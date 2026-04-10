Στις 01:30 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδας, η ανθρωπότητα θα παρακολουθήσει σε ζωντανή μετάδοση από το διάστημα την επάνοδο στη Γη της αποστολής Artemis II.

Το πλήρωμα της «κάψουλας» Orion, βρίσκεται ήδη στην τελική φάση της επιστροφής του από το ταξίδι που τους έφερε πιο μακριά από τη Γη από κάθε άλλο ανθρώπινο πλήρωμα στην ιστορία μετά την εποχή του Apollo.

Η αποστολή, που αποτελεί την πρώτη επανδρωμένη πτήση του προγράμματος Artemis της NASA μετά από περισσότερα από 50 χρόνια, ολοκλήρωσε έναν εντυπωσιακό σεληνιακό γύρο με την κάψουλα Orion, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι η επιστροφή στη Σελήνη δεν είναι πια θεωρία αλλά επιχειρησιακή πραγματικότητα.

Σε εγρήγορση η NASA

Το πιο επικίνδυνο μέρος της 10ήμερης αποστολής του Artemis II είναι η στιγμή κατά την οποία η κάψουλα θα μπαίνει στην ατμόσφαιρα και θα εκτίθεται σε θερμοκρασίες που φτάνουν περίπου στο μισό της θερμοκρασίας της επιφάνειας του Ήλιου, δηλαδή 2.750–3.000° βαθμών Κελσίου (5.000–5.400°Φαρενάιτ)!

Η επιβίωση του πληρώματος μέσα από αυτή την «κόλαση» θα εξαρτηθεί από τη θερμική ασπίδα του Orion, καθώς το σκάφος θα εισέρχεται στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα περίπου 40.000 χλμ/ώρα.

Τα 4 κρίσιμα λεπτά

Κατά τη φάση της επανεισόδου, τα 4 πρώτα λεπτά θεωρούνται κρίσιμα και αγωνιώδη σε κάθε διαστημική αποστολή, όχι μόνο λόγω των ακραίων θερμοκρασιών, αλλά και επειδή το διαστημόπλοιο περιβάλλεται από ένα νέφος υπερθερμασμένου ιονισμένου αέρα (πλάσμα), το οποίο μπλοκάρει πλήρως τα ραδιοκύματα.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα «blackout» επικοινωνίας, κατά το οποίο το κέντρο ελέγχου της NASA δεν λαμβάνει δεδομένα και δεν μπορεί να στείλει εντολές στο σκάφος.

Σε αποστολές όπως τα Apollo program, αυτό το παράθυρο σιωπής διαρκούσε περίπου 3 λεπτά, ενώ σε άλλες περιπτώσεις έχει φτάσει τα 4 λεπτά ή και περισσότερο, ανάλογα με τη γωνία εισόδου και τις συνθήκες πτήσης .

Σε αυτό το διάστημα, το σκάφος βασίζεται αποκλειστικά στα αυτόνομα συστήματα καθοδήγησης και πλοήγησης, χωρίς δυνατότητα παρέμβασης από τη Γη. Αν κάτι πάει στραβά εκείνη τη στιγμή (όπως μας έχει δείξει δραματικά το παρελθόν), δεν υπάρχει τρόπος άμεσης διόρθωσης και η έκβαση της επανεισόδου κρίνεται μέσα σε αυτά τα λίγα, «τυφλά» λεπτά.

Ο σχεδιασμός της θερμικής ασπίδας της αποστολής δεν έχει άψογο ιστορικό

Το 2022 η ασπίδα στο μη επανδρωμένο Artemis I εμφάνισε πάνω από 100 ρωγμές και εκδορές, με σημεία όπου το υλικό «ξεφλούδισε απροσδόκητα».

«Η απροσδόκητη συμπεριφορά του υλικού, δημιουργεί τον κίνδυνο η θερμική ασπίδα να μην προστατεύει επαρκώς τα συστήματα και το πλήρωμα της κάψουλας από την ακραία θερμότητα της επανεισόδου σε μελλοντικές αποστολές», αναφέρεται σε αξιολόγηση της NASA για τη θερμική ασπίδα του Artemis I το 2024, σύμφωνα με το SpaceNews.

Η NASA διαπίστωσε αργότερα ότι το πρόβλημα προκλήθηκε επειδή το υλικό της θερμικής ασπίδας (γνωστό ως Avcoat), είχε εφαρμοστεί με υπερβολική πυκνότητα. Αυτό εμπόδισε τη διαφυγή θερμών αερίων που δημιουργούνται κατά την αποσάθρωση, οδηγώντας σε ρωγμές και αποκολλήσεις.

Η κατασκευάστρια εταιρεία της κάψουλας Orion, Lockheed Martin, προχώρησε σε προσαρμογές στον τρόπο εφαρμογής του Avcoat, και η NASA έδωσε τελικά το «πράσινο φως» για την πτήση του Artemis II.

Το Σάββατο 11/4, στις 01:30 περίπου μετά τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας), θα μεταδοθεί ζωντανά όλη η διαδικασία της επανόδου της αποστολής.