Σε μια κομβική συμφωνία προχώρησαν η αμερικανική Motion Picture Association (MPA) και η κινεζική ByteDance, μητρική εταιρεία του TikTok, με στόχο την αυστηροποίηση των μέτρων προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στα μοντέλα παραγωγής βίντεο και εικόνων της τελευταίας.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγους μήνες μετά την έντονη αμφισβήτηση του Χόλιγουντ για τους χειρισμούς της εταιρείας, η οποία είχε κορυφωθεί τον Φεβρουάριο με την αποστολή επιστολής παύσης και διακοπής από την MPA σχετικά με τα εργαλεία παραγωγής βίντεο «Seedance» και εικόνων «Seedream».

Η αναμέτρηση ξεκίνησε όταν κολοσσοί της ψυχαγωγίας, όπως η Disney, εξέφρασαν έντονους φόβους ότι τα συγκεκριμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπουν τη δημιουργία περιεχομένου με χαρακτήρες ταινιών, τηλεοπτικών σειρών αλλά και μορφές διασημοτήτων χωρίς τη σχετική άδεια.

Από την πλευρά της, η ByteDance υποστήριξε πως οι νεότερες εκδόσεις των μοντέλων της, τα οποία διατίθενται μέσα από δημοφιλείς πλατφόρμες όπως το TikTok, το CapCut και το Dreamina, ενσωματώνουν πλέον σημαντικά ισχυρότερους μηχανισμούς προστασίας.

Παρά τις προγενέστερες τριβές, οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν ανοιχτή γραμμή συνεργασίας, ώστε να προσαρμόζουν συνεχώς τα μέτρα προστασίας του περιεχομένου παράλληλα με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης.