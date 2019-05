Τι παίζει στο Netflix | Ιούνιος 2019

Ο Ιούνιος φτάνει με απίστευτο περιεχόμενο για το Netflix, καθώς φαίνεται ότι έρχεται ένας από τους καλύτερους μήνες για την υπηρεσία. Πολυαγαπημένες αποκλειστικές σειρές επιστρέφουν με φυσικά πρωτοστάτη το "Black Mirror" και την 5η σεζόν του, ενώ επιτέλους θα δούμε την 3η και τελευταία σεζόν της Τζέσικα Τζόουνς, αλλά και την πολυαναμενόμενη 2η σεζόν του απίστευτου "DARK". Η ανέλπιστη επιστροφή του "Designated Survivor" με τον Κίφερ Σάδερλαντ για τρίτη σεζόν είναι το κερασάκι στην τούρτα. Δεν σταματάμε όμως εκεί.

Οι πρωτότυπες παραγωγές του Netflix περιλαμβάνουν το "Πρόσκληση σε Φόνο" με τον Άνταμ Σάντλερ και την Τζένιφερ Άνιστον, ένα ντοκιμαντέρ για τον Μπομπ Ντίλαν από τον Μάρτιν Σκορσέζε, αλλά και αγαπημένες ταινίες και σειρές, όπως το "The Revenant" με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, το ολοκαίνουργιο ντοκιμαντέρ για τον Μάικλ Τζάκσον "Leaving Neverland", την επιστροφή των ταινιών της Marvel, Iron Man, Captain America και Thor, την 7η σεζόν του "Suits" και τις σεζόν 1-6 του "Glee", ανάμεσα σε άλλα.

Για όσους δεν γνωρίζουν, το Netflix αποτελεί την κορυφαία διαδικτυακή υπηρεσία ψυχαγωγίας παγκοσμίως, με περίπου 150 εκατομμύρια συνδρομές σε πάνω από 190 χώρες. Τα μέλη του απολαμβάνουν τηλεοπτικές σειρές, ντοκιμαντέρ και ταινίες από ένα ευρύ φάσμα ειδών και γλωσσών και μπορούν να παρακολουθούν απεριόριστο περιεχόμενο, όποτε και όπου επιθυμούν, από οποιαδήποτε συσκευή με σύνδεση στο Internet. Τα μέλη έχουν επίσης τη δυνατότητα να παρακολουθούν, να κάνουν παύση και να συνεχίζουν να παρακολουθούν το περιεχόμενο, χωρίς διαφημιστικά σποτ ή δεσμεύσεις.





ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX



Ιστορίες Της Πόλης: Σειρά Μίας Σεζόν (07/06/2019)

Tales of the City: Limited Series



Η μεσήλικη Μαίρη Αν επιστρέφει μετά από 20 χρόνια στους εκκεντρικούς φίλους της που είχε αφήσει πίσω στο Σαν Φρανσίσκο. Βασίζεται στα βιβλία του Άρμιστεντ Μόπιν με πρωταγωνίστρια τη Λόρα Λίνεϊ.



Μαύρος Καθρέφτης: Σεζόν 5 (05/06/2019)

Black Mirror: Season 5





Ένα βιντεοπαιχνίδι αλλάζει μια παλιά φιλία, μια εταιρεία social media είναι σε κρίση ομηρίας και μια έφηβη συνδέεται με την έκδοση ΑΙ του αγαπημένου της ποπ ειδώλου.



Επιζών Της Επόμενης Μέρας: Σεζόν 3 (07/06/2019)

Designated Survivor: Season 3



Η ένταση ανεβαίνει όταν ο Κίρκμαν ξεκινά προεκλογική εκστρατεία εν μέσω ηθικών διλημμάτων, διεθνών κρίσεων και μιας νέας τρομοκρατικής απειλής στη χώρα του.



Η Τζέσικα Τζόουνς της Marvel: Σεζόν 3(14/06/2019)

Marvel's Jessica Jones: Season 3



Ενώ η Τζέσικα κυνηγά έναν κατά συρροή δολοφόνο, η Τρις επιδεικνύει τις καινούργιες της δυνάμεις και ο Μάλκολμ έρχεται αντιμέτωπος με ένα ηθικό δίλημμα.



Στα Κλεφτά (Coming in June)

Trinkets



Μια ιστορία ενηλικίωσης τριών κοριτσιών από διαφορετικούς κοινωνικούς κύκλους που γίνονται φίλες λόγω του πάθους τους για μικροκλοπές σε μαγαζιά.



Σκοτάδι: Σεζόν 2 (21/06/2019)

Dark: Season 2





Καθώς πλησιάζει η ημέρα του αποκαλυπτικού Τελευταίου Κύκλου, οι οικογένειες του Βίντεν ανακαλύπτουν ότι έχουν κρίσιμο ρόλο στη μοίρα αυτού του κόσμου.



Κύριε Ιγκλέσιας (21/06/2019)

Mr. Iglesias



Πρωταγωνιστεί ο κορυφαίος κωμικός Γκαμπριέλ Ιγκλέσιας στον ρόλο ενός καλοσυνάτου καθηγητή ιστορίας που προσπαθεί να βοηθήσει χαρισματικά παιδιά με απροσάρμοστη συμπεριφορά.



ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX



Είμαι η Μητέρα (07/06/2019)

I Am Mother



Η σχέση μεταξύ μιας έφηβης και της ρομπότ-μητέρας της δοκιμάζεται όταν μια τραυματισμένη γυναίκα εμφανίζεται στο υπερσύγχρονο καταφύγιό τους. Πρωταγωνιστεί η Χίλαρι Σουάνκ.



Beats (19/06/2019)

Beats



Ένα αγοραφοβικό παιδί-θαύμα της χιπ χοπ κι ένας ταπεινωμένος πρώην μουσικός μάνατζερ στο Νότιο Σικάγο ενώνονται στην προσπάθεια να πολεμήσουν τους δαίμονες του παρελθόντος τους.



Ελίζα και Μαρσέλα (07/06/2019)

Elisa & Marcela



Το 1901 στην Ισπανία, η Ελίζα Σάντσεζ Λορίγκα ζει ως άντρας για να μπορέσει να παντρευτεί τη γυναίκα που αγαπά, τη Μαρσέλα Γκράθια Ιμπέα. Βασισμένο σε αληθινά γεγονότα.



Πρόσκληση για Φόνο (14/06/2019)

Murder Mystery

Στο πολυαναμενόμενο ταξίδι τους στην Ευρώπη, ένας αστυνομικός απ' τη Νέα Υόρκη και η κομμώτρια σύζυγός του προσπαθούν να διαλευκάνουν τον φόνο ενός δισεκατομμυριούχου.



Shaft: Ο Μαύρος Πάνθηρας 2(28/06/2019)

Shaft



Όταν ο Τζον Σαφτ Τζούνιορ, ειδικός αναλυτής στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, κληθεί να αποκαλύψει την αλήθεια πίσω από τον πρόωρο θάνατο του καλύτερού του φίλου, θα χρειαστεί βοήθεια από τον μέχρι πρότινος απών πατέρα του.



ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX



Chef Show (03/06/2019)

The Chef Show



O Τζον Φαβρό και ο Ρόι Τσόι συναντιούνται με αναγνωρισμένους σεφ και σελέμπριτι-φίλους τους για κουβεντούλα, ενώ παράλληλα μαγειρεύουν πεντανόστιμα πιάτα.



Rolling Thunder Revue: Μια Ιστορία για τον Μπομπ Ντίλαν από τον Μάρτιν Σκορσέζε (12/06/2019)

Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese







Η αλήθεια και ο μύθος εμπλέκονται στην ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε για την περιοδεία "Rolling Thunder Revue" του Μπομπ Ντίλαν το φθινόπωρο του 1975.



ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX



Διάσωση στο Μαλιμπού: Η Σειρά (03/06/2019)

Malibu Rescue: The Series



Εκπαιδευμένη πλέον, η ναυαγοσωστική ομάδα Γλώσσες επιστρέφει ατρόμητη στην παραλία για να σώσει την κατάσταση και να μας χαρίσει άπλετα αέρινα γέλια.



Τα Σούπερ Τερατάκια: Τα Τερατοκατοικίδια (07/06/2019)

Super Monsters Monster Pets



Μικρά πλάσματα, πολλή πλάκα! Ακολουθήστε τα Σούπερ Τερατάκια με τα αξιαγάπητα νέα Τερατοκατοικίδιά τους σε μια σειρά από σύντομες περιπέτειες με αστεία κινούμενα σχέδια.



Επιμέλεια: Παύλος Κρούστης