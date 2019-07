WIND: Εκπτώσεις έως 70% και απίστευτα καλοκαιρινά δώρα

Με χαμηλότερες τιμές έως και 70%, μοναδικά δώρα και έως 48 άτοκες δόσεις υποδέχεται η WIND τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Από σήμερα έως και τις 31 Αυγούστου, οι καταναλωτές μπορούν να βρουν μεγάλη ποικιλία σε τελευταίας τεχνολογίας smartphones, tablets, accessories και προϊόντα smart home σε μοναδικές τιμές στα καταστήματα WIND σε όλη την Ελλάδα ή ηλεκτρονικά.





Ανάμεσα στις καλοκαιρινές προσφορές που ξεχωρίζουν είναι:

SAMSUNG

Σειρά GALAXY Α40 από 279€ στα 249€, Α50 από 379€ στα 349€ & Α70 από 439€ στα 399€

HUAWEI

HUAWEI P30 lite από 379€ στα 329€

HUAWEI P30 αξίας 749€ ή HUAWEI P30 Pro αξίας1049€, με δώρο το HUAWEI Watch GT Active αξίας 249€

HONOR

HONOR 8A από τα 179 στα 159€ ή HONOR 8S στα 139€ με δώρο HONOR band 4 running αξίας 29,90€

- Τα οικονομικότερα 4G smartphones της αγοράς με οθόνη 5”, ALCATEL 1, FLUO F & ZTE A3**, μόνο 49,90€

- Simplefi on the Go σε απίστευτη τιμή με δώρο το Tablet Fluo Live 8” 4G ή το Huawei Mobile WiFi E5573Cs

Και επειδή σε αυτές τις εκπτώσεις τα δώρα δε σταματούν:

με κάθε αγορά smartphone ή tablet από 900€ και άνω ο καταναλωτής παίρνει ΔΩΡΟ super καλοκαιρινά gadgets συνολικής αξίας 156,75€: Mobile WiFi + 2GB Internet Prepaid κάρτα, αδιάβροχη θήκη, speakers, powerbank και HD action camera.

με κάθε αγορά smartphone ή tablet από 500€ έως 899€ ο καταναλωτής παίρνει ΔΩΡΟ super καλοκαιρινά gadgets συνολικής αξίας έως 101,87€: 2GB Internet Prepaid κάρτα***, αδιάβροχη θήκη, speakers, powerbank και HD action camera.

με κάθε αγορά smartphone ή tablet από 200€ έως 499€ ο καταναλωτής παίρνει ΔΩΡΟ super καλοκαιρινά gadgets συνολικής αξίας έως 51,97€. Τα δώρα αναλυτικά: 2GB Internet Prepaid κάρτα***, αδιάβροχη θήκη, speakers και powerbank.

με κάθε αγορά smartphone ή tablet από 100€ έως 199€ ο καταναλωτής παίρνει ΔΩΡΟ super καλοκαιρινά gadgets συνολικής αξίας έως 31,98€. Τα δώρα αναλυτικά: 2GB Internet Prepaid κάρτα***, αδιάβροχη θήκη & speakers.

με κάθε αγορά smartphone ή tablet οποιασδήποτε αξίας α ο καταναλωτής παίρνει δώρο 2GB Internet Prepaid κάρτα***



Για όλες τις αγορές στα καταστήματα WIND οι καταναλωτές έχουν δυνατότητα πληρωμής με έως και 48 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικών καρτών*. Επιπλέον, όσοι κάνουν τις αγορές τους με κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα yellow, κερδίζουν το 15% της αξίας των αγορών τους σε yellows.



Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν ένα κατάστημα WIND ή το www.wind.gr .