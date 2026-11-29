Σύνταξη – επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να έχει λύσει μαθηματικά προβλήματα δεκαετιών που υποστηρίζουν την κρυπτογράφηση σε τράπεζες και κυβερνητικές υπηρεσίες. Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης βρίσκονται αντιμέτωπες με αποκαλύψεις – βόμβες που θα μπορούσαν να διαταράξουν έναν ακρογωνιαίο λίθο της ασφάλειας για τις τράπεζες και τις κυβερνήσεις μέσα σε λίγους μήνες, πιστεύουν κορυφαίοι ειδικοί.

Ο Scott Aaronson, εξέχων θεωρητικός επιστήμονας υπολογιστών, δήλωσε στον Guardian ότι υπήρχαν «καλά τεκμηριωμένες πληροφορίες» ότι ισχυρά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης είχαν φέρει στο προσκήνιο μαθηματικά προβλήματα δεκαετιών που σχετίζονται με τον τρόπο που ο κόσμος κωδικοποιεί μυστικές πληροφορίες.

Ανάλογα με τα όσα έχουν ανακαλυφθεί, είναι πιθανό οι χάκερ – και πολλοί άλλοι άνθρωποι – να έχουν σύντομα τη δύναμη να αποκρυπτογραφούν πιο εύκολα τις μυστικές επικοινωνίες του κόσμου: για παράδειγμα, τραπεζικές συναλλαγές, διπλωματικά τηλεγραφήματα και ιδιωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα. Εάν συμβεί αυτό, τότε οι υπηρεσίες κατασκοπείας, οι κυβερνήσεις, οι τράπεζες και οι ιδιωτικές εταιρείες θα μπορούσαν να αναγκαστούν να αναθεωρήσουν πολύ ξαφνικά τα θεμέλια του τρόπου επικοινωνίας τους ή να διακινδυνεύσουν να αποκαλυφθούν ευρέως εξαιρετικά ευαίσθητες πληροφορίες.

Οι ανησυχίες του Aaronson και άλλων προέρχονται από μια σειρά μαθηματικών εξελίξεων που έχουν ανακοινώσει πρωτοποριακές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι περισσότερες από αυτες είναι αφηρημένες ανακαλύψεις. Όμως για τους ειδικούς στον τομέα, υποδεικνύουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι αρκετά ισχυρή ώστε να μπορεί να λύσει προβλήματα που οι περισσότεροι από αυτούς θεωρούσαν ότι θα παρέμεναν άλυτα στο άμεσο ή και απώτερο μέλλον.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Aaronson έγραψε ότι ήταν «σχεδόν βέβαιος – από πολλαπλές αξιόπιστες πηγές – ότι τα εργαστήρια Τεχνητής Νοημοσύνης κάθονται τώρα πάνω σε μία ή περισσότερες βόμβες της κρυπτογραφίας . «Οι άνθρωποι που πίστευαν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν μπορούσε να κάνει ενδιαφέροντα μαθηματικά κάνουν σίγουρα λάθος σε αυτό το στάδιο και έτσι δεν είναι πλέον σαφές πού βρίσκεται το όριο», δήλωσε ο Steven Murdoch, καθηγητής πληροφορικής στο University College London.

Μιλώντας στο πρόγραμμα Today του BBC Radio 4 την Παρασκευή, ο μαθηματικός Marcus du Sautoy δήλωσε ότι «δεν γνωρίζουμε ποιες ειναι οι ευρύτερες επιπτώσεις πολλών από αυτές τις ανακαλύψεις και τι σημαίνει αυτό για την κρυπτογράφηση». Όμως, πρόσθεσε, «κανείς δεν έχει μιλήσει για το πρόβλημα που βρίσκεται στην καρδιά της προστασίας όλων των ηλεκτρονικών μας μυστικών. Γιατί δεν μιλάει κανείς για αυτό το πρόβλημα; Μερικοί από εμάς σκέφτονται: ίσως το έχουν ήδη λύσει και, φυσικά, θα μπορούσε να έχει τόσο τεράστιες επιπτώσεις που όλοι απλώς το έχουν κρατήσει μυστικό».

Κυβερνήσεις, τράπεζες και υπηρεσίες κατασκοπείας προετοιμάζονται για την πιθανότητα ισχυρής αποκρυπτογράφησης τα τελευταία χρόνια. Αυτό συμβαίνει επειδή οι κβαντικοί υπολογιστές, όταν αναπτυχθούν, θα είναι σε θέση να σπάσουν τους αλγόριθμους δεκαετιών που υποστηρίζουν πολλές μορφές κρυπτογράφησης. Το χρονοδιάγραμμα για να μπορέσουν οι κβαντικοί υπολογιστές να το κάνουν αυτό απέχει ακόμη χρόνια, όχι εβδομάδες ή μήνες. Ο Murdoch είπε, ότι πολλές κυβερνήσεις και εταιρείες τεχνολογίας εργάζονται προς την κατεύθυνση ενός υψηλότερου προτύπου κρυπτογράφησης – ενός προτύπου που δεν θα είναι ευάλωτο σε κβαντικούς υπολογιστές – αλλά με αργούς ρυθμούς. Ο στόχος ήταν περίπου το 2032, και αυτός πιθανότατα θα χαθεί».

Τώρα, ο Murdoch ο Aaranson και άλλοι πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρξουν ξαφνικές εξελίξεις σε ό,τι κατανοεί ο κόσμος για την κρυπτογραφία, και αυτές θα μπορούσαν να έρθουν σύντομα.

Το τι θα μπορούσαν να είναι αυτές οι αποκαλύψεις είναι λιγότερο βέβαιο. Αυτό που ο Aaronson και άλλοι πιστεύουν ότι θα μπορούσε να έχει συμβεί είναι είτε, ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει βρει έναν νέο τρόπο να σπάσει την κρυπτογράφηση είτε, αντίθετα, έχει αποδείξει ότι δεν υπάρχει τέτοιος σύντομος δρόμος. Αυτό θα προέρχονταν από μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που αναλύουν τα μαθηματικά που αποτελούν τη βάση της κρυπτογράφησης, και τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν κατανοηθεί πλήρως. Εάν η τεχνητή νοημοσύνη το έχει καταφέρει αυτό, θα μπορούσε να βρει έναν τρόπο να αποκρυπτογραφήσει και ως εκ τούτου, να εκθέσει τεράστιες ποσότητες μυστικών δεδομένων. Θα μπορούσε επίσης να αποδείξει ότι αυτές οι πληροφορίες είναι πιο ασφαλείς από ό,τι πιστεύαμε προηγουμένως.

Ο κόσμος χρησιμοποιεί πολλαπλές μορφές κρυπτογράφησης – βασισμένες σε διαφορετικούς υποκείμενους αλγόριθμους – και υπάρχουν διαφορετικές εικασίες ως προς το τι μπορεί να έχει βρεθεί και, επομένως, ποια συστήματα θα μπορούσαν να επηρεαστούν. «Δεν έχουν γίνει συγκεκριμένες ανακοινώσεις από εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης σχετικά με αποκαλύψεις που αφορούν την κρυπτογράφηση», δήλωσε ο Aaronson, αλλά «όποιος είναι ενημερωμένος υποθέτει ότι υπάρχουν».

Ο Alan Woodward, καθηγητής πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ, δήλωσε ότι μια μαθηματική ανακάλυψη που σχετίζεται με την κρυπτογραφία δεν θα σήμαινε απαραίτητα εκτεταμένο χάος αύριο. Αυτό που έχει αλλάξει είναι η ταχύτητα με την οποία η Τεχνητή Νοημοσύνη λύνει προβλήματα που καλύπτονται από μυστήριο εδώ και δεκαετίες – με πιθανές σοβαρές συνέπειες. «Αυτό που ουσιαστικά λέει ο Aaronson είναι ότι οι άνθρωποι πρέπει να είναι έτοιμοι για κάτι που θα ξεπηδήσει ξαφνικά, επειδή σίγουρα υπάρχει ένα είδος τάσης», είπε.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Andrew Bailey, διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, εξέφρασε φόβους ότι εταιρείες όπως η OpenAI και η Anthropic είχαν επιτύχει σημαντικές ανακαλύψεις στην κρυπτογραφία, λέγοντας ότι αυτές οι εταιρείες θα πρέπει να είναι προσεκτικές σχετικά με την κυκλοφορία νέων μοντέλων στο κοινό.

Τις τελευταίες εβδομάδες, εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης έχουν δημοσιεύσει αποδείξεις μαθηματικών αποτελεσμάτων που σχετίζονται στενά με αυτό το ερώτημα. Μία από αυτές αφορούσε ένα θεμελιώδες ερώτημα σχετικά με τον τρόπο κατηγοριοποίησης υπολογιστικά «δύσκολων» προβλημάτων. Ο Aaronson δήλωσε ότι αυτές οι ανακαλύψεις ήταν σεισμικές για τους ειδικούς στους τομείς των μαθηματικών και της επιστήμης των υπολογιστών, μερικοί από τους οποίους έχουν αφιερώσει την καριέρα τους δουλεύοντας πάνω σε αυτά τα προβλήματα, και για άλλους που υπέθεταν ότι αυτά τα προβλήματα δεν θα λύνονταν στη ζωή τους.

«Δεν έχουμε ξαναδεί μια τέτοια περίοδο», είπε. «Προσπαθώ να αντιμετωπίσω την πραγματικότητα αυτού που συμβαίνει». Τόνισε ότι αυτές οι ανακαλύψεις χρειάζεται να γίνουν κατανοητές – πράγμα που σημαίνει ότι οι μαθηματικοί και οι επιστήμονες υπολογιστών πρέπει να εξετάσουν και να επαληθεύσουν τις αποδείξεις που οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης λένε ότι έχουν παράγει.

Ο Woodward δήλωσε ότι είναι απίθανο οποιαδήποτε ανακάλυψη να «αναιρέσει την κρυπτογράφηση μέχρι το τέλος της εβδομάδας». Ακόμα κι αν υπάρχει ένα τέτοιο εύρημα, υπάρχουν εμπόδια στην ευρεία ανάπτυξή του. Όμως οι μεγάλες τράπεζες και οι κυβερνήσεις που βασίζονται στην κρυπτογράφηση «πρέπει να είναι ευέλικτες», πρόσθεσε. «Αυτές που είναι ευέλικτες και μπορούν να αλλάξουν γρήγορα θα είναι ασφαλείς. Αυτές που θα καθυστερήσουν θα μπορούσαν να αποκλειστούν».

Πηγή: The Guardian