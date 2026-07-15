Μια σοβαρή δικαστική περιπέτεια ξεκινά για τη Meta, καθώς δεκάδες πρώην εργαζόμενοι κατέθεσαν ομοσπονδιακή αγωγή στη Βόρεια Καλιφόρνια. Οι ενάγοντες κατηγορούν τον τεχνολογικό κολοσσό ότι χρησιμοποίησε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για να επιλέξει ποιοι από τους 8.000 υπαλλήλους θα απολύονταν κατά το πρόσφατο πρόγραμμα περικοπών.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η διαδικασία αυτή οδήγησε στην παράνομη στοχοποίηση ατόμων που απουσίαζαν με νόμιμες άδειες, όπως μητρότητας ή αναρρωτικές.

Το AI αξιολογούσε την παραγωγικότητα των εργαζομένων

Η βασική κατηγορία εστιάζει στο γεγονός ότι το AI αξιολογούσε την παραγωγικότητα και τη δραστηριότητα των εργαζομένων στους υπολογιστές χωρίς να μπορεί να συνυπολογίσει τις περιόδους δικαιολογημένης απουσίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι που βρίσκονταν σε άδεια να εμφανίζουν μηδενικά ή μειωμένα δεδομένα απόδοσης, να λαμβάνουν χαμηλή βαθμολογία και τελικά να απολύονται.

Ανάμεσα στα θύματα αυτής της πρακτικής αναφέρονται περιπτώσεις γυναικών που απολύθηκαν ελάχιστες ημέρες πριν γεννήσουν, καθώς και στελεχών που βρίσκονταν σε φάση ανάρρωσης από σοβαρά χειρουργεία. Οι απολυμένοι διεκδικούν πλέον την ακύρωση των απολύσεων, την επαναπρόσληψή τους και την καταβολή αποζημιώσεων.

Τι ισχυρίζεται η Meta

Από την πλευρά της, η Meta απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους ανυπόστατους. Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι όλες οι αποφάσεις που αφορούν το προσωπικό λαμβάνονται αποκλειστικά από ανθρώπους και όχι από αλγορίθμους.

Παρόλα αυτά, η αγωγή φέρνει στο φως και το αμφιλεγόμενο πρόγραμμα εσωτερικής παρακολούθησης της εταιρείας, το οποίο κατέγραφε κάθε κίνηση των εργαζομένων —από τα χτυπήματα στο πληκτρολόγιο μέχρι τα δεδομένα τοποθεσίας— με σκοπό την «εκπαίδευση» των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, μια πρακτική που οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι εφαρμόστηκε χωρίς τη συγκατάθεσή τους.