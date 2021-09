Οκτώβριος στα Novacinema

Μέσα από τη συνεργασία της με τα μεγαλύτερα αμερικανικά και ευρωπαϊκά στούντιο, η Nova εμπλουτίζει κάθε μήνα το κινηματογραφικό της περιεχόμενο με τις μεγαλύτερες πρεμιέρες, νέες συναρπαστικές σειρές, αλλά και μοναδικά κινηματογραφικά αφιερώματα. Στα highlights του Οκτωβρίου συμπεριλαμβάνονται οι ταινίες «Προσοχή στις λεπτομέρειες» με τον Ντένζελ Ουάσινγκτον και το blockbuster «Zack Snyder’s Justice League», οι νέες σειρές «La brea», «Fires», «Ordinary Joe», αλλά και το «Succession III» και η «επιστροφή» του James Bond, του μακροβιότερου και γοητευτικότερου πράκτορα όλων των εποχών σε ένα μοναδικό αφιέρωμα με τίτλο «Bond is back!».



Αναλυτικότερα, τον Οκτώβριο στο Novacinema1 έρχονται η περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας «Zack Snyder’s Justice League» με τους Μπεν Άφλεκ, Γουίλεμ Νταφό, Τζέρεμι Άιρονς και Τζέισον Μομόα, η αστυνομική ταινία μυστηρίου «Προσοχή στις λεπτομέρειες» με τους Ντένζελ Ουάσινγκτον, Ράμι Μάλεκ και Τζάρεντ Λέτο (ο Τζάρεντ Λέτο απέσπασε υποψηφιότητες Β’ Ανδρικού Ρόλου στις Χρυσές Σφαίρες και στα SAG για την ερμηνεία του), το καταιγιστικό θρίλερ δράσης «Ο Προστάτης» με τους Λίαμ Νίσον και Κάθριν Γουίνικ, η κοινωνική ταινία «Crisis» με τον βραβευμένο με Όσκαρ Γκάρι Όλτμαν», η γαλλική κομεντί «Ραντεβού στο Belle Epoque» με τους Ντανιέλ Οτέιγ και Γκιγιόμ Κανέ, η κοινωνική ταινία «Έξι λεπτά πριν τα μεσάνυχτα» με τους Έντι Ιζαρντ και Τζούντι Ντεντς, η ξεκαρδιστική κωμωδία «Together, together» με τους Πάτι Χάρισον και Εντ Χελμς και πολλές άλλες.







Σε ότι αφορά στις σειρές τον Οκτώβριο έχουμε τρεις νέες εισόδους στο κανάλι των σειρών το Novacinema4: τη σειρά περιπέτειας – φαντασίας «La brea» η οποία κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου και κάθε Τετάρτη στις 22:00, τη βασισμένη σε αληθινή ιστορία σειρά «Fires» η οποία έρχεται την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου και κάθε Πέμπτη στις 21:00 και τη σειρά – κομεντί «Ordinary Joe» που κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 17 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 22:00. Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 04:00 μετά τα μεσάνυχτα κάνει πρεμιέρα, ταυτόχρονα με την Αμερική και με ελληνικούς υπότιτλους, ο τρίτος κύκλος της συγκλονιστικής κοινωνικής – δραματικής σειράς «Succession», ενω η Prime Time προβολή της έχει προγραμματιστεί από την Τρίτη 19 Οκτωβρίου και κάθε Τρίτη στις 22:00.











Τον Οκτώβριο η Nova έχει ετοιμάσει και τρία μοναδικά αφιερώματα με πρώτο αυτό στον James Bond με αφορμή και την προβολή της τελευταίας ταινίας του τον Σεπτέμβριο στους κινηματογράφους, «Νο Time To Die», με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Γκρεγκ, η οποία θα προβληθεί σε Α’ τηλεοπτική προβολή και αποκλειστικά από τη Nova μέσα στη νέα χρονιά. Από την 1η έως τις 10 Οκτωβρίου, κάθε βράδυ στις 21:00 από το Novacinema3, οι συνδρομητές της Nova θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν έναν χορταστικό μαραθώνιο με όλες τις παλαιότερες ταινίες του James Bond: «Πέθανε μία άλλη μέρα», «Ο κόσμος δεν είναι αρκετός», «Επιχείρηση χρυσά μάτια» κ.α. και να θυμηθούν τους συγκλονιστικούς Σον Κόνερι, Ρότζερ Μουρ, Τίμοθι Ντάλτον και Πιρς Μπρόσναν, μαζί με τις πιο πρόσφατες: «Spectre», «Quantum of Solace», «Casino Royale» και «Skyfall» με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Κρεγκ. Παραλληλα, θα απολαύσουν και ένα συναρπαστικό ντοκιμαντέρ με υλικό πίσω από τις κάμερες για τον ίδιο. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, Κυριακή 3 Οκτωβρίου θα ακολουθήσει σχετικό αφιέρωμα στο Novacinema2, από τις 13:40 μέχρι και τις 22:00 με ταινίες αφιερωμένες σε αυτά: «Ελευθερώστε τον Γουίλι» «Think like a Dog» κ.α., ενώ με φόντο τη μεγάλη στιγμή της παγκόσμιας ιστορίας, το Novacinema2 θα φέρει μερικές από τις σημαντικότερες ταινίες - με κορυφαίες ερμηνείες - με θέμα τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο: «Αλύγιστός», «The Auschwitz Report», «Η Λίστα του Σίντλερ», «Σφραγισμένα Χείλη» κ.α.