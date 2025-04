Το TechSaloniki 2025, η κορυφαία ετήσια συνάντηση του κλάδου της τεχνολογίας, συμπληρώνει φέτος εννιά χρόνια δυναμικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη. Η εκδήλωση πρόκειται να πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις 16 και 17 Μαΐου στο εμβληματικό Κτίριο Μ2 του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, στο παραλιακό μέτωπο της πόλης.

Το TechSaloniki 2025, Fueled By Deloitte, έρχεται να συνδέσει τους επαγγελματίες του σήμερα με τις ευκαιρίες του αύριο, να φέρει στο προσκήνιο ανταγωνιστικές θέσεις εργασίας και να φιλοξενήσει job interviews με κορυφαία στελέχοι του HR, να δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον για συνέργειες, να ενισχύσει την ανάπτυξη του τοπικού οικοσυστήματος και να προσφέρει πολύτιμη γνώση για τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και τις δεξιότητες που απαιτούνται για μια επιτυχημένη καριέρα. Στόχος είναι να αναδείξει παγκόσμιες τάσεις, να θέσει καίριους προβληματισμούς για το μέλλον της εργασίας και να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα, όπως η επανεκπαίδευση και η ανακατεύθυνση από άλλους κλάδους στον δυναμικό χώρο της τεχνολογίας.

Η διοργάνωση απευθύνεται σε αποφοίτους Πληροφορικής & Θετικών Επιστημών, νέους επιστήμονες, και πλαισιώνεται από 40 ηγέτιδες εταιρίες και επιχειρηματικούς ομίλους.Mε premium υποστηρικτές τις Deloitte, EYGreece, Accenture Greece, Netcompany-Intrasoft, People Cert και πλήθος κορυφαίων εταιρειών όπως οι PWC, T-Digital by Deutsche Telekom, Chubb, BetaCae, Kaizen Gaming, Campeon, Vodafone, Noris, Qualco, Uni-Systems, bbv, DTS Cloud, Cap Gemini, Tech Pro Academy, Altair, OTS, Kenotom, Dataviva, Datascouting, Consolut, Interworks Cloud, Onelity, Pentasoft, GWF, Draxis, Trasys, Foodtec, και Net2Grid, υπόσχεται πως θα αποτελέσει μια ανεπανάληπτη ευκαιρία δικτύωσης και επαγγελματικής εξέλιξης στον πιο ανταγωνιστικό κλάδο της εποχής μας.

Από το 2016 μέχρι σήμερα, το TechSaloniki έχει αναδειχθεί σε θεσμό για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την πόλη της Θεσσαλονίκης και το ευρύτερο οικοσύστημα της τεχνολογίας. Έχοντας προσελκύσει περισσότερους από 15.000 υποψηφίους και διεξάγει σημαντικό αριθμό συνεντεύξεων, έχει καθιερωθεί ως η must-be συνάντηση του κλάδου με αυθεντική προσέγγιση στην προσέλκυση ταλέντων και ουσιαστικές ευκαιρίες δικτύωσης. Οι σχέσεις εμπιστοσύνης που έχει οικοδομήσει το καθιστούν έναν από τους σημαντικότερους κόμβους γνωριμίας και επικοινωνίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή και ελεύθερη για το κοινό.

Registration will open mid-April & will be FREE for all #TechEnthousiasts!

Attention all tech enthusiasts!

Mark your calendars for 16-17 May

#TechSaloniki2025 is back to M2, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

On Friday 16 May join our party & career showcase day and get invited for next-day interviews

On Saturday 17 May join our interviewing day upon invitation

Check out https://techsaloniki.gr/techsaloniki2025/ and join the robust tech industry of #SKG!