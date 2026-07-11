Η Κίνα που κυριαρχεί στην παγκόσμια αγορά drones μέσω της DJI, εισήγαγε δραστικές αλλαγές που αλλάζουν ριζικά τη χρήση, την αγορά και την πτήση drones. Οι νέοι κανονισμοί συνδυάζουν εθνικά πρότυπα με υπερ-αυστηρούς τοπικούς κανόνες στο Πεκίνο.

Εθνικοί Κανονισμοί Drones

Από 1η Μαΐου 2026 ισχύουν δύο υποχρεωτικά εθνικά πρότυπα της CAAC:

Real-Name Registration & Activation: Κάθε drone πρέπει να καταχωρείται με πραγματικά στοιχεία ιδιοκτήτη (ταυτότητα / διαβατήριο + κινητό). Χωρίς ενεργοποίηση, το drone δεν πετάει καθόλου.

Real-Time Operational Identification (Tracking): Τα drones πρέπει να μεταδίδουν συνεχώς ταυτότητα, θέση, ταχύτητα και κατάσταση πτήσης στις αρχές.

Μεταβατική περίοδος: Τα καινούργια drones συμμορφώνονται άμεσα. Τα παλαιότερα έχουν χρόνο μέχρι περίπου τον Ιούνιο 2027 για back-registration.

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