Η Meta επενδύει δισεκατομμύρια για να μετατρέψει τα AI γυαλιά στην επόμενη κυρίαρχη συσκευή μετά το smartphone, την ώρα που οι ανησυχίες για τη μαζική καταγραφή και την ιδιωτικότητα κορυφώνονται.

Η Meta ποντάρει με αξιώσεις ότι το μέλλον της τεχνολογίας δεν βρίσκεται πλέον μόνο στις οθόνες των κινητών μας τηλεφώνων, αλλά στα μάτια μας. Ο τεχνολογικός κολοσσός -σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal– προωθεί επιθετικά τα «έξυπνα» γυαλιά με τεχνητή νοημοσύνη (AI), τα οποία έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν συνεχώς ό,τι βλέπει και ακούει ο χρήστης. Ωστόσο, αυτή η νέα τεχνολογική επανάσταση φέρνει στο προσκήνιο σοβαρά ερωτήματα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Για να επιταχύνει την υιοθέτηση της νέας συσκευής, η Meta έχει επιστρατεύσει μια πολυεπίπεδη στρατηγική προώθησης. Στελέχη της εταιρείας εμφανίζονται συστηματικά φορώντας τα γυαλιά σε δημόσιες εκδηλώσεις, ενώ έχουν επιστρατευτεί διάσημες προσωπικότητες και δημιουργοί περιεχομένου, όπως η Kylie Jenner για να τα λανσάρουν.

Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού: με αφορμή τα πρόσφατα γενέθλια του προέδρου Τραμπ, δώρισε περισσότερα από 100.000 ζευγάρια έξυπνων γυαλιών Ray-Ban Meta σε βετεράνους με προβλήματα όρασης στις ΗΠΑ.

Το όραμα του Ζούκεμπεργκ που μετατρέπει το ανθρώπινο μάτι σε κάμερα

Τα έξυπνα γυαλιά, τα οποία αναπτύσσονται σε συνεργασία με τον κολοσσό οπτικής Essilor Luxottica, αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής της Meta για την επόμενη εποχή του διαδικτύου. Στόχος είναι η δημιουργία ενός οικοσυστήματος όπου οι χρήστες θα βασίζονται σε wearable συσκευές για να αλληλεπιδρούν με AI βοηθούς, να στέλνουν μηνύματα και να τραβούν φωτογραφίες ή βίντεο.

Η αγορά-στόχος είναι τεράστια, καθώς σχεδόν δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως φορούν ήδη γυαλιά οράσεως. «Βρισκόμαστε σήμερα σε μια φάση αντίστοιχη με εκείνη που όλοι είχαν κινητά με αναδιπλούμενο καπάκι και στη συνέχεια εμφανίστηκαν τα smartphones», δήλωσε πρόσφατα ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η μετάβαση στα έξυπνα γυαλιά είναι νομοτελειακή.

Η «μάχη» για την ιδιωτικότητα και οι «αόρατες» καταγραφές

Παρά την εμπορική επιτυχία, τα έξυπνα γυαλιά εξελίσσονται σε ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα προϊόντα της αγοράς, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Οι ανησυχίες εντάθηκαν μετά από αναφορές χρηστών στα social media οι οποίοι βιντεοσκοπήθηκαν ήδη εν αγνοία τους. Μάλιστα, ορισμένοι κατάφεραν να απενεργοποιήσουν το λευκό ενδεικτικό λαμπάκι (LED) που μαρτυρά ότι η κάμερα βρίσκεται σε λειτουργία καταγραφής. Αν και η Meta έκλεισε αυτό το κενό ασφαλείας με ενημέρωση λογισμικού, η εταιρεία εξετάζει πλέον την πιθανότητα να επιτρέψει στα γυαλιά να συλλέγουν συνεχώς οπτικά και ηχητικά δεδομένα χωρίς τη χρήση του LED, υποστηρίζοντας ότι η συνεχής ροή δεδομένων για την AI δεν αποτελεί «συμβατική εγγραφή» βίντεο ή φωτογραφιών.

Η καχυποψία γύρω από τη συσκευή είναι τόσο έντονη που, κατά τη διάρκεια πρόσφατης ομιλίας του Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ζητήθηκε από τους παριστάμενους εργαζόμενους της Meta να αφαιρέσουν τα γυαλιά τους.

«NameTag» ή πώς θα μας αναγνωρίζουν τα γυαλιά των άλλων

Οι ανησυχίες κορυφώνονται με τη δοκιμή της νέας λειτουργίας NameTag. Η λειτουργία αυτή θα επιτρέπει στα γυαλιά να «θυμούνται» και να αναγνωρίζουν πρόσωπα που έχει συναντήσει ο χρήστης στο παρελθόν, υπενθυμίζοντάς του την ταυτότητά τους.

Αν και ο επικεφαλής τεχνολογίας της Meta, Άντριου Μπόσγουορθ, έσπευσε να καθησυχάσει το κοινό δηλώνοντας ότι τα συγκεκριμένα δεδομένα θα παραμένουν κρυπτογραφημένα τοπικά στη συσκευή και δεν θα αποθηκεύονται σε κεντρική βάση δεδομένων της εταιρείας, η εισαγωγή της τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου σε καθημερινή βάση ανοίγει έναν νέο, περίπλοκο γύρο συζητήσεων για τα όρια της ιδιωτικότητας στον δημόσιο χώρο.