O φορητός προβολέας "The Freestyle" της Samsung

Η Samsung Electronics Co., Ltd. παρουσίασε τον νέο φορητό Projector και συσκευή ψυχαγωγίας The Freestyle, στο πλαίσιο της CES 2022. Πρόκειται για τον πρώτο στο είδος του φορητό προβολέα που ενσωματώνει την προηγμένη καινοτομία της Samsung προσφέροντας ευελιξία, καθηλωτική εμπειρία θέασης και ψυχαγωγία σε όλους όσοι επιθυμούν να παρακολουθούν βίντεο και να ακούν μουσική από όπου κι αν βρίσκονται.



Ο The Freestyle αποτελεί μια ελαφριά, φορητή συσκευή που συγκεντρώνει τις λειτουργίες προβολέα τελευταίας τεχνολογίας, έξυπνου ηχείου και συσκευής φωτισμού περιβάλλοντος (ambient lighting). Όσον αφορά τη φορητότητα, ζυγίζει μόνο 830 γραμμάρια και μπορεί να μεταμορφώσει οποιαδήποτε επιφάνεια σε οθόνη. Σε αντίθεση με τους συμβατικούς προβολείς, η ευέλικτη βάση του The Freestyle περιστρέφεται έως και 180 μοίρες, επιτρέποντας στους χρήστες να προβάλλουν βίντεο υψηλής ποιότητας οπουδήποτε, όπως στο τραπέζι, στο δάπεδο, στον τοίχο ή ακόμα και στο ταβάνι, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή οθόνη.







«Ο The Freestyle είναι ένας προβολέας μοναδικός στο είδος του που έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στον μεταβαλλόμενο τρόπο ζωής των καταναλωτών, προσφέροντας απόλυτη ευελιξία», δήλωσε ο Simon Sung, Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής του Visual Display Business στη Samsung Electronics. «Ο The Freestyle είναι μια διασκεδαστική και ευέλικτη συσκευή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κάθε τρόπο, χωρίς περιορισμό στο χώρο».



Ανάμεσα στα καινοτόμα χαρακτηριστικά του νέου προβολέα The Freestyle, είναι οι αυτοματοποιημένες λειτουργίες auto-keystone και auto-leveling. Τα χαρακτηριστικά αυτά επιτρέπουν στη συσκευή να προσαρμόζει αυτόματα την εικόνα που προβάλλει σε οποιαδήποτε επιφάνεια και υπό οποιαδήποτε γωνία, στη σωστή αναλογία εικόνας κάθε φορά. Επιπλέον, η λειτουργία αυτόματης εστίασης επιτρέπει στον The Freestyle να προβάλλει περιεχόμενο σε υψηλή ποιότητα και μέγεθος έως και 100 ίντσες. Ακόμη, επιτρέπει στους χρήστες να απολαμβάνουν εμπειρία ήχου κινηματογραφικού επιπέδου ανεξάρτητα από το που βρίσκονται, χάρη στην λειτουργία ήχου 360ο, ενώ η τεχνολογία dual passive radiator προσφέρει καθαρά και βαθύτερα μπάσα χωρίς παραμόρφωση.



Όσον αφορά την τροφοδοσία του, ο The Freestyle είναι συμβατός με εξωτερικές μπαταρίες που υποστηρίζουν USB-PD και 50W/20V ή παραπάνω, ώστε οι χρήστες να μπορούν να το παίρνουν μαζί τους οπουδήποτε, είτε βρίσκονται στο δρόμο, είτε κάνουν κάμπινγκ, είτε σε άλλη δραστηριότητά τους. Η καινοτομία του The Freestyle βασίζεται επίσης στο ότι αποτελεί τον πρώτο προβολέα που μπορεί να συνδεθεί σε μια πρίζα φωτός E26 χωρίς την ανάγκη πρόσθετης καλωδίωσης. Παράλληλα, η συσκευή είναι συμβατή και με πρίζα τοίχου.







Εκτός από προβολέας για streaming περιεχομένου, ο The Freestyle παρέχει εφέ ατμοσφαιρικού φωτισμού χάρη στη λειτουργία ambient lighting και το ημιδιαφανές καπάκι του φακού. Επιπλέον, λειτουργεί και ως smart ηχείο, με δυνατότητα ανάλυσης της μουσικής και δημιουργίας αντίστοιχων οπτικών εφέ που μπορούν να προβληθούν στον τοίχο, στο δάπεδο και οποιαδήποτε επιφάνεια.



Ο The Freestyle προσφέρει λειτουργίες Smart TV που είναι διαθέσιμες στις Samsung Smart τηλεοράσεις, με ενσωματωμένες υπηρεσίες streaming καθώς και λειτουργίες mirroring και casting, συμβατές με κινητές συσκευές Android και iOS. Είναι ο πρώτος φορητός προβολέας στην αγορά, πιστοποιημένος από παγκόσμιους σημαντικούς συνεργάτες OTT, παρέχοντας στους χρήστες την καλύτερη εμπειρία προβολής περιεχομένου. Τέλος, ο νέος προβολέας της Samsung αποτελεί τον πρώτο που υποστηρίζει λειτουργία φωνητικού ελέγχου μεγάλης απόστασης, επιτρέποντας στους χρήστες να επιλέγουν τους βοηθούς φωνής που επιθυμούν όταν χρησιμοποιούν τη συσκευή από απόσταση.



Ο The Freestyle θα είναι διαθέσιμος για προπαραγγελία σε Ελλάδα και Κύπρο στις 20 Ιανουαρίου με επίσημη κυκλοφορία στις 14 Φεβρουαρίου 2022.