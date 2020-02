Viewsonic M1+ projector: Μικρές διαστάσεις, μεγάλη απόλαυση

Οι εντυπωσιακές δυνατότητες των σύγχρονων smartphones, μας επιτρέπουν να απολαμβάνουμε φωτογραφίες και βίντεο οπουδήποτε κι αν βρισκόμαστε. Το πρόβλημα είναι ότι η μικρή οθόνη του κινητού πολλές φορές περιορίζει την απόλαυση. Με έναν compact video projector όπως ο ViewSonic M1+, μια συσκευή με μικρές διαστάσεις και βάρος αλλά μεγάλες δυνατότητες, μπορούμε να απολαμβάνουμε στο maximum αγαπημένες εικόνες και video, παντού, αφού λειτουργεί και με μπαταρία!



"O ViewSonic M1+ είναι ένας pico projector, με πολλές δυνατότητες. Ενώ στοχεύει κυρίως στην ψυχαγωγία, υποστηρίζει άνετα επιχειρηματικές και εκπαιδευτικές παρουσιάσεις."













Ιδανικός για ταινία, με ήχο Harman Kardon





Ο ViewSonic Μ1+ αποδίδει φωτεινότητα 300 LED Lumens. Η διάρκεια ζωής της φωτεινής πηγής του, που καλύπτεται από εγγύηση, ξεπερνά τις 30 χιλιάδες ώρες. Έτσι, έχουμε άπλετο χρόνο για να απολαύσουμε ταινίες ή να κάνουμε παρουσιάσεις, ακόμη και σε μικρούς χώρους, όπως ένα meeting room, ένα γραφείο ή μια σχολική αίθουσα. Σε μια απόσταση 8 μέτρων, ο Μ1+ έχει τη δυνατότητα να αποδώσει εικόνα διαγωνίου 100 ιντσών!



Πολύ αξιόλογος είναι και ο ήχος που αποδίδει, χάρη στα διπλά ηχεία του κορυφαίου κατασκευαστή Harman Kardon. Τα ηχεία είναι ενσωματωμένα στο πίσω μέρος του λιλιπούτειου προβολέα, αποτελώντας ένα όμορφο, συμπαγές σύνολο. Μέσω σύνδεσης Bluetooth, η συσκευή μπορεί να μετατραπεί σε μία ποιοτική, φορητή πηγή ήχου.











Απλός και χρηστικός



Ο ViewSonic M1+ είναι αποτέλεσμα μιας πρωτοποριακής σχεδίασης. Διαθέτει περιστρεφόμενη λαβή-βάση που όταν μετακινείται προς τα πάνω, καλύπτει τον φακό προστατεύοντάς τον από χτυπήματα. Παράλληλα, χρησιμεύει ως λαβή μεταφοράς, ως βάση στήριξης όταν είναι σε λειτουργία και ως διακόπτης που ενεργοποιεί τη συσκευή όταν είναι σε θέση στήριξης. Για όσους προτιμούν στήριξη σε τρίποδο, ο προβολέας διαθέτει υποδοχή στήριξης συμβατή με σχεδόν όλα τα φωτογραφικά τρίποδα.



Στο πίσω μέρος του βρίσκονται τα πλήκτρα χειρισμού, που δίνουν πρόσβαση στα μενού λειτουργίας, καθώς και κουμπί On-Off. Τα αντίστοιχα πλήκτρα, με δυνατότητα χειρισμού από το πολύ απλό μενού λειτουργίας, βρίσκονται και στο τηλεχειριστήριο που τον συνοδεύει. Κάτω από τα πλήκτρα, μια λωρίδα πέντε λευκών LED που είναι ενδεικτικά της λειτουργίας και της διάρκειας φόρτισης μπαταρίας.











Ο προβολέας δεν συνοδεύεται από πολλά εξαρτήματα, όπως οι περισσότερες smart portable συσκευές, αλλά παρέχει όλα όσα χρειάζονται για να τη ρύθμισή του και τη χρήση του σε οποιονδήποτε χώρο. Διαθέτει τροφοδοτικό και καλώδιο USB-C, για φόρτιση και για σύνδεση σε εξωτερική συσκευή. Μπορεί να υποστηρίξει πολλές πηγές εισόδου, όπως HDMI, USB Readers και flash memory, κάρτα MicroSD και σκληρό δίσκο USB. Διαθέτει και εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο 16 GB, στον οποίο μπορούν απευθείας να αποθηκευτούν κάποια αρχεία.



Η προτεινόμενη λιανική τιμή του δεν ξεπερνά το κόστους ενός μεσαίας κατηγορίας smartphone, ενώ το βάρος του είναι μόλις 800 γραμμάρια!



Τεχνικά Χαρακτηριστικά



• Projection System: DLP 0.2″ WVGA

• Native Resolution: 854×480

• Brightness (LED Lumens): 300 LED Lumens

• Contrast Ratio: 120000:1

• Display Color: 1,07 Billion Colors

• Light Source Type: LED

• Light Source Life (Normal): up to 30000

• Lamp Watt: RGB LED

• Lens: F=1,7 - f=5,5 mm

• Projection Offset: 100% +/-5%

• Throw Ratio: 1,2

• Optical Zoom: Fixed

• Image Size: 24″ - 100″

• Throw Distance: 0,64 m – 2,66 m (38″ @1m)

• Keystone: +/- 40° (V)

• Audible Noise (Normal): 26 dB

• Audible Noise (Eco): 25 dB

• Local Storage: Total 16 GB

• Input Lag: 33 ms

• Resolution Support: VGA (640 x 480) to Full HD (1920 x 1080)

• HDTV Compatibility: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

• Horizontal Frequency: 15 h – 135 kHz

• Vertical Scan Rate: 23 - 120 Hz