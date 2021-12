Το 2022 ξεκινά δυναμικά στην COSMOTE TV: Billions, Good Sam, The Responder & Staged έρχονται σε Α΄ προβολή

Δυναμικά υποδέχεται η COSMOTE TV τη νέα χρονιά, εμπλουτίζοντας τον πλούσιο κατάλογό της με νέες all-star καστ σειρές, αλλά και νέους κύκλους σειρών, που έχουν ξεχωρίσει. Νέες υποθέσεις δολιοφθοράς στην πολυαναμενόμενη συνέχεια του «Billions» (6η σεζόν), ιατρικές περιπέτειες με πρωταγωνίστρια τη Σοφία Μπους (One Tree Hill, Chicago P.D.) στη δραμεντί «Good Sam», αλλά και μοναδικές στιγμές γέλιου από το αχτύπητο δίδυμο Ντέιβιντ Τέναντ (Doctor Who, Good Omens, DES) και Μάικλ Σιν (The Good Fight) στo πολυβραβευμένo «Staged», κάνουν, μεταξύ άλλων, «ποδαρικό» τον Ιανουάριο στην COSMOTE TV.



Στα new entries του μήνα περιλαμβάνονται το αστυνομικό «The Responder» με τον Μάρτιν Φρίμαν («Sherlock»), οι βασισμένες σε αληθινά γεγονότα σειρές «Women of the Movement» και «Faking Hitler». Το 2022 φέρνει «δώρα» και στους φαν της κωμωδίας, καθώς αστείρευτο γέλιο θα μας χαρίσουν το ξεκαρδιστικό animation «The Freak Brothers», αλλά και ο 3ος κύκλος της βρετανικής κωμωδίας του Τζέιμι Δημητρίου «Stath Lets Flats», όπου συμπρωταγωνιστεί και ο Χρήστος Στέργιογλου. Οι συνδρομητές θα έχουν στη διάθεσή τους και τις νέες σεζόν των δημοφιλών σειρών «Call the Midwife», «A Discovery of Witches», «Guilt» και «Resident Alien».



Από τους δημιουργούς των «Sherlock» και «Doctor Who», Μαρκ Γκάτις και Στίβεν Μόφατ, έρχεται στην COSMOTE TV και το τηλεοπτικό reboot του Δράκουλα («Dracula»), σε μια νέα φιλόδοξη εκδοχή του BBC για τον μύθο του αιμοδιψή κόμη, αλλά και το sci-fi «Snowpiercer» με τη βραβευμένη με OSCAR Τζένιφερ Κόνελι και τον υποψήφιο για Emmy Νταβίντ Ντίγκς (Blackish).



Βillions





Η πολυαναμενόμενη 6η σεζόν του δημοφιλούς thriller drama με τον υποψήφιο για OSCAR® Πολ Τζιαμάτι (Cinderella Man) επιστρέφει στην COSMOTE TV, αμέσως μετά την Αμερική, την Δευτέρα 24/1 στις 23.00 (COSMOTE SERIES HD). Στα νέα επεισόδια, κι ενώ ο απόηχος μετά την εσπευσμένη φυγή του Άξελ (Ντέμιαν Λιούις) στην Ελβετία δεν έχει ακόμα κοπάσει, ξεκινά μια νέα μεγάλη διαμάχη με απρόβλεπτες συνέπειες. Και οι 5 προηγούμενοι κύκλοι επεισοδίων είναι διαθέσιμοι για binge-watching στον δωρεάν, on demand κατάλογο της CΟSMOTE TV (COSMOTE TV PLUS).



Good Sam

H ταλαντούχα καρδιοχειρουργός Σαμ Γκρίφιθ αναλαμβάνει εν μια νυκτί, νέο ηγετικό ρόλο ως διευθύντρια Χειρουργικής σε μεγάλο νοσοκομείο, όταν το διάσημο αφεντικό που τυγχάνει να είναι και πατέρας της, πέφτει σε κώμα. Όταν ο πατέρας της ξυπνά μήνες αργότερα, αψηφά την εξουσία της και ξεκινά μεταξύ τους μία μεγάλη κόντρα για το ποιος είναι πιο κατάλληλος να διοικήσει την κλινική. Στο ρόλο της Σαμ συναντάμε τη Σοφία Μπους (One Tree Hill, Chicago P.D.), ενώ τον πατέρα της υποδύεται ο Τζέισον Άιζακς (Harry Potter, Star Trek: Discovery). Η σειρά κάνει πρεμιέρα στο COSMOTE SERIES HD, 48 ώρες μετά τις ΗΠΑ, την Παρασκευή 7/1 στις 22.15. Αμέσως μετά την προβολή του στο κανάλι, κάθε νέο επεισόδιο του «Good Sam» θα είναι διαθέσιμο στον δωρεάν, on demand κατάλογο της COSMOTE TV (COSMOTE TV PLUS).



Staged (Σεζόν 1 & 2)

Μετά την επιτυχημένη συνεργασία τους στη σειρά «Good Omens», Ντέιβιντ Τέναντ (Doctor Who, DES) και Μάικλ Σιν (The Good Fight) ξανασυναντιούνται στην μικρή οθόνη. Η κωμική σειρά παρουσιάζει την ιστορία δύο ηθοποιών που βλέπουν την επερχόμενη παράσταση τους στο West End του Λονδίνου να ακυρώνεται λόγω του COVID-19. Η θεατρική ομάδα, ωστόσο, πρέπει να συνεχίσει τις πρόβες, έστω και διαδικτυακά, γεγονός που προκαλεί απρόβλεπτες καταστάσεις. Από τις ιντερνετικές τους συναντήσεις περνούν και πολλοί διάσημοι επισκέπτες όπως οι: Έλεν Μίρεν, Γούπι Γκόλντμπεργκ, Κέιτ Μπλάντσετ, Σάμιουελ Ελ. Τζάκσον και Τζιμ Πάρσονς. Η σειρά κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 29/1 στις 18.00 (COSMOTE SERIES MARATHON HD). Με την προβολή του πρώτου επεισοδίου, και οι δύο κύκλοι της σειράς θα είναι διαθέσιμοι στον δωρεάν, on demand κατάλογο της COSMOTE TV (COSMOTE TV PLUS).



The Responder

O Μάρτιν Φρίμαν που αγαπήσαμε από τον ρόλο του ως Τζον Γουάτσον στη σειρά «Sherlock», επιστρέφει στη μικρή οθόνη, μέσα από το νέο αστυνομικό δράμα «The Responder». Εμπνευσμένη από τις πραγματικές εμπειρίες του πρώην αστυνομικού και συγγραφέα Τόνι Σουμάχερ, η σειρά παρουσιάζει τη σκληρή πλευρά του Λίβερπουλ, μέσα από τις αντίξοες συνθήκες που αντιμετωπίζει κατά τη νυχτερινή του βάρδια ο αστυνομικός Κρις. Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια την Τρίτη 25/1, αμέσως μετά την Αγγλία, στο COSMOTE TV PLUS.



Women of the Movement

Βασισμένη σε πραγματικά περιστατικά, η σειρά ανθολογίας εξιστορεί την απαρχή του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα των γυναικών, μέσα από τα μάτια θαρραλέων εκπροσώπων του, που αγωνίστηκαν για δικαιοσύνη και ισότιμη μεταχείριση. Η πρώτη σεζόν επικεντρώνεται στην ιστορία της Μάμι Τιλ Μόμπλι, μιας γυναίκας που αφιέρωσε τη ζωή της στην αναζήτηση δικαιοσύνης για τη βάναυση δολοφονία του γιου της. Στην ομάδα παραγωγής της σειράς, συναντάμε τους Τζέι Ζ, Γουίλ Σμίθ και Αάρον Καπλαν. Η σειρά 6 επεισοδίων θα κάνει πρεμιέρα, με διπλό επεισόδιο, λίγο μετά την Αμερική, την Κυριακή 9/1 στις 22.30 (COSMOTE SERIES HD). Αμέσως μετά την προβολή τους, τα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα στο COSMOTE TV PLUS.



Stath Lets Flats

O κυπριακής καταγωγής Τζέιμι Δημητρίου, επιστρέφει στο ρόλο του άγαρμπου, βαριεστημένου μεσίτη Stath, που απεχθάνεται τη δουλειά του. Στην 3η σεζόν, ο Stath ετοιμάζεται να γίνει μπαμπάς και παράλληλα προσπαθεί να σώσει την οικογενειακή επιχείρηση από τη χρεωκοπία. Η βραβευμένη με BAFTA βρετανική σειρά κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 15/1 στις 23.00 (COSMOTE SERIES HD), ενώ οι προηγούμενοι κύκλοι της θα είναι διαθέσιμοι στο COSMOTE TV PLUS.



A Discovery of Witches

Στο φινάλε (3η σεζόν) του συναρπαστικού A Discovery of Witches, ο βρικόλακας Μάθιου (Μάθιου Γκουντ-Stoker, The Crown) και η μάγισσα Νταϊάνα (Τερέζα Πάλμερ-Scary Movie) επιστρέφουν από το 1590 στο σήμερα για να βρεθούν αντιμέτωποι με μια απρόσμενη τραγωδία. Αποστολή τους είναι να βρουν τις σελίδες που λείπουν από το Βιβλίο της Ζωής πριν να είναι πολύ αργά. Εμπόδιο στον αγώνα τους θα είναι ένας θανάσιμος εχθρός από το παρελθόν του Μάθιου. Ο 3ος κύκλος της σειράς θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 8/1 στις 18.00 (COSMOTE SERIES MARATHON HD), ενώ στο COSMOTE TV PLUS θα είναι διαθέσιμοι και οι 2 προηγούμενοι κύκλοι.



Guilt

Το συναρπαστικό σκωτσέζικο θρίλερ επιστρέφει για 2η σεζόν, με ακόμα πιο γενναίες δόσεις ίντριγκας και μαύρου χιούμορ. Ο Μαξ βγαίνει από τη φυλακή με άδεια, όταν τον προσεγγίζει μία μυστική αστυνομικός, που του προσφέρει την πολυπόθητη ελευθερία, αλλά κάτω από ένα πολύ ακριβό τίμημα: την παροχή πληροφοριών για τον επικίνδυνο εχθρό του, Ρόι Λιντς. Μπορεί ο Μαξ να την εμπιστευτεί πραγματικά; Την απάντηση θα μάθουμε το Σάββατο 15/1, στις 18.15 στην COSMOTE TV (COSMOTE SERIES MARATHON HD). Η πρώτη σεζόν του «Guilt», που εξασφάλισε πολλά βραβεία στην φαρέτρα της, όπως BAFTA καλύτερου σεναρίου και σκηνοθεσίας για το 2020, θα είναι διαθέσιμη στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.



Call the Midwife

Ο 10ος κύκλος της εμβληματικής σειράς του BBC τοποθετείται στο 1966, σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας, με το κίνημα για τα δικαιώματα των γυναικών να γιγαντώνεται. Ο Δρ. Tέρνερ ασχολείται με μια σειρά από δύσκολες υποθέσεις, η αδελφή Μόνικα Τζόαν βιώνει μια κρίση πίστης, ενώ η αδελφή Φράνσις προσπαθεί να συνδεθεί με τις ντόπιες γυναίκες. Η πρεμιέρα του νέου κύκλου έρχεται τη Δευτέρα 3/1, με όλα τα επεισόδια back-2-back, ενώ την ίδια μέρα θα κάνει πρεμιέρα, 24 ώρες μετά την Αγγλία, και ο 11ος κύκλος της σειράς. Όλες οι προηγούμενες σεζόν είναι ήδη διαθέσιμες για on demand θέαση στο COSMOTE TV PLUS.



Resident Alien

Βασισμένο στην ομώνυμη σειρά κόμικ, το «Resident Alien» επιστρέφει για 2η σεζόν, με τις νέες περιπέτειες του εξωγήινου Χάρι, που βλέπει τα σχέδιά του για την ολική καταστροφή της γης να ανατρέπονται, όταν ανακαλύπτει την καλοσύνη και τις έντονες συναισθηματικές εκφάνσεις του ανθρώπινου είδους. Η νέα σεζόν έρχεται σε Α’ προβολή την Πέμπτη 27/1 στις 23.00 στο COSMOTE SERIES HD, ενώ ο προηγούμενος κύκλος είναι ήδη διαθέσιμος στο COSMOTE TV PLUS.



Faking Hitler

Η σειρά βασίζεται την εκπληκτική αληθινή ιστορία με τα πλαστά Ημερολόγια του Χίτλερ, ένα από τα πιο μεγάλα σκάνδαλα των ΜΜΕ του 20ου αιώνα. Ο υπερφιλόδοξος δημοσιογράφος Γκερντ Χάιντεμαν μαθαίνει για την ύπαρξη ημερολογίων που έχει γράψει ο Αδόλφος Χίτλερ και πείθει το έγκυρο περιοδικό Stern να πληρώσει ένα τεράστιο ποσό για να τα αγοράσει, δίχως να γνωρίζει ότι στην πραγματικότητα, τα κείμενα είναι δημιούργημα πλαστογράφου. Όμως η νεαρή ρεπόρτερ Ελίζαμπεθ Στόκελ αμφισβητεί την αυθεντικότητα των κειμένων και θα κάνει τα πάντα για να αποδείξει την αλήθεια. Με την προβολή του πρώτου επεισοδίου, την Κυριακή 2/1 στις 18.00 (COSMOTE SERIES MARATHON HD), όλος ο κύκλος 6 επεισοδίων θα είναι διαθέσιμος στο COSMOTE TV PLUS.



The Freak Brothers

Η ιστορία των τριών χίπηδων αρχίζει στο Σαν Φρανσίσκο του 1969, όταν καπνίζουν μία γενετικά τροποποιημένη ποικιλία κάνναβης, η οποία τους ρίχνει σε έναν βαθύ λήθαργο. Πενηνταένα χρόνια αργότερα, το 2020, οι τρεις χίπηδες ξυπνάνε και φέρνουν «άρωμα» και coolness από τα 60’s στη φρενήρη εποχή των κινητών και των social media. Τη φωνή τους χαρίζουν στους χαρακτήρες της σειράς οι ηθοποιοί Γούντι Χάρελσον, Τζον Γκούντμαν και Τίφανι Χάντις. Με την προβολή του πρώτου επεισοδίου το Σάββατο 22/1, στις 18.45 (COSMOTE SERIES MARATHON HD), όλα τα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα στο COSMOTE TV PLUS.



Snowpiercer

Σε μια εφιαλτική εκδοχή της γης, όπου τα πάντα έχουν παγώσει ως δραματική απόρροια της κλιματικής αλλαγής, οι τελευταίοι εναπομείναντες του ανθρώπινου είδους ζουν σε ένα διαρκώς μετακινούμενο τρένο, που ονομάζεται Snowpiercer. Χωρισμένοι με αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια, οι φτωχότεροι επιβάτες προσπαθούν όχι μόνο να επιβιώσουν, αλλά και να επαναστατήσουν απέναντι στο αόρατο αφεντικό του τρένου, που κινεί τα νήματα της τροφοδοσίας. Η σειρά, με πρωταγωνιστές τους Τζένιφερ Κόνελι και Νταβίντ Ντίγκς, βασίζεται στην ομώνυμη δυστοπική ταινία του οσκαρικού σκηνοθέτη Μπονγκ Τζουν-χο (Παράσιτα).Ο πρώτος κύκλος της σειράς θα προβληθεί με όλα τα επεισόδια back-2-back, το Σάββατο 15/1 στις 22.00 (COSMOTE SERIES MARATHON HD).



Dracula

Από τους δημιουργούς των επιτυχημένων σειρών «Sherlock» και «Doctor Who» έρχεται μια νέα φιλόδοξη εκδοχή για τον μύθο του κόμη Δράκουλα. Στην Τρανσυλβανία του 1897, ο αιμοδιψής βρικόλακας, που ενσαρκώνει ο καταξιωμένος Δανός ηθοποιός και μουσικός Κλάες Μπανγκ (The Square, The Affair), καταστρώνει τα σατανικά του σχέδια ενάντια στο Βικτωριανό Λονδίνο. Η μίνι σειρά τριών επεισοδίων θα προβληθεί με διπλό επεισόδιο την Τετάρτη 19/1 στις 21.00 και το φινάλε την αμέσως επόμενη Τετάρτη (26/1, COSMOTE SERIES HD).