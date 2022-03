Το Vodafone TV φέρνει τον Μάρτιο καταπληκτικό περιεχόμενο με συναρπαστικές σειρές και σπουδαίες κινηματογραφικές πρεμιέρες

To Vodafone TV παρουσιάζει το ανανεωμένο πρόγραμμα του Μαρτίου, που περιλαμβάνει συναρπαστικό περιεχόμενο, με κινηματογραφικές πρεμιέρες και μεγάλες αποκλειστικότητες HBO και HBOMax και είναι διαθέσιμο πάνω από όλα τα δίκτυα, χωρίς αποκωδικοποιητή και δεσμεύσεις, με μόλις 6,30 ευρώ το μήνα και τον πρώτο μήνα δωρεάν. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει νέες, αλλά και αγαπημένες τηλεοπτικές σειρές, ταινίες πρώτης προβολής, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια, κλασικές ταινίες και όλον τον κατάλογο της ΗΒΟ, προσφέροντας μία μοναδική εμπειρία τον Μάρτιο στο Vodafone TV.



ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΕΣ



“C’ Mon C’ Mon”

Ο Τζόνι, ένας εναλλακτικός δημοσιογράφος, που ταξιδεύει ανά τις πολιτείες της Αμερικής για να παίρνει συνεντεύξεις από μικρά -ή και μεγαλύτερα παιδιά, δημιουργώντας ένα κολλάζ από μαρτυρίες και σκέψεις, θα χρειαστεί να γίνει «δανεικός γονιός» λίγων εβδομάδων για τον ανιψιό του, όταν η μητέρα του θα αναγκαστεί να απουσιάσει. Οι δυο τους θα στηρίξουν ο ένας τον άλλον, σε μια πόλη που έχει μάθει να στριμώχνει τις ανάγκες εκείνων που ψάχνουν την αγάπη και την συμπόνοια, ακόμα και στα πιο απλά πράγματα. Ο Μάικ Μιλς επιστρέφει αρκετά χρόνια μετά τους βραβευμένους με Όσκαρ «Πρωτάρηδες» για να αφηγηθεί μια ιστορία για την ζωή που φεύγει δίπλα μας και πρωταγωνιστή τον Χοακίν Φίνιξ, στον πρώτο του ρόλο μετά το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον «Τζόκερ». Πρεμιέρα 23 Μαρτίου.



“King Richard”

O Ρίτσαρντ Γουίλιαμς θέλει να κάνει ό,τι είναι δυνατό ώστε οι δύο κόρες του, Βίνους και Σερίνα, να αφήσουν το αποτύπωμά τους στην ιστορία του τένις. Μέσα από τις προπονήσεις τους στα γήπεδα του Κόμπτον σφυρηλατεί τη θέλησή τους και καλλιεργεί το ταλέντο τους. Ο Γουίλ Σμιθ στον ρόλο της καριέρας του, έχει μέχρι στιγμής κερδίσει τη Χρυσή Σφαίρα, το Bafta και το SAG βραβείο ανδρικής ερμηνείας, βάζει πλώρη για το πρώτο Όσκαρ της καριέρας του σε μια ταινία, που υπογράφει και την παραγωγή. Πρεμιέρα 17/3.



«Συνέβη στο Σόχο» (“Last night in Soho”)

Μια νεαρή κοπέλα που έχει πάθος με το σχέδιο μόδας, ταξιδεύει μυστηριωδώς στη δεκαετία του ’60, όπου συναντά το είδωλό της, έναν εκθαμβωτικό και φιλόδοξο τραγουδιστή. Όμως εκείνο το Λονδίνο δεν είναι αυτό που φαίνεται και ο χρόνος μοιάζει να καταρρέει με μυστηριώδεις συνέπειες. Ο Έντγκαρ Ράιτ (“Baby Driver”) επιστρέφει με την Άνια Τέιλορ-Τζόι (“Το Γκαμπί της Βασίλισσας”) σε ένα θρίλερ διαφορετικό από όσα έχετε δει.



ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ



“Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty”

Από τον υποψήφιο για Όσκαρ Άνταμ ΜακΚέι (“The Big Short”, “Don’t Look Up”), έρχεται μια ιστορία για την άνοδο των Lakers με τον Τζον Σι Ράϊλι και τον Κουίνσι Ισάϊα στους πρωταγωνιστικούς ρόλους και είναι ότι πιο hot έρχεται από το HBO MAX τον Μάρτιο.



“Our Flag Means Death”

Βρισκόμαστε στα 1717, όπου ο πάμπλουτος γαιοκτήμονας Στέντι Μπονέτ αποφασίζει να αφήσει την βολεμένη ζωή του και να γίνει πειρατής. Και κάπου εκεί θα συναντήσει και τον Τάικα Γουαϊτίτι ως τον «Πειρατή Μαυρογένη». Βασισμένο σε αληθινά γεγονότα, αυτό το θεότρελο sitcom από το HBO MAX θα γίνει η απόλυτη αγαπημένη σας συνήθεια.



“Trigonometry”

Η πρώτη τηλεοπτική δουλειά της Αθηνάς Ραχήλ-Τσαγκάρη (“Attenberg”, “Chevalier”) είναι ένα ερωτικό δράμα σε σενάριο Ντάνκαν ΜακΜίλαν (“The Crown”) και Έφι Γουντς, και ακολουθεί την ιστορία ενός ζευγαριού στο σημερινό Λονδίνο, που θα χρειαστεί να διαχειριστεί την ρουτίνα της καθημερινότητας, το εργασιακό και οικονομικό τέλμα, αλλά κυρίως την έλευση μιας νεαρής γυναίκας (η Αριάν Λαμπέντ στον ρόλο), που θα νοικιάσει ένα δωμάτιο στο διαμέρισμά τους. Η σειρά μόλις ανακοίνωσε τον δεύτερο κύκλο της από το BBC One.



“Sanditon” (Season 1)

Μόλις δώδεκα κεφάλαια έχουν διασωθεί από το τελευταίο και ανολοκλήρωτο βιβλίο της Τζέιν Ώστιν και το «Sanditon» τολμάει να μεταφέρει τις σελίδες της στη μικρή οθόνη, ακολουθώντας την Σαρλότ που θα γνωρίσει την άλλη πλευρά των ανθρώπων όταν αποφασίζει να μετακομίσει στο Σάντιτον.



Παράλληλα, στο συνεχίζονται στο Vodafone TV καταπληκτικές σειρές που έχουν κερδίσει διεθνώς, κοινό και κριτικούς, όπως το “Killing Eve”, το οποίο ετοιμάζεται για ένα ένδοξο και επικό φινάλε, η φουτουριστική δυστοπία του “Raised by Wolves” σε παραγωγή του Ρίντλει Σκοτ, το συναρπαστικό “Euphoria” - το πιο hot-right-now νεανικό κεφάλαιο στη σύγχρονη τηλεοπτική ιστορία – με τη Zendaya και η αμερικανική σειρά εποχής “The Gilded Age” από τους δημιουργούς του μοναδικού “Downton Abbey”.



ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ



“Phoenix Rising”

Το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ για τα πάθη και τα έργα της Ίβαν Ρέιτσελ Γούντ –που έκανε πρεμιέρα στο πρόσφατο φεστιβάλ του Σάντανς-, ακολουθεί τις αφηγήσεις της για την κακοποιητική σχέση της με τον Μέριλιν Μάνσον, των εμπειριών της ως ανήλικη ηθοποιός, του γάμου της και της σχέσης με τον οκτάχρονο γιο της, της καριέρας της και της νέας της ζωής.



“Undercurrent: The Disappearance of Kim Wall”

Πίσω από την καθηλωτική σειρά “The Investigation”κρύβεται η αληθινή ιστορία της «εξαφανισμένης» Κιμ Γουόλ, που μοιάζει ακόμα πιο καθηλωτική.



«Κλίφορντ, ο Μεγάλος Κόκκινος Σκύλος»

H μικρή Έμιλυ θα χρειαστεί να περάσει λίγες μέρες με τον θείο της, όπου θα συναντήσουν έναν μαγικό διασώστη απροστάτευτων ζώων (στον ρόλο ο θρυλικός Τζον Κλιζ των Monty Python), που θα τους δώσει ένα μικρό κόκκινο κουτάβι, που μεγαλώνει όσο περισσότερο το αγαπάς. Αυτό και μόνο θα είναι η αρχή για μια μεγάλη περιπέτεια.



«Φεγγαρόσκονη»

Ο Πίτερ και η ονειροπόλα αδελφή του, η Ανέλι, έχουν μόλις μετακομίσει σε μια νέα γειτονιά και δέχονται εκφοβισμό από κάποια παιδιά στο σχολείο τους. Μια μέρα η Ανέλι συναντά τον κύριο Ζουζούνη, ένα σκαθάρι που μιλά, αλλά είναι απελπισμένο, γιατί έχει χάσει το μικροσκοπικό του πόδι σε ένα ατύχημα. Από τις πιο γνωστές γερμανικές ιστορίες για παιδιά, η «Φεγγαρόσκονη» είναι ένα ταξίδι στην πίστη κι έχει για ήρωές της, δυο αξιολάτρευτα μικρά παιδιά που αναγιγνώσκουν αλλιώς την αγάπη.



Εκπαιδευτική Παιδική Γωνιά

Το Vodafone TV συνεχίζει τη διάθεση υπέροχου διαδραστικού περιεχομένου από την Brainy και το πρόγραμμα του Ιδρύματος Vodafone Generation Next. Οι μικροί μας φίλοι μπορούν πλέον να δουν περιεχόμενο που θα διευρύνει τους ορίζοντές του, μέσω του Vodafone TV. Μέσω των μαθημάτων του Brainy, μαθητές δημοτικού μπορούν να παρακολουθήσουν ενισχυτικά μαθήματα, ενώ παιδιά και έφηβοι μπορούν να μάθουν περισσότερα για τη φυσική, τον ηλεκτρισμό, το προγραμματισμό, αλλά και πολλά άλλα, μέσω των επεισοδίων του Generation Next



NETFLIX, AMAZON PRIME ΚΑΙ FACEBOOK WATCH



Μέσα από τις εφαρμογές του, το Vodafone TV παρέχει πρόσβαση σε Netflix, Amazon Prime και Facebook Watch, αντίστοιχα. Το Netflix παρουσιάζει τον Μάρτιο τη σειρά “Moxie”: Η δεκαεξάχρονη Vivian είναι μια συνηθισμένη και αρκετά εσωστρεφής έφηβη που μαζί με την κολλητή της Claudia παρακολουθούν «από τον πάγκο» τα δρώμενα στο λύκειο όπου φοιτούν. Η έλευση μιας νέας μαθήτριας, της Lucy, μία μαύρης λατινοαμερικάνας, πρόκειται να αλλάξει τόσο τη ζωή της Vivian όσο και όλου του σχολείου. Φέρνει επίσης το “The irregulars”, στο οποίο μία παρέα ασυμβίβαστων ερευνά μια σειρά από μεταφυσικά εγκλήματα στο Βικτωριανό Λονδίνο, για λογαριασμό του Δρα Γουάτσον και του σκοτεινού συνεργάτη του, Σέρλοκ Χολμς. Η νεανική ανάγνωση του Netflix σε κάτι εντελώς γνώριμο, σε κάτι εντελώς γνώριμο, που μοιάζει εντελώς καινούργιοι.



Ενώ το Amazon Prime φέρνει νέες τηλεοπτικές σειρές, κινηματογραφικές ταινίες και αυθεντικό περιεχόμενο όπως ο νέος κύκλος του “Picard” με τον Πάτρικ Στιούαρτ από το σύμπαν του “Star Trek”, η υπέροχη “Lizzo” και τα καμώματά της, το animated “The Boys Diabolical”, o “Λίνκολν” του Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο τέταρτος κύκλος του “The Marvelous Mrs. Maisel”, αλλά και το υποψήφιο για Όσκαρ “Spencer” του Πάμπλο Λαραίν.



Παράλληλα, το Facebook Watch προσφέρει συναρπαστικό και εντελώς δωρεάν Facebook Watch Originals περιεχόμενο, όπως το βραβευμένο με Emmy “Red Table Talk” ή το “Humans of New York: The Series”, αλλά και περιεχόμενο γύρω από το gaming, τη μουσική και την επικαιρότητα. Ειδικά τον Μάρτιο φέρνει το “Sneaker Hustle”, ένα οδοιπορικό στις αγορές των αθλητικών παπουτσιών με ήρωα τον Τσέις Ριντ, που έγινε από τους πρώτους που στα 16 του είχε μπει στη λίστα με τους πιο πλούσιους στον κόσμο, αλλά και το “Sorry for your Loss” με την Ελίζαμπεθ Όλσεν στο ρόλο μιας χήρας, που ξαναγνωρίζει ποιος ήταν ο άντρας της.