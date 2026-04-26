Η Έκθεση Αυτοματισμού & Ρομποτικής A&R Expo 2026, που ξεκίνησε το Σάββατο 25/4, και διεξάγεται στο Metropolitan Expo στην Αθήνα μέχρι και τις 27 Απριλίου, δεν είναι απλώς μια ακόμη τεχνολογική διοργάνωση. Είναι μια βιτρίνα του αύριο, όπου η βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και των έξυπνων συστημάτων συναντά το ευρύ κοινό.

Φέτος, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα «εκθέματα» είναι δύο εμβληματικά ανθρωποειδή ρομπότ: η «Σοφία» και η «Αθηνά».

Η «Σοφία» και η τεχνητή νοημοσύνη που μιλάει στον άνθρωπο

Η διεθνώς γνωστή Sophia the Robot της Hanson Robotics αποτελεί το μεγάλο όνομα της έκθεσης. Σύμφωνα με τους διοργανωτές και τις σχετικές ανακοινώσεις, η «Σοφία» έρχεται στην Αθήνα για να παρουσιαστεί από κοντά στο κοινό της A&R Expo 2026, δίνοντας μια από τις σπάνιες ευκαιρίες αλληλεπίδρασης με ένα προηγμένο ανθρωποειδές σύστημα ΤΝ.

Η «Σοφία» δεν είναι απλώς ένα ρομπότ επίδειξης. Έχει σχεδιαστεί να αναγνωρίζει πρόσωπα, να συνομιλεί σε πραγματικό χρόνο και να εκφράζει βασικές συναισθηματικές αντιδράσεις, λειτουργώντας ως «γέφυρα» ανάμεσα στην τεχνολογία και την ανθρώπινη επικοινωνία.

Στην έκθεση, η παρουσία της αξιοποιείται ως εργαλείο δημόσιου διαλόγου γύρω από τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης, τη συνύπαρξη ανθρώπου–μηχανής και τις κοινωνικές προεκτάσεις της ρομποτικής.

Η «Αθηνά» και η ελληνική διάσταση της ρομποτικής

Πλάι στη διεθνή «Σοφία», η έκθεση δίνει χώρο και σε πιο «τοπικές» τεχνολογικές προσπάθειες, όπως το ρομπότ «Αθηνά», που παρουσιάζεται ως η ελληνική συμβολή στον χώρο της ρομποτικής και της ΤΝ.

Η «Αθηνά» εντάσσεται στη λογική των εφαρμοσμένων ρομποτικών συστημάτων που αναπτύσσονται σε ερευνητικά και τεχνολογικά περιβάλλοντα, με στόχο τη χρήση τους σε εκπαίδευση, υπηρεσίες και διαδραστικές εφαρμογές.

Αν και δεν έχει τη διεθνή αναγνωρισιμότητα της «Σοφίας», λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για την εγχώρια προσπάθεια να αποκτήσει η Ελλάδα πιο ενεργό ρόλο στον χώρο της ρομποτικής και της καινοτομίας.

Η έκθεση ως τεχνολογικό «πεδίο μάχης» του αύριο

Η A&R Expo 2026 συνολικά συγκεντρώνει εταιρείες, startups, ερευνητικά κέντρα και βιομηχανικούς φορείς που παρουσιάζουν εφαρμογές σε τομείς όπως η ρομποτική, η τεχνητή νοημοσύνη, τα drones, το Industry 4.0 και το IoT.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η σύγκριση ανάμεσα στη «Σοφία» και την «Αθηνά» δεν είναι τεχνολογική μονομαχία, αλλά συμβολική αφήγηση: από τη διεθνή πρωτοπορία της AI μέχρι την ελληνική προσπάθεια να βρει θέση στο ίδιο τεχνοσύστημα.

Το μήνυμα πίσω από τα ρομπότ

Πέρα από το εντυπωσιακό θέαμα, η φετινή έκθεση επιχειρεί να απαντήσει σε ένα βασικό ερώτημα: πώς θα συνυπάρξουν άνθρωποι και μηχανές σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτερα από ποτέ.

Η παρουσία της «Σοφίας» δείχνει το επίπεδο που έχει φτάσει η παγκόσμια τεχνολογία. Η «Αθηνά», από την άλλη, λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι η καινοτομία δεν είναι μόνο εισαγόμενη· μπορεί να είναι και εγχώρια, έστω και σε πιο πρώιμο στάδιο.

Και κάπου ανάμεσα στα δύο, η A&R Expo 2026 επιχειρεί να χαρτογραφήσει το μέλλον της ρομποτικής, όχι ως επιστημονική φαντασία, αλλά ως καθημερινή πραγματικότητα που ήδη χτίζεται.