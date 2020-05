Ο νικητής των OSCAR, «Παράσιτα», στην COSMOTE TV - Δείτε τι άλλο έρχεται

Μετά την παγκόσμια κινηματογραφική επιτυχία του μεγάλου νικητή των φετινών βραβείων OSCAR® «Παράσιτα (Parasite)», η COSMOTE TV εξασφάλισε αποκλειστικά για τους συνδρομητές της, την Α’ τηλεοπτική της προβολή μέσα από τα κανάλια COSMOTE CINEMA. Η πολυδιάστατη παραγωγή του Νοτιοκορεάτη Μπονγκ Τζουν Χο («Memories of Murder», «Ο Επισκέπτης», «Mother», «Snowpiercer»), με στοιχεία μαύρης κωμωδίας, ψυχολογικού θρίλερ, κοινωνικής σάτιρας και αλληγορικού δράματος θα μας μεταφέρει στη σύγχρονη Σεούλ, θίγοντας διάφορα ζητήματα, όπως αυτό της κοινωνικής ανισότητας.



Στο πρόγραμμα της εβδομάδας ξεχωρίζει, επίσης, η ρομαντική σειρά ανθολογίας του Σαμ Μπόιντ («In a Relationship») «Love Life», η οποία θα ξεκινήσει να προβάλλεται στην Ελλάδα μέσω του COSMOTE SERIES HD, αμέσως μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στην Αμερική, μέσω του HBO Max, καθώς και νέοι κύκλοι σειρών («In the Dark»), ντοκιμαντέρ, ταινίες για κάθε γούστο και άλλες πολυαναμενόμενες πρεμιέρες και παιδικό πρόγραμμα στα υπόλοιπα κανάλια που είναι διαθέσιμα μέσω της COSMOTE TV.



Παράσιτα (Parasite) – Οσκαρική πρεμιέρα



Τα 4 μέλη μιας άπορης οικογένειας «εισβάλλουν» μέσω μιας καλά στημένης πλεκτάνης σε ένα σπίτι πλουσίων και εργάζονται σε διαφορετικά πόστα, χωρίς να αποκαλύπτουν την πραγματική τους ταυτότητα και τη μεταξύ τους σχέση. Αυτή η τυχαία επαφή δύο διαφορετικών κόσμων θα πάρει μία απροσδόκητη τροπή με παράπλευρες απώλειες (Κυριακή 31/5, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD, ζώνη Blockbuster).



Love Life & In the Dark – Οι σειρές της εβδομάδας









Στη νέα παραγωγή της Lionsgate «Love Life» αποτυπώνεται η διαδρομή από την πρώτη αγάπη έως την τελευταία, καθώς και το πώς οι διαφορετικές σχέσεις, διαμορφώνουν την προσωπικότητα ενός ανθρώπου, μέχρι να συναντήσει τον ένα και μοναδικό έρωτα με τον οποίο θα μείνει μαζί για πάντα. Η πρωταγωνίστρια της σειράς Άννα Κέντρικ (Up in the Air, Into the Woods, Pitch Perfect) υποδύεται την Ντάρμπι, μία κοπέλα που ζει στη Νέα Υόρκη και αναζητά την αγάπη, ενώ κάθε νέο επεισόδιο θα είναι αφιερωμένο σε μία διαφορετική γνωριμία της νεαρής γυναίκας. Η σειρά κάνει πρεμιέρα με τα τρία πρώτα επεισόδια back to back στο COSMOTE SERIES HD, την Πέμπτη 28/5 στις 22.00.



Με 2η σεζόν επιστρέφει στην COSMOTE TV η σειρά In the Dark. Πρωταγωνίστρια της ιστορίας είναι η Μέρφι, μια νεαρή τυφλή κοπέλα με ροπή προς κάθε είδους εθισμό. Η Μέρφι μπαίνει σε ακόμα περισσότερες περιπέτειες, όταν ξεκινά ένα ταξίδι αναζήτησης του ενόχου για τη δολοφονία ενός έφηβου εμπόρου ναρκωτικών, που την έσωσε από απόπειρα ληστείας (Παρασκευή 29/5, 23.00, COSMOTE SERIES HD).



How to get away with Murder 6 - Πρεμιέρα Β’ μέρους







Το τέλος πλησιάζει, ωστόσο πολλά ερωτήματα μένουν ακόμα αναπάντητα. Ποιος είναι ο πραγματικός δολοφόνος του Άσερ; Θα καταδικαστούν οι Κόνορ, Μικαέλα και Όλιβερ για το φόνο του; Και πώς γίνεται ο Γουές να είναι ζωντανός; (Δευτέρα 1/6, 21.00, FOX Life).



Dark Crimes – ένα αστυνομικό θρίλερ με «ελληνικό χρώμα»







Ο βραβευμένος Αλέξανδρος Αβρανάς («Miss Violence») σκηνοθετεί τον Τζιμ Κάρεϊ, στον ρόλο ενός αστυνομικού που ανακαλύπτει ομοιότητες ανάμεσα σε μια ανεξιχνίαστη δολοφονία και στο έγκλημα που περιγράφεται σε ένα μυθιστόρημα. Οι έρευνές του τον οδηγούν σε έναν επικίνδυνο κόσμο διαφθοράς, ναρκωτικών και ανείπωτης βίας (Α’ τηλεοπτική προβολή - Παρασκευή 29/5, 23.45, COSMOTE CINEMA 2HD).



The Mustang – A’ προβολή







Σε μια προσπάθεια να ξεφύγει από το εγκληματικό παρελθόν του, ένας βίαιος κατάδικος (Ματίας Σένερτς - Red Sparrow) συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα εξημέρωσης άγριων αλόγων. Εκεί, μέσω ης επαφής του με τα ατίθασα ζώα, θα ανακαλύψει άγνωστες πτυχές του εαυτού του (Α’ τηλεοπτική προβολή - Πέμπτη 28/5, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD, ζώνη Red Carpet Premieres).



Οροσειρά των Ονείρων (The Cordillera of Dreams) – Πρεμιέρα







Μετά τα συγκλονιστικά ντοκιμαντέρ «Νοσταλγώντας το φως» και «Μαργαριταρένιο Κουμπί», ο πολυβραβευμένος Χιλιανός Πατρίσιο Γκουσμάν επιστρέφει με την «Οροσειρά των Ονείρων», επικεντρωμένος στη σχέση ανάμεσα στην επιβλητική αλλά συνάμα αινιγματική οροσειρά των Χιλιανών Άνδεων και την ταραχώδη πολιτική ιστορία της πατρίδας του (Παρασκευή 29/5, 22.00, COSMOTE CINEMA 2HD, ζώνη Doc o’ clock).



Το DISNEY XD ξεκινά το καλοκαίρι







Το καλοκαίρι έρχεται και στο Disney XD συνεχίζεται το ειδικό πρόγραμμα με επιλεγμένα επεισόδια από κορυφαίες σειρές, όπως «Φινέας και Φερμπ», «Σούπα Στράικας», «Οι Βιονικοί μου Φίλοι», και «Οι Βιονικοί μου Φίλοι: Επίλεκτη Ομάδα» (καθημερινά από Δευτέρα 1/6 έως Παρασκευή 10/7, από τις 09.00 μέχρι τις 17.00).

