Ο Βασιλιάς Κάρολος της Βρετανίας θα ζητήσει σήμερα από τα κορυφαία στελέχη της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) να διασφαλίσουν ότι αυτή θα παραμείνει «στην υπηρεσία της ανθρωπότητας» σε Σύνοδο Κορυφής που έχει συγκαλέσει στη Σκωτία, καθώς η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας αυτής προκαλεί ανησυχίες σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Αυτοί που στον κόσμο μας δίνουν αξία στην ανθρώπινη υπόστασή μας και στη βασική ηθική της συνιστώσα αναμένουν αγωνιωδώς από εσάς τη διαβεβαίωση ότι δεν θα χάσουμε τον έλεγχο της μοίρας μας», θα πει στους εκπροσώπους των Google DeepMind, Anthropic, OpenAI και Nvidia, σύμφωνα με αποσπάσματα της εισαγωγικής του ομιλίας που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Ανάκτορο του Μπάκιγχαμ.

«Το καθήκον που σας αναλογεί, δεν συνίσταται ως εκ τούτου μόνον στο να οδηγήσετε την τεχνολογία σε πρόοδο, αλλά και στο να επαγρυπνείτε ώστε να παραμείνει αυστηρά στην υπηρεσία της ανθρωπότητας, των κοινοτήτων και της φύσης», θα προσθέσει.

Αυτή η Σύνοδος Κορυφής, η ημερομηνία διεξαγωγής της οποίας είχε κρατηθεί μυστική μέχρι την τελευταία στιγμή, διεξάγεται στους χώρους του Οίκου Ντάμφρις, όπου έχει έδρα το Ίδρυμα του Βασιλιά (King’s Foundation) στην ύπαιθρο της Σκωτίας.

Πρόοδος «ταυτοχρόνως δελεαστική και βαθιά ανησυχητική»

Το Ανάκτορο του Μπάκιγχαμ δεν δημοσίευσε τον πλήρη κατάλογο των προσκεκλημένων. Ωστόσο, σύμφωνα με αρκετές πηγές, μεταξύ των συμμετεχόντων βρίσκονται ο ελληνοκύπριος πρόεδρος της DeepMind Ντέμης Χασάμπης, ο επικεφαλής του αμερικανικού κολοσσού ημιαγωγών Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ, όπως και η οικονομική διευθύντρια της OpenAI (που έχει δημιουργήσει το ChatGPT) Σάρα Φράιερ.

Παρόντες θα είναι επίσης ο Βρετανός υπουργός που είναι αρμόδιος για θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης Κανίσκα Νάραγιαν και ο επικεφαλής του εξειδικευμένου στην κβαντική υπολογιστική αμερικανικού ομίλου IonQ Νικολό ντε Μάσι.

Ο βασιλιάς, ο οποίος κρίνει την ανάπτυξη της ΤΝ «ταυτοχρόνως εξίσου δελεαστική, αλλά και βαθιά ανησυχητική», δεν θα συμμετάσχει ο ίδιος στις συζητήσεις. Θα βρεθεί με τους συμμετέχοντες προτού αρχίσει η Σύνοδος Κορυφής, προκειμένου να τους ζητήσει να σκεφτούν τρόπους αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης «θέτοντας στο επίκεντρο την ασφάλεια», όπως και να συγκροτήσουν μια διεθνή συνεργασία χωρίς «να μείνει πίσω κανένα έθνος», σύμφωνα με το Μπάκιγχαμ. Οι συνομιλίες αναμένεται να διαρκέσουν ως αργά το απόγευμα.

Η διακήρυξη και η παγκόσμια ανησυχία

Μια διακήρυξη έχει προετοιμαστεί για τη Σύνοδο Κορυφής από το Ίδρυμα Ντίτσλεϊ (Ditchley Foundation), ένα βρετανικό φιλανθρωπικό οργανισμό που επιβλέπει τις συζητήσεις, σύμφωνα με τους Sunday Times.

Η δημόσια συζήτηση για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης εντάθηκε από τις αρχές του καλοκαιριού, τροφοδοτούμενη από διάφορα περιστατικά και τις προειδοποιήσεις επαγγελματιών του τομέα.

Μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI και της Anthropic εξήλθαν αυτόνομα από το περιορισμένο περιβάλλον τους για να μπουν στο διαδίκτυο και να διεισδύσουν σε ιστοτόπους και πλατφόρμες, αναζωπυρώνοντας τους φόβους οι σχεδιαστές των λεγόμενων πρακτόρων της τεχνητής νοημοσύνης να χάσουν τον έλεγχο των δημιουργημάτων τους.

Ο επικεφαλής της Anthropic Ντάριο Αμοντέι κάλεσε το Σάββατο τις εταιρείες του τομέα να επιβραδύνουν την ανάπτυξή τους προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τους κινδύνους, λαμβάνοντας την υποστήριξη του επικεφαλής της OpenAI Σαμ Άλτμαν και του Ίλον Μασκ. Οι OpenAI, Anthropic και Google εξετάζουν εξάλλου τη δημιουργία κοινού οργανισμού επιφορτισμένου με την κατάρτιση κανόνων. Παράλληλα η Microsoft δημοσίευσε τη Δευτέρα έναν «κώδικα δεοντολογίας για την ανθρωπιστική τεχνητή νοημοσύνη».

Χθες εξάλλου ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, έκρινε «απαραίτητο» έναν «παγκόσμιο συντονισμό» για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ ο Πάπας Λέων προειδοποίησε κατά του πειρασμού να ανατεθούν στους αλγόριθμους αποφάσεις που αποτελούν αποκλειστικά ανθρώπινη ευθύνη.

Στον αντίποδα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και μέλη της πλειοψηφίας του, επανέλαβαν από την άλλη πλευρά τις τελευταίες μέρες τη βούλησή τους να μην περιοριστεί ο τομέας, επικαλούμενοι επισήμως το φόβο μήπως επιτραπεί έτσι στην Κίνα να υπερισχύσει.

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ο επικεφαλής της Meta, απέρριψε εξάλλου από την πλευρά του τα αιτήματα για την επιβράδυνση της ανάπτυξης της τεχνολογίας αυτής, κρίνοντας ότι οι μηχανισμοί της αγοράς και ο κίνδυνος δικαστικών διώξεων αποτελούν τις καλύτερες δικλείδες ασφαλείας.