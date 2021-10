Το Squid Game είναι το δημοφιλέστερο σόου στο Netflix πλέον

Πριν μερικούς μήνες, η σειρά "Bridgerton" έγινε η δημοφιλέστερη του Netflix. Πλέον όμως ήρθε η ώρα για καινούργιο νο.1, καθώς μια άλλη σειρά έχει κερδίσει το ενδιαφέρον των θεατών: το Squid Game είναι επίσημα η πιο δημοφιλής σειρά στο Netflix από τότε που ξεκίνησε η υπηρεσία.



Η εταιρεία ανακοίνωσε τα νέα σε ένα tweet: "Το Squid Game έφτασε επίσημα τα 111 εκατομμύρια θεατές. Πρόκειται για το μεγαλύτερο λανσάρισμα σειράς μας!"



Squid Game has officially reached 111 million fans — making it our biggest series launch ever! pic.twitter.com/SW3FJ42Qsn