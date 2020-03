To The Last of Us γίνεται τηλεοπτική σειρά στο HBO

Σε μια είδηση που ήρθε από το The Hollywood Reporter, μάθαμε ότι η γνωστή gaming σειρά της Sony Interactive Entertainment και της Naughty Dog, το The Last of Us, ετοιμάζεται να γίνει σειρά από το HBO. Για την δημιουργία και την συγγραφή της σειράς θα συνεργαστούν ο Neil Druckmann (creative director και writer των 2 παιχνιδιών της σειράς) και ο δημιουργός της σειράς Chernobyl, Craig Mazin.



Σύμφωνα με το THR, στη δημιουργία της σειράς θα εμπλακεί ενεργά o Neil Druckmann, κάτι που προκαλεί εντύπωση καθώς δεν συνηθίζεται οι δημιουργοί video games να εμπλέκονται ενεργά στην μεταφορά τους, σε σειρές ή ταινίες.







Παραγωγοί της σειράς θα είναι τόσο ο Evan Wells, πρόεδρος της Naughty Dog, όσο και η Carolyn Strauss. Επίσης η Sony Pictures Television και η PlayStation Productions θα συμμετέχουν ενεργά σε όλη την παραγωγή της σειράς για το HBO.



Η σειρά θα καλύπτει τα γεγονότα του πρώτου παιχνιδιού, που κυκλοφόρησε το 2013 και πιθανώς θα συνεχίσει με νέα γεγονότα που θα καλύπτονται στο sequel, The Last of Us Part II, που αναμένεται να κυκλοφορήσει αποκλειστικά στο PlayStation 4 τις 29 Μαΐου 2020.



O Mazin, που είναι fan του παιχνιδιού, ανέφερε ότι ο Neil Druckmann είναι δίχως αμφιβολία ο καλύτερος αφηγητής ιστοριών στη βιομηχανία των video games και το The Last of Us είναι το μεγαλύτερό του έργο. Όπως δήλωσε, αποτελεί όνειρό του εδώ και χρόνια το να προσαρμόσει το παιχνίδι σε τηλεοπτική σειρά.



Από τη μεριά του, ο Druckmann δήλωσε ότι δεν θα μπορούσαν να έχουν καλύτερους συνεργάτες για αυτό το project.



Τέλος, ο πρόεδρος των Sony Pictures Television Studios, Chris Parnell δήλωσε ότι είναι η πρώτη σειρά από πολλές που σκοπεύουμε να ετοιμάσουμε με τους φίλους μας στην PlayStation Productions, ενώ και ο πρόεδρος του προγράμματος του ΗΒΟ, Casey Bloys, δήλωσε ενθουσιασμένος γι' αυτήν την ευκαιρία και τη συνεργασία με τις ομάδες των Sony, Naughty Dog και PlayStation.



Πηγή: VG24.gr