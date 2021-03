Το Disney+ ξεπέρασε τους 100 εκατ. συνδρομητές

Μέσα σε λιγότερα από δύο χρόνια από το λανσάρισμά της, η συνδρομητική πλατφόρμα της Disney, το Disney Plus, ξεπέρασε τα 100 εκατομμύρια χρήστες. Ο CEO της εταιρείας, Bob Chapek, μοιράστηκε τα νέα στη συνάντηση των επενδυτών.



Λιγότερο από έναν χρόνο νωρίτερα, η Disney είχε ανακοινώσει ότι είχαν φτάσει τους 57,5 εκατ. συνδρομητές, ενώ τον περασμένο μήνα ήταν στα 94,9 εκατ.







Η χρονιά του κορωνοϊού σαφώς έπαιξε τον ρόλο της στα παραπάνω νούμερα, όμως η υπηρεσία έχει κερδίσει την εύνοια του κοινού και με νέες παραγωγές, όπως το "The Mandalorian" και το "WandaVision".



Μένει ακόμα αρκετός δρόμος για να φτάσει τα 204 εκατ. συνδρομητές του Netflix, όμως σίγουρα αποτελεί τον πιο σοβαρό ανταγωνιστή της αγοράς, ειδικότερα αν λάβουμε υπόψη μας ότι μέσα στη χρονιά έρχονται πολλές νέες παραγωγές από το σύμπαν της Marvel, αλλά και του Star Wars. Στις 19 Μαρτίου αναμένεται το πρώτο επεισόδιο της νέας σειράς του MCU, The Falcon and the Winter Soldier.



H συνδρομητική πλατφόρμα της Disney ακόμη δεν είναι διαθέσιμη στη χώρα μας, όμως υπάρχουν ενδείξεις ότι ίσως προστεθεί και η Ελλάδα προς τα τέλη της χρονιάς.



Επιμέλεια: Παύλος Κρούστης