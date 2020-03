Τι παίζει στο Vodafone TV | Μάρτιος 2020

Τον Μάρτιο, το Vodafone TV πλημμυρίζει με δράμα, σασπένς, παθιασμένους έρωτες, επικές μάχες, συναρπαστικές αποκαλύψεις και ανοιξιάτικες εκπλήξεις. Με την εντελώς απρόβλεπτη εξέλιξη του ήδη πολυαγαπημένου The Outsider, τη σειρά μυστηρίου η οποία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Stephen King, και με το μοναδικό χιούμορ του διαγαλαξιακό κωμικό έπος Avenue 5 (17/03), στο τιμόνι του οποίου κάθεται ο αξεπέραστος Hugh Laurie, aka Dr. House, η δράση μέσα από τις σειρές της HBO που κάνουν πρεμιέρα αποκλειστικά στο Vodafone TV, προδιαγράφεται καταιγιστική.







Ήδη μέσα στον πρώτο μήνα της άνοιξης αναμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία δυο σειρές που έχουν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον παγκοσμίως. Πρόκειται για το πολυσυζητημένο The Plot Against America (Πρεμιέρα 17 Μαρτίου), την εκπληκτική μίνι σειρά που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Philip Roth και ξαναφαντάζεται την καταγεγραμμένη Αμερικανική πολιτική Ιστορία, τοποθετώντας παραλλαγμένη τη ζωή του αεροπόρου-πολιτικού Τσαρλς Λίντμπεργκ σε πρώτο πλάνο.





Εδώ, στους πρωταγωνιστικούς ρόλους της σειράς συναντάμε ένα σούπερ σταρ, χολιγουντιανό καστ, με τους Winona Ryder, John Turturro, Zoe Kazan κ.α.. Όπως επίσης ανυπομονούμε για την αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ που ρίχνει φως στο πιο παράξενο true-crime saga όλων των εποχών, το επικό McMillions (Πρεμιέρα 13 Μαρτίου) το οποίο με τον αγαπημένο μας Mark Wahlberg σε ρόλο Executive Producer ακολουθεί την ιστορία μας μυστηριώδους απάτης με λεία 24 εκατομμύρια, έχοντας ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη.





Επίσης, οι πολυαγαπημένες μας σειρές από την HBO, εκείνες που την έφεραν στην κορυφή των προτιμήσεων και των βραβείων ανά τον κόσμο είναι κάθε στιγμή διαθέσιμες στην On Demand κατηγορία του Vodafone TV με τίτλο «Home of HBO».









Η ομάδα του Vodafone TV για τον πρώτο μήνα της άνοιξης προτείνει να εξερευνήσετε την εξαιρετική αποτύπωση της πιο δυσλειτουργικής οικογένειας του Succession, της δημιουργικής συνεργασίας του Mick Jagger με τον Martin Scorsese μέσα από το παλλόμενο Vinyl, το ασύλληπτα δυνατό Insecure που βάζει σε πρώτο πλάνο τα θέματα φιλίας, φεμινισμού και φυλετικής διάκρισης, τη μαύρη κωμωδία Six Feet Under που λατρεύτηκε από εκατομμύρια ανθρώπων ανά τον κόσμο, τα συναρπαστικά The Deuce, The Wire και πολλές ακόμη σειρές που κάθε μία κατάφερε να κάνει μια τομή στην εποχή και το είδος της.



Φυσικά αυτά, και σε συνδυασμό με τις συνεχώς αυξανόμενες ταινίες, τα shows, τα comedy labs και το πλούσιο περιεχόμενο της HBO, είναι διαθέσιμα δωρεάν και on demand για όλους τους συνδρομητές του Vodafone TV, προκειμένου να τα απολαμβάνουν όποια στιγμή και μέσα από όποια συσκευή θέλουν.





Vodafone TV: Όλα εδώ για σένα





Τον Μάρτιο, οι συνδρομητές του Vodafone TV θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις πιο καυτές κινηματογραφικές πρεμιέρες παρέα με τα αγαπημένα τους πρόσωπα, όποια στιγμή θέλουν. Από το Frozen 2, τη συνέχεια της τεράστιας κινηματογραφικής επιτυχίας που λάτρεψαν μικροί και μεγάλοι παγκοσμίως, μέχρι το Motherless Brooklyn, τον πανέμορφο κινηματογραφικό φόρο τιμής στα film noir με τον Edward Norton στην καρέκλα του σκηνοθέτη, κι από τους λαμπερούς «Άγγελους του Τσάρλι», με την Κρίστεν Στιούαρτ, και την εκλεκτή της παρέας να μεταφέρουν τη δράση των Αγγέλων στο σήμερα, μέχρι την πολυαναμενόμενη επιστροφή του αγαπημένου μας Zombieland, με το Double Tap να φέρνει στην οθόνη μας ξανά τον Woody Harrelson, τον Jesse Eisenberg, την Emma Stone και την Abigail Breslin, ο Μάρτιος στο Vodafone TV έχει σινεμά για όλους.





Για τους συνδρομητές του Vodafone TV που λατρεύουν τον αθλητισμό, τα γήπεδα παίρνουν φωτιά και πάλι, για όλο τον Μάρτιο. Με το Ελληνικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου να κορυφώνει τη δράση του μέσα από τα Play Offs, τα οποία ξεκινούν από το σαββατοκύριακο 14-15/03 με τα ματς ΑΕΚ-Παναθηναϊκός και Άρης-ΟΦΗ να παίζουν ζωντανά στα κανάλια Novasports, τους μπασκετικούς αιωνίους να τα παίζουν όλα για όλα για μια θέση στην οκτάδα της Euroleague λίγο πριν τα Play Offs, τα σπουδαία Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Ποδοσφαίρου (Ιταλία, Γαλλία, Ολλανδία) με τα Μαρσέιγ-Παρί Σεν Ζερμέν (21-22/03) και Μίλαν-Ρόμα (14-15/03) να διαμορφώνουν τις βαθμολογίες. Κάποιες από τις σημαντικότερες διοργανώσεις, για όλα τα γούστα και όλες τις προτιμήσεις, γεμίζουν τις ημέρες μας με αδρεναλίνη και ενέργεια και έρχονται να ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς συνδρομητές της ελληνικής αγοράς, μέσα από το Vodafone TV.





Με αφορμή την Γιορτή της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου, επιλέξαμε να αναδείξουμε όλο τον Μάρτιο για τους συνδρομητές μας κάποιους από τους πιο συναρπαστικούς γυναικείους χαρακτήρες της μικρής και μεγάλης οθόνης. Έτσι, φτιάξαμε για εσάς την On Demand κατηγορία ΗΡΩΙΔΕΣ. Κάποιες, μόνο, από τις αγαπημένες μας ηρωίδες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη κατηγορία είναι η Wonder Woman, η Carrie Bradshaw του Sex and the City, αλλά και η 33χρονη Σύρια παιδίατρος Amani Balour, του φετινού υποψήφιου για Όσκαρ ντοκιμαντέρ The Cave, η οποία σε μια χώρα που βομβαρδίζεται αδιάκοπα, καταφέρνει να ξεπεράσει τους φόβους της και τις δυσκολίες που της επιβάλλει η πατριαρχία και να παλέψει για όλους εκείνους που δεν έχουν το αυτονόητο δικαίωμα στη ζωή.





Στον ανεξάντλητο On Demand κατάλογο του Vodafone TV, η ανάγκη για εξερεύνηση αγαπημένων προγραμμάτων γίνεται ολοένα και πιο ουσιαστική. Μια από τις βασικές λειτουργείες του Vodafone TV εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, οι προτάσεις συναφούς, προσωποποιημένου περιεχομένου, είναι εκεί σε κάθε σημείο της θέασης, μέσα από τις λειτουργίες «Προτεινόμενα για εσένα», «Δες μετά» κλπ, για να προσφέρουν στους συνδρομητές μια απολαυστική και αποτελεσματική εμπειρία θέασης σε κάθε βήμα της εξερεύνησης.





Πληροφορίες αναλυτικά για το περιεχόμενο, την εμπειρία και τις προσφορές του Vodafone TV θα βρείτε στο vodafone.gr/tv.