώτης σεζόν θα κυκλοφορήσει στις 24 Ιανουαρίου ως ξεχωριστή κυκλοφορία με το όνομα "The Witcher Soundtrack Vol.1".



Επιμέλεια: Παύλος Κρούστης