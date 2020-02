Τι παίζει στο Netflix | Mάρτιος 2020

Του Παύλου Κρούστη



Νέες σειρές και ταινίες έρχονται τον Μάρτιο στο Netflix. Πολυαναμενόμενες βραβευμένες παραγωγές του ιαπωνικού Studio Ghibli, όπως το "Πριγκίπισσα Μονονόκε" και το "Ταξίδι στη Χώρα των Θαυμάτων" και αγαπημένες ταινίες, όπως το "Hugo" και το "Blade Runner 2049" συνοδεύονται από την 3η σεζόν της δημοφιλούς σειράς "Elite", αλλά και την 3η σεζόν του "Ozark", ανάμεσα σε άλλα.



Για όσους δεν γνωρίζουν, το Netflix αποτελεί την κορυφαία διαδικτυακή υπηρεσία ψυχαγωγίας παγκοσμίως, με περίπου 160 εκατομμύρια συνδρομές σε πάνω από 190 χώρες. Τα μέλη του απολαμβάνουν τηλεοπτικές σειρές, ντοκιμαντέρ και ταινίες από ένα ευρύ φάσμα ειδών και γλωσσών και μπορούν να παρακολουθούν απεριόριστο περιεχόμενο, όποτε και όπου επιθυμούν, από οποιαδήποτε συσκευή με σύνδεση στο Internet. Τα μέλη έχουν επίσης τη δυνατότητα να παρακολουθούν, να κάνουν παύση και να συνεχίζουν να παρακολουθούν το περιεχόμενο, χωρίς διαφημιστικά σποτ ή δεσμεύσεις.



Σημείωση: Η υπηρεσία ενημερώνει για πλήρως για το πρωτότυπο περιεχόμενο που προσθέτει κάθε μήνα, αλλά δεν υπάρχει πλήρης ενημέρωση για το μη πρωτότυπο περιεχόμενο που προβάλλεται στην υπηρεσία, δηλαδή παραγωγές τρίτων. Αυτά που έχουν ανακοινωθεί από παραγωγές τρίτων είναι τα εξής:



Πριγκίπισσα Μονονόκε

Ταξίδι στη Χώρα των Θαυμάτων

Hugo

Blade Runner 2049

Moneyball

Wild Things

Shaun the Sheep: Adventures from Mossy Bottom





ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX





Ελίτ: Σεζόν 3 (13/03/2020)

Elite: Season 3









Ένας ακόμη φόνος μαθητή γίνεται αφορμή για νέα έρευνα. Η παρέα ανυπομονεί για το μέλλον, αλλά το παρελθόν τη στοιχειώνει.



Α.Τ. Παραδείσου: Μέρος 2 (06/03/2020)

Paradise PD: Part 2



Καθώς ο διαβολικός Βαρόνος σφίγγει τον κλοιό στον Παράδεισο, η ομάδα έρχεται αντιμέτωπη με έντονες διαμάχες, βρώμικες συνωμοσίες, περίεργα φετίχ και μια πυρηνική απειλή.



Στη Γειτονιά Μου: Σεζόν 3 (11/03/2020)

On My Block: Season 3



Η σεζόν 3 της κωμικής σειράς ακολουθεί μια ετερόκλητη παρέα φίλων στην εφηβεία, ενώ αντιμετωπίζουν προκλήσεις μεγαλώνοντας στο σκληρό γκέτο του Λος Άντζελες.



Το Πείραμα των 100 (13/03/2020)

100 Humans



Εκατό εθελοντές συμμετέχουν σε πειράματα με σκοπό να απαντηθούν ερωτήματα για την ηλικία, το φύλο, την ευτυχία και άλλες πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης.



Feel Good (19/03/2020)

Feel Good



Η Μέι Μάρτιν πρωταγωνιστεί ως ο εαυτός της: μια Καναδή κωμικός που ζει στο Λονδίνο, ενώ προσπαθεί να διαχειριστεί μια νέα σχέση και να μείνει μακριά από εθισμούς.



Γράμμα για τον Βασιλιά (20/03/2020)

The Letter for the King



Μια συγκλονιστική σειρά φαντασίας με ήρωα ένα μικρό αγόρι που αναλαμβάνει να παραδώσει ένα μυστικό μήνυμα από το οποίο εξαρτάται η μοίρα του βασιλείου.



Αυτοδημιούργητη: Μαντάμ Σι Τζέι Γουόκερ: Σειρά μίας σεζόν (20/03/2020)

Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker: Limited Series

Αυτή η σειρά μίας σεζόν καταγράφει την απίστευτη αληθινή ιστορία της Μαντάμ Σι Τζέι Γουόκερ, της πρώτης αυτοδημιούργητης Αφροαμερικανίδας εκατομμυριούχου.



Όζαρκ: Σεζόν 3 (27/03/2020)

Ozark: Season 3







Η βραβευμένη με Emmy σειρά για μια οικογένεια των προαστίων που ξεπλένει χρήμα στα Όζαρκ του Μιζούρι επιστρέφει για τη σεζόν 3.





ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX





Σπένσερ Εμπιστευτικό (06/03/2020)

Spenser Confidential







Ο Σπένσερ (Μαρκ Γουόλμπεργκ) έχει μόλις αποφυλακιστεί και ερευνά έναν περίεργο φόνο όταν ξαναμπλέκει με τον υπόκοσμο της Βοστώνης. Βασισμένο στα δημοφιλή βιβλία.



Sitara: Κοριτσίστικα Όνειρα (08/03/2020)

Sitara: Let Girls Dream



Μια νεαρή Πακιστανή λαχταρά να γίνει πιλότος, αγνοώντας ότι είναι λογοδοσμένη σε έναν πολύ μεγαλύτερο άντρα. Σε σκηνοθεσία της βραβευμένης με Όσκαρ Σαρμίν Ομπέιντ-Τσινόι.



Τα Κορίτσια Που Χάθηκαν (13/03/2020)

Lost Girls



Μια μάνα που ψάχνει την αγνοούμενη κόρη της ξεσκεπάζει μια σειρά από ανεξιχνίαστους φόνους. Δράμα που βασίζεται σε αληθινή ιστορία με τους Έιμι Ράιαν και Γκάμπριελ Μπερν.



Ο Σομελιέ (27/03/2020)

Uncorked



Ένας νεαρός αντιμετωπίζει την αποδοκιμασία του πατέρα του, όταν κυνηγά το όνειρό του να γίνει Μάστερ Σομελιέ αντί να δουλέψει στην οικογενειακή ψησταριά.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX





Άσχημο, Αλλά Πεντανόστιμο: Σεζόν 2 (06/03/2020)

Ugly Delicious: Season 2



Ο Ντέιβ πηγαίνει στο Μουμπάι, το Σίδνεϊ, την Κωνσταντινούπολη και πιο πέρα, αναζητώντας εκπληκτικά φαγητά και ετοιμάζεται για τη μεγαλύτερή του περιπέτεια: την πατρότητα.



Βρόμικο Χρήμα: Σεζόν 2 (11/03/2020)

Dirty Money: Season 2







Αυτοκρατορίες επιχειρήσεων που οικοδομήθηκαν πάνω στο ψέμα. Σκάνδαλα που συγκλόνισαν τον κόσμο. Έρχεται η σεζόν 2 με νέες ιστορίες απληστίας, θράσους και διαφθοράς.



Tiger King: Εκτροφείς Αιλουροειδών: Σειρά μίας σεζόν (20/03/2020)

Tiger King: Limited Series



Αυτή η σειρά μίας σεζόν παρουσιάζει τον σκοτεινό κόσμο της εκτροφής τίγρεων, εκθέτοντας τις ακραίες συγκρούσεις μεταξύ των αντιμαχόμενων παρατάξεων εκτροφέων.



Crip Camp: Καλοκαίρι Για Όλους (25/03/2020)

Crip Camp: A Disability Revolution



Στον απόηχο του Γούντστοκ, γεννήθηκε μια επανάσταση σε μια θερινή κατασκήνωση για εφήβους με αναπηρίες, η οποία άλλαξε τη ζωή τους και έθεσε τα θεμέλια ενός κινήματος.



ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX



Toot-Toot Κόρι το Αυτοκινητάκι: Σεζόν 2 (01/03/2020)

Go! Go! Cory Carson: Season 2



Χοροί στο γκαράζ, γενέθλια κυνήγια θησαυρού, επίσκεψη στον γιατρό για σκασμένο λάστιχο.Ό,τι κι αν φέρει η ζωή, ο Κόρι είναι φουλαριστός και έτοιμος να γκαζώσει.



Αρχηγός από Κούνια: Ο Αρχιμπόμπιρας Επιστρέφει: Σεζόν 3 (16/03/2020)

The Boss Baby: Back in Business: Season 3







Όταν χάνει τη δουλειά του στην Μπόμπιρες ΑΕ, ο Αρχιμπόμπιρας γίνεται επιχειρηματίας και φτιάχνει με τους φίλους του μια ομάδα δράσης. Ώρα για την κρίσιμη αποστολή!