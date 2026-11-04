Υπό τους ήχους του εμβληματικού τραγουδιού «Οι Δρόμοι της Φωτιάς», του παγκόσμιου Έλληνα μουσικοσυνθέτη Βαγγέλη Παπαθανασίου, άνοιξε η αυλαία του Ετήσιου Συνεδρίου του ACFE Greece – Ινστιτούτου κατά της Απάτης, με τίτλο “The Fraud Games 2026 – Raising the Flag for Fair Play”.

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, στις 24 Σεπτεμβρίου 2026, σε έναν συμβολικό χώρο, στον ναό του ολυμπιακού ιδεώδους, το Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας, το μοναδικό Ολυμπιακό Μουσείο της πρωτεύουσας, στο Golden Hall.

Πεντακόσιοι και πλέον συμμετέχοντες, από 13 ευρωπαϊκές χώρες, παρακολούθησαν διά ζώσης και διαδικτυακά όλες τις παρεμβάσεις γύρω από ένα κρίσιμο θέμα: την εταιρική απάτη, το πώς αυτή έχει εξελιχθεί μέσα σε τρεις δεκαετίες και το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα στο μέλλον. Αφετηρία αποτέλεσε η συγκριτική ανάλυση των τριάντα ετών (1996-2026) του “Report to the Nations”, της μεγαλύτερης και μακροβιότερης παγκόσμιας μελέτης για την εταιρική απάτη, που εκπονεί το ACFE.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, το ACFE Greece υποδέχθηκε τα νέα πιστοποιημένα μέλη του (Certified Fraud Examiners) και ανακήρυξε τα νέα Επίτιμα Μέλη του, ανάμεσά τους τη Δρα Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και την κ. Αλεξάνδρα Ρογκάκου, Διοικήτρια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

ACFE Greece: Το σημείο αναφοράς

Τις εργασίες άνοιξε η Πρόεδρος του ACFE Greece, κ. Εύη Δημητρούλια, εξηγώντας ότι η επιλογή του Ολυμπιακού Μουσείου Αθήνας δεν ήταν τυχαία: «Αυτό που κάνουμε όλοι εμείς που καταπολεμούμε την απάτη μοιάζει πολύ περισσότερο με τους Ολυμπιακούς Αγώνες απ’ όσο ίσως φαντάζεστε. Το φετινό σύνθημα του Συνεδρίου είναι “Raising the Flag for Fair Play”, ευχαριστώντας παράλληλα τους χορηγούς του Συνεδρίου, Platinum, Gold και Silver.

Στο συνέδριο παρευρέθηκαν και οι δύο προσκεκλημένοι από το εξωτερικό, ο κ. Alex Movchan, Πρόεδρος του ACFE Baltics Chapter, και ο καθηγητής Ivan Ignjatov, PhD, Αναπληρωτής Γενικός Ελεγκτής της Audit Authority for IPA της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας. Οι δύο ομιλητές εστίασαν στο γεγονός ότι η καταπολέμηση της απάτης δεν έχει πλέον σύνορα.

Ο κ. Movchan αναφέρθηκε στην ανάγκη ύπαρξης και, κυρίως, τήρησης των κανόνων και σε εκείνους που είναι υπεύθυνοι για την τήρησή τους και με τη στάση τους δεν επιτρέπουν να επικρατήσει το χάος. Ο κ. Ignjatov υπογράμμισε την προστιθέμενη αξία ενός συνεδρίου με τόσο ευρεία συμμετοχή φορέων και την ανάγκη συνεχούς εκπαίδευσης των ελεγκτών, ώστε να βρίσκονται πάντα «ένα βήμα μπροστά από τους απατεώνες».

Νέα πρότυπα κανονιστικής συμμόρφωσης απέναντι στην απάτη και τη διαφθορά

Η Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κ. Σωτηρία Ντούνη, απέστειλε επιστολή, επισημαίνοντας ότι το μήνυμα του Fraud Games 2026 συνηχεί με την αποστολή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ αποτελεί τον κατεξοχήν θεσμικό εγγυητή της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Όπως τόνισε, η εδραίωση κανόνων στην οικονομική δραστηριότητα δεν είναι μόνο ηθική επιταγή, αλλά θεμελιώδης αρχή του κράτους δικαίου. Στην επιστολή της έδωσε έμφαση και στην αναδυόμενη πρόκληση της απάτης που συνδέεται με τα κριτήρια ESG Fraud, ένα καίριο ζήτημα στο οποίο το συνέδριο Fraud Games 2026 αφιέρωσε μια ολόκληρη θεματική.

Ράνια Αικατερινάρη, ΣΕΒ: «Η απάτη αλλάζει με μεγάλη ταχύτητα»

Ανεβαίνοντας στο βήμα, η κ. Ράνια Αικατερινάρη, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΒ, έστειλε το μήνυμα ότι «η καταπολέμηση της απάτης, η αξιοκρατία και η αξιοπιστία, αλλά και η εμπιστοσύνη στους οργανισμούς, χτίζονται από τους ανθρώπους και τις διοικήσεις». Κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού της, και αναφερόμενη στο ετήσιο συνέδριο κατά της απάτης του ACFE Greece, υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια διοργάνωση που φέρνει στο ίδιο τραπέζι επαγγελματίες από διαφορετικούς χώρους με έναν κοινό στόχο, εστιάζοντας σε δύο βασικά στοιχεία από την έρευνα “Report to the Nations” του ACFE.

Κωνσταντίνος Κόλλιας, ΟΕΕ: «Πώς ο χρόνος και η σωστή εκπαίδευση μπορούν να εξουδετερώσουν την απάτη»

O Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Δρ. Κωνσταντίνος Κόλλιας, έκανε λόγο στον χαιρετισμό του για ένα «συνέδριο-σημείο αναφοράς σε όσους υπηρετούν τη διαφάνεια και την ακεραιότητα στην οικονομική ζωή του τόπου μας», υπογραμμίζοντας για το Fraud Games 2026 – Raising the Flag for Fair Play ότι «ο φετινός τίτλος είναι ιδιαίτερα εύστοχος, εδώ, στη χώρα που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες».

Δρ. Λεωνίδας Τζώνης, Ελληνοαμερικανική Ένωση: «Η απάτη πρέπει να αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα προτού προκαλέσει ζημιά»

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, Δρ. Λεωνίδας Τζώνης, υπογράμμισε με νόημα ότι η απάτη συχνά εμφανίζεται ως ένα παιχνίδι εντυπώσεων. Στο μήνυμα

– χαιρετισμό του, έδωσε έμφαση στον τρόπο με τον οποίο γίνονται σήμερα οι συναλλαγές, που χαρακτηρίζεται από πρωτόγνωρη ταχύτητα. Αυτήν την ταχύτητα είναι που οι επιτήδειοι προσπαθούν κάθε φορά να εκμεταλλευτούν για να δημιουργήσουν πίεση και σύγχυση, σύμφωνα με τον κ. Τζώνη, ο οποίος έδωσε και ανάλογα παραδείγματα.

Ζήτημα διακυβέρνησης η καταπολέμηση της απάτης

Η Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του CSR Hellas και Διευθύντρια QSHE & Βιωσιμότητας του Ομίλου AVAX, κ. Ρόη Κωνσταντάρου, τόνισε ότι η θωράκιση απέναντι στην απάτη δεν είναι υπόθεση ενός φορέα, αλλά κοινή ευθύνη θεσμών, αγοράς και επαγγελματιών. Πιο συγκεκριμένα, υπογράμμισε ότι «η αδυναμία πρόληψης μιας απάτης δεν αποτελεί κενό σε μια διαδικασία, αλλά ζήτημα διακυβέρνησης». Και ξεκαθάρισε: «Η πρόληψη της απάτης αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης και του Διοικητικού Συμβουλίου».

Ο κ. Φίλιππος Αλεξανδράτος, Διευθυντής του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τοποθετήθηκε σχετικά με τη λεγόμενη «γραμμή του χρήματος» και το πώς διαφορετικοί θεσμοί –με τη σωστή επικοινωνία και συνεργασία– μπορούν να την εντοπίσουν. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, οι απαιτούμενες πληροφορίες που ξεσκεπάζουν και αποδεικνύουν το παράνομο όφελος δεν είναι πάντα διαθέσιμες στο σύνολό τους και απαιτούν τη σύμπραξη πολλών και διαφορετικών φορέων.

Σημαντικές ευκαιρίες αλλά και νέοι κίνδυνοι

Στο πλαίσιο του συνεδρίου για την εξέλιξη της απάτης και την αποτελεσματική αντιμετώπισή της, τοποθετήθηκε και ο κ. Ιωάννης Ρουκάς, Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων Βορείου Ελλάδας (ΕΔΕΒΕ). Ο τελευταίος, αφού εξήρε το έργο του ACFE Greece, αναρωτήθηκε αν οι επιχειρήσεις είναι έτοιμες για τις αλλαγές που γίνονται αυτήν τη στιγμή και για εκείνες που έρχονται. «Η τεχνητή νοημοσύνη, η ψηφιοποίηση, οι κανόνες ESG και ένα σύνθετο κανονιστικό περιβάλλον δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες αλλά και νέους κινδύνους. Και όσο οι κίνδυνοι εξελίσσονται πρέπει να εξελίσσεται και ο τρόπος με τον οποίο διοικούμε» είπε.

Ιωάννης Βραϊμάκης, ACFE Greece: «Τριάντα χρόνια “Report to the Nations”»

Στην ενότητα “Reading the Scoreboard”, ο Αντιπρόεδρος του ACFE Greece, κ. Ιωάννης Βραϊμάκης, παρουσίασε τη συγκριτική ανάλυση τριάντα ετών, τριών ιστορικών περιόδων (1996-2026) του “Report to the Nations”, της μεγαλύτερης και μακροβιότερης μελέτης για την εταιρική απάτη παγκοσμίως. Η μελέτη ξεκίνησε το 1996 από τον ιδρυτή του ACFE, Dr. Joseph Wells, αρχικά μόνο για τις ΗΠΑ. Σήμερα, μετά από 14 εκδόσεις, έχει καταγράψει πάνω από 20.000 πραγματικές υποθέσεις σε 143 χώρες και εδάφη.

Η κ. Βάλια Βαρζάκα, Director Forensic / Anti-Financial Crime Advisory της KPMG στην Ελλάδα, ανέφερε με νόημα ότι «το ζητούμενο πλέον δεν είναι πώς εντοπίζουμε την απάτη, αλλά πώς δημιουργούμε οργανισμούς που είναι ανθεκτικοί απέναντι στην απάτη».

Πώς θα προλάβουμε την εταιρική απάτη;

Στο πάνελ “Guardians of the Arena”, τόσο η Δρ. Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όσο και η κ. Αλεξάνδρα Ρογκάκου, Διοικήτρια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, έθεσαν στο επίκεντρο την εταιρική απάτη και τη σημασία της πρόληψης και όχι αποκλειστικά της καταστολής.

Η κ. Ρογκάκου δήλωσε χαρακτηριστικά: «Συνεχίζουμε δυναμικά και καλούμε τους πολίτες να είναι αρωγοί». Παράλληλα, αναφέρθηκε στα πρόσφατα εργαλεία της Αρχής, το Εγχειρίδιο «Διαφθορά και Απάτη – Ορισμοί, Σχήματα, Κόκκινες Σημαίες» και τον Οδηγό για το Κεντρικό Αποθετήριο Κινδύνων Διαφθοράς.

Από τη μεριά της, η κ. Βασιλική Λαζαράκου, αφού ευχαρίστησε τους διοργανωτές για την πρόσκληση στα Fraud Games 2026, τόνισε ότι «η πρόληψη αποτελεί το ζητούμενο και πρέπει να προσπαθούμε με δικλίδες να προλάβουμε την απάτη, όπως με τον Νόμο της εταιρικής διακυβέρνησης το 2019».

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στηρίζουν την «Πρωτοβουλία για την Ακεραιότητα» του ACFE Greece. Στόχος της είναι να ενισχύσει τη διαφάνεια και τη χρηστή διακυβέρνηση στους οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Για τον σκοπό αυτό αξιοποιεί την εργαλειοθήκη του ACFE με τις διεθνείς καλές πρακτικές για τη διαχείριση του κινδύνου απάτης.

Στο ίδιο πάνελ μίλησαν η κ. Βέρα Μαρμαλίδου, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας, και ο Δρ. Δημήτρης Φινοκαλιώτης, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Η κ. Μαρμαλίδου αναφέρθηκε στη μακρόχρονη συνεργασία του ACFE και του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors – ΙΙΑ) σε διεθνές επίπεδο, η οποία περιλαμβάνει κοινούς οδηγούς και εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και τη συμμετοχή τους στην Anti-Fraud Collaboration. Όπως επεσήμανε, η συνεργασία αυτή επεκτείνεται πλέον και στην Ελλάδα μεταξύ του ACFE Greece και του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας, με κοινές δράσεις όπως το workshop για την αξιολόγηση του κινδύνου απάτης (Fraud Risk Assessment).

Ο κ. Φινοκαλιώτης σημείωσε, από την πλευρά των νομικών, ότι η Δικαιοσύνη έχει κατασταλτικό ρόλο. Ωστόσο, το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι η αποτελεσματικότητα, η οποία συνδέεται συνήθως με δύο πυλώνες: α) Αν υπάρχει ένα σύστημα διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε πράγματι να παρέχει το αποτέλεσμα που πρέπει να επιτευχθεί και β) Ποιος είναι ο βαθμός εμπιστοσύνης των πολιτών στο σύστημα Δικαιοσύνης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η ομιλία της κ. Εβελίνας Παππά, Compliance & Corporate Governance Senior Manager της LAMDA Development, η οποία αναφέρθηκε στον κινηματογράφο και στο πώς οι ταινίες με θέμα την απάτη (π.χ. ο Λύκος της Wall Street, Πιάσε με αν μπορείς) μπορούν να μας δώσουν μαθήματα για το πώς να προλάβουμε δυσάρεστες καταστάσεις.

Οι κ.κ. Μάριος Βογιατζής, Behavioral Analyst, Founder, Body Language Institute, Δρ. Μάριος Μενεξιάδης, Group Internal Audit Director & Data Protection Officer της AEGEAN, Senior Council Member & Chairman του Educational Committee του ACPAI, και Δρ. Μαργαρίτα Παναγιωτοπούλου, Managing Director της DFK PD Audit, ασχολήθηκαν με το πώς μπορεί να εντοπιστεί γρήγορα η απάτη, εστιάζοντας στα προειδοποιητικά σημάδια, όπως συγκεκριμένες συμπεριφορές. Όπως τόνισαν, κάθε απάτη αφήνει πίσω της ίχνη, τα οποία οι ελεγκτές καλούνται να τα εντοπίσουν και να τα ακολουθήσουν, οδηγώντας στο ξεσκέπασμα του οικονομικού εγκλήματος.

Η κ. Ειρήνη Παπαδοπούλου (ΣΟΛ Crowe), στην ενότητα «Financial Statement Fraud – Can You Spot It from Afar?», ανέδειξε τα προειδοποιητικά σημάδια απάτης στις οικονομικές καταστάσεις και τόνισε ότι, παρά τη συμβολή της Agentic AI, η επαγγελματική κρίση του ελεγκτή παραμένει αναντικατάστατη.

Στο πάνελ με θέμα “Playing for the Public” μίλησαν η κ. Μαρία Κωνσταντινίδου, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, στον ρόλο της συντονίστριας, ο Δρ. Γεώργιος Γεωργίου, Γενικός Διευθυντής Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και ο κ. Σωτήρης Σκαπέρδας, Chief Executive Partner της Business Partner Network και μέλος ΔΣ του ΣΕΔ. Οι τρεις ομιλητές επικεντρώθηκαν στους τρόπους με τους οποίους οι φορείς του δημόσιου τομέα μπορούν να προστατέψουν τους δημόσιους πόρους από νέα σχήματα απάτης και θεσμικές αδυναμίες.

Ο κ. Σταύρος Σταυρινουδάκης, Director, Analytics Business Unit, Performance Technologies S.A. μαζί με τον κ. András Simonyi, CEO, Consortix, είχαν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τηντεχνολογία και τις νέες προοπτικές που ανοίγονται με την Generative AI στην καταπολέμηση της απάτης.

Στο fireside chat “Joined at the Track”, η κ. Μαρία Μαυροματίδου, CEO & Co-Founder, Lexentra GmbH, και ο κ. Μάρκος-Μάριος Μπίκας, Director, Financial Crime AML/CFT Services, Arendt Regulatory & Consulting SA, εξέτασαν το σημείο στο οποίο συναντώνται η πρόληψη της απάτης και η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Fraud Games 2026: Δεν αρκεί να βρεις τον απατεώνα…

«Γνώρισε τον κίνδυνο, χτίσε την πρόληψη και να μπορείς να το αποδείξεις. Δεν αρκεί πλέον το να μην παραβιάζεις τους κανόνες και να μην κλέβεις το παιχνίδι στο επιχειρείν, να τηρείς δηλαδή το Fair Play». Με αυτό το motto έκλεισε την τοποθέτησή του στη συζήτηση “Disqualified: When Failure to Prevent Becomes the Rule” ο κ. Αντώνιος Ρούσσος, Head of Ethics and Compliance, Global Excellence & Innovation, Astellas.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η κ. Κυριακή Κατσάνη, Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του ACFE Greece, η οποία έδωσε έμφαση σε αυτήν την κρίσιμη μετατόπιση, καθώς η λογοδοσία περνά πλέον στο Διοικητικό Συμβούλιο και η αδυναμία πρόληψης δεν αποτελεί υπεράσπιση, αλλά το ίδιο το αδίκημα.

Μέσω zoom ο καθηγητής κ. Δημήτρης Σκιαδάς, MJur, PhD, Μέλος ΔΣ του ACFE Greece, Έδρα Jean Monnet, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Constantine G. Karamanlis Chair, The Fletcher School, Tufts University, επικεντρώθηκε στο πώς η Ευρώπη επιχειρεί να ξαναγράψει τους κανόνες σε θεσμικό και νομικό πλαίσιο ώστε να «βάλει φρένο» στην απάτη. Μαζί του συζήτησε η κ. Τατιάνα Αναστασιάδη, Γενική Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του ACFE Greece, η οποία δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η ουσιαστική πρόκληση δεν είναι μόνο να θεσπίσουμε αυστηρότερους κανόνες, αλλά να διασφαλίσουμε ότι αυτοί εφαρμόζονται

με συνέπεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Η νέα Οδηγία δημιουργεί ένα σημαντικό κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο, όμως η πραγματική της επιτυχία θα κριθεί από το κατά πόσο θα ενισχύσει στην πράξη την πρόληψη, τον εντοπισμό, τη διερεύνηση και την επιβολή κυρώσεων στις υποθέσεις διαφθοράς».

Άνοιξε για πρώτη φορά ο διάλογος για το ESG Fraud

Η θεματική του ESG Fraud είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς για πρώτη φορά σε Συνέδριο στην Ελλάδα τέθηκε επί τάπητος ένα μείζον θέμα που απασχολεί την επιχειρηματική κοινότητα, με τους συμμετέχοντες να υπεισέρχονται στον πυρήνα του προβλήματος.

Την ενότητα άνοιξε η κ. Μαρία Ζιουβέλου, Vice Chair του Corporate Sustainability Committee του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, η οποία έθεσε τους βασικούς άξονες πάνω στους οποίους τοποθετήθηκε στη συνέχεια το panel “Playing Clean”.

Στο πάνελ που ακολούθησε, με συντονιστή τον κ. Νικόλαο Μέλιο, Director του CSR Hellas, και ομιλητές τον κ. Αργύρη Οικονόμου, Νομικό Σύμβουλο και Ομιλικό Γενικό Διευθυντή Νομικών Υποθέσεων & Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΔΕΗ, τον Δρα Τριαντάφυλλο Παπαφλωράτο, Founder & Managing Partner, Sustainability Business Case, την κ. Βίκυ Σιαμπάνη, Director, Climate Change and Sustainability Services, EY, και τον κ. Νίκο Μαρκόπουλο, Επικεφαλής Λειτουργίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Interamerican, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη φύση του ESG Fraud, στον καθορισμό του και στους τρόπους πρόληψης.

Η συζήτηση ανέδειξε πώς ο κίνδυνος απάτης μετατοπίζεται από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στη μη χρηματοοικονομική αναφορά, καθώς η ψευδής πιστοποίηση, η αβάσιμη δέσμευση και η παράλειψη γνωστοποίησης συνιστούν πλέον αυτοτελή μορφή απάτης.

Πότε όμως μια υπόθεση αποτελεί “ESG Fraud”; Αυτό ήταν ένα καίριο ερώτημα που απασχόλησε τους ομιλητές. Ο κ. Αργύρης Οικονόμου ήταν ξεκάθαρος, υπογραμμίζοντας πως το ESG δεν είναι χάσιμο χρόνου, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής διακυβέρνησης από τη στιγμή που η βιωσιμότητα των επενδύσεων παραμένει πρώτη προτεραιότητα.

Από τη μεριά του, ο κ. Μαρκόπουλος υπενθύμισε ότι όταν ξεκίνησε η ιστορία με τα πρώτα κριτήρια ESG, το ευρωπαϊκό πλαίσιο δεν ήταν ισχυρά κανονιστικό και ρυθμισμένο. Και αυτό είναι το παράδοξο, από τη στιγμή που στον πυρήνα του επιχειρείν βρίσκονται οι μακροχρόνιες επενδύσεις, που θα αποδώσουν κέρδη στους μετόχους.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και ο κ. Παπαφλωράτος, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά πως σε αρκετές περιπτώσεις «στο reporting χάνουμε πολλές φορές το δάσος, εστιάζοντας στο δέντρο». Στην τοποθέτησή του επεσήμανε ότι έχει «φανταστική αξία», ώστε να καταλάβει μια εταιρεία σε ποιους τομείς μπορεί να βελτιωθεί και να διεκδικήσει νέες επενδύσεις.

Η κ. Σιαμπάνη έθεσε το ζήτημα της προέλευσης της πληροφορίας και το πώς μπορεί, υπό προϋποθέσεις

και αν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες δικλίδες ασφαλείας, να καταλήξει σε ESG Fraud. Γι’ αυτό, κατά την ίδια, απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση σε όλα τα στάδια συλλογής και διακίνησης των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο reporting. Όπως είπε ακόμη, ο κίνδυνος το ESG να εξελιχθεί σε απάτη είναι «όταν βλέπουμε το ESG ως αιτία για reporting».

Η «αχίλλειος πτέρνα» της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι οι προμηθευτές

Η κ. Δέσποινα Αντωνιάδου, Διευθύντρια Εταιρικών Προμηθειών της Alshaya Group, και ο κ. Αλέξανδρος Αντωνίου, Group Internal Audit Supervisor, Kleemann, ανέλυσαν τη θεματική που αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα.

Ο κ. Αντωνίου, εκπροσωπώντας την Kleemann, τη μεγαλύτερη εταιρεία κάθετης μετακίνησης στην Ελλάδα, με πωλήσεις σε πάνω από 100 χώρες και φυσική παρουσία σε 10 κράτη, σημείωσε ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στην «επιλογή» και την «παρακολούθηση» των πωλητών.

Οι δύο ομιλητές επικεντρώθηκαν στο πού μπορεί να σπάσει στην πράξη η αλυσίδα αυτή, πώς ελέγχονται οι ESG πιστοποιήσεις ενός προμηθευτή, καθώς και πώς η σωστή συνεργασία και οι αποτελεσματικοί έλεγχοι μπορούν να κάνουν ακόμη και τον πιο αδύναμο κρίκο τον πιο δυνατό στη εφοδιαστική αλυσίδα.

Κεντρικό συμπέρασμα: «Μια αλυσίδα είναι τόσο ισχυρή όσο ο πιο αδύναμος κρίκος της, και οι προμηθευτές, οι εργολάβοι και τα τρίτα μέρη είναι συχνά το σημείο όπου ο κίνδυνος απάτης κρύβεται σε κοινή θέα».

Μια ιστορική διαδρομή

Ένα από τα highlights του Συνεδρίου ήταν η ομιλία “The Hermes Playbook: Do You Have Evidence?”, που παρέθεσε η Δρ. Μαρία Γκιώνη, Κάτοχος της Έδρας UNESCO για τις Απειλές κατά της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Chief Audit Executive του ΕΔΟΕΑΠ, η οποία έλαβε και τιμητικό Token από την πρόεδρο του ACFE Greece, κ. Δημητρούλια.

H κ. Γκιώνη έδωσε τη δική της ξεχωριστή ματιά στο θέμα της απάτης, φωτίζοντας αθέατες πτυχές του συγκεκριμένου ζητήματος, που απασχολεί διαρκώς τις διοικήσεις των επιχειρήσεων. «Ο Ερμής ήταν ο πρώτος μεγάλος απατεώνας και κατά πάσα πιθανότητα ο πρώτος Έλληνας απατεώνας» είπε, υπενθυμίζοντας ότι «η ελληνική μυθολογία έχει πολλή απάτη».

Νέα επίτιμα μέλη και τιμητικές διακρίσεις

Το Συνέδριο κορυφώθηκε με την υποδοχή των 43 νέων πιστοποιημένων μελών (Certified Fraud Examiners), που προέρχονται από όλους τους κλάδους, από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα και από διαφορετικές ειδικότητες, και με την ανακήρυξη των νέων Επίτιμων Μελών του ACFE Greece, από

την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, φορείς με τους οποίους το Ινστιτούτο συνεργάζεται στενά.

Από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τιμήθηκαν η Δρ. Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος, ο κ. Μιχάλης Φέκκας, Α’ Αντιπρόεδρος, και η κ. Αναστασία Στάμου, Β’ Αντιπρόεδρος.

Κατά τη βράβευσή της ως επίτιμο μέλος τoυ ACFE Greece, η κ. Λαζαράκου έκανε λόγο για εξαιρετική τιμή.

Από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας τιμήθηκαν: η κ. Αλεξάνδρα Ρογκάκου, Διοικήτρια, η κ. Μαρία Κωνσταντινίδου, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας, η κ. Ασπασία Φατσιάδου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αξιολόγησης Κινδύνων Διαφθοράς & Ειδικών Τομεακών Στρατηγικών Καταπολέμησης της Διαφθοράς, ο κ. Χρήστος Κούρτης, Προϊστάμενος του Τμήματος Ανάπτυξης Πολιτικών και Προτύπων Ακεραιότητας, και η κ. Ιωάννα Λαμπράκη, Προϊσταμένη του Υποτομέα Επιθεώρησης και Ελέγχου και Αναπληρώτρια στο Τμήμα Προτύπων και Μεθοδολογιών.

Το κεντρικό μήνυμα του Συνεδρίου Fraud Games 2026 ήταν: «Η ακεραιότητα δεν λογίζεται ως μια απλή εταιρική αξία που στηρίζεται πάνω σε έναν κώδικα δεοντολογίας, αλλά ως μια πρακτική που αξιολογείται καθημερινά».

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα σχόλια των συμμετεχόντων ήταν ιδιαίτερα θετικά για τους κορυφαίους ομιλητές που προσκλήθηκαν από το ACFE Greece, για τα συμπεράσματα που εξήχθησαν και φυσικά για την πλήρη ενημέρωση γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο. Επιπλέον, ιδιαίτερη εντύπωση

προκάλεσε το ψηφιακό περιβάλλον του Συνεδρίου, την επιμέλεια του οποίου είχε η ομάδα της Onrain, το οποίο θα παραμείνει διαθέσιμο και μετά το πέρας του.

Τον συντονισμό του Συνεδρίου είχαν η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ACFE Greece, κ. Εύη Δημητρούλια, και η Γενική Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Τατιάνα Αναστασιάδη.

Την εκδήλωση διοργάνωσε το ACFE Greece, το επίσημο παράρτημα του Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) στην Ελλάδα, το οποίο ιδρύθηκε το 2008, με στόχο τη δημιουργία μιας κοινότητας επαγγελματιών αφιερωμένης στην πρόληψη και τον εντοπισμό της απάτης. Το ACFE πρωτοπόρησε σε όλα τα επίπεδα, έλαβε τη διεθνή διάκριση “Chapter of the Year” το 2021, συνέχισε δυναμικά με την

«Πρωτοβουλία για την Ακεραιότητα» και, δεκαοκτώ χρόνια μετά, αποτελεί ένα ισχυρό Ινστιτούτο, με καταρτισμένους επαγγελματίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.