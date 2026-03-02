Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα στέλνει τη φρεγάτα «Κίμων» και τη φρεγάτα «Ψαρά», μαζί με ζεύγος F-16 και συστοιχία πυραύλων «Κένταυρος» στην Κύπρο, κατόπιν απόφασης του ΚΥΣΕΑ.

Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, με αφορμή τα επιθέσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στην Κύπρο από ιρανικά drones.

Τι είναι το anti-drone σύστημα «Κένταυρος»

Σύμφωνα με το Διευθυντή Ηλεκτρονικών της ΕΑΒ, Κυριάκο Ενωτιάδη, ο «Κένταυρος» είναι ένα πλήρες anti-drone σύστημα αμιγώς ελληνικής κατασκευής, το οποίο έχει επιχειρήσει στην Ερυθρά Θάλασσα κατά των drones των Xούθι της Υεμένης. Στον φακό του Zougla.gr είδαμε την τρίτη του έκδοση, που είναι η τελική με όλες τις αναβαθμίσεις.

«Μπορεί να καλύψει αποστάσεις ανίχνευσης drone πάνω από 150 χιλιόμετρα (early warning) και καταστολής περί τα 40 χιλιόμετρα. Έτσι δημιουργεί μια πολύ καλή ομπρέλα προστασίας, για τα πλοία μας», λέει ο κ. Ενωτιάδης και προσθέτει:

«Όταν εντοπιστεί το εχθρικό drone από το σύστημα, στη συνέχεια θα αντιμετωπιστεί με soft kill από τον Κένταυρο, είτε με hard kill από τα πυροβόλα του πλοίου. Ο Κένταυρος, ως σύστημα απενεργοποιεί το drone (jamming) για να μην υπάρχει κορεσμός πυρομαχικών. Μπορεί να τοποθετηθεί σε όλα τα πολεμικά μας πλοία και να δημιουργήσει anti-drone προστασία. Έχει δρομολογηθεί να μπει στις τέσσερις φρεγάτες ΜΕΚΟ, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού τους και περιμένουμε τις αποφάσεις του Πολεμικού Ναυτικού για να τοποθετηθεί και στα υπόλοιπα πλοία».

Δείτε σχετικό βίντεο από ρεπορτάζ της «Ζούγκλας»:

Ο «Κένταυρος» έχει ως αποστολή την ανίχνευση, εντοπισμό και καταστροφή μεσαίων και μεγάλων UAVs/drones κατηγορίας 2 και 3. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2019, ολοκληρώθηκε το 2023, ενώ στις αρχές του 2024 τροποποιήθηκε προκειμένου να εγκατασταθεί στις φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίες επιχειρούν στην Ερυθρά Θάλασσα, στο πλαίσιο της επιχείρησης «ASPIDES».

Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από την ΕΑΒ πάνω σε ειδικό λογισμικό, το οποίο απέκτησε και διαμόρφωσε σύμφωνα με τις ανάγκες, στο σύγχρονο πεδίο επιχειρήσεων.

Εντυπωσιακό είναι το βίντεο με τη δράση του συστήματος που έδωσε στη δημοσιότητα το ΥΠΕΘΑ από συγκεκριμένη επίθεση έναντι της φρεγάτας «Σπέτσαι», κατά την οποία ο «Κένταυρος» εντόπισε ένα σμήνος οπλισμένων drones να προσεγγίζουν την περιοχή. Το σύστημα ενεργοποιήθηκε άμεσα, εγκλώβισε το κοντινότερο drone και ουσιαστικά το κατέρριψε.

Οι πρώτες δοκιμές ήδη έχουν πραγματοποιηθεί, αφήνοντας πολύ ενθαρρυντικές εντυπώσεις, με τα στελέχη της ΕΑΒ να προχωρούν σε συνεχείς βελτιώσεις.

Αναλυτικά η δήλωση Υπουργού Εθνικής Αμύνης Νίκου Δένδια:

«Προ ολίγου, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Χριστοδουλίδη.

Επίσης, τις τελευταίες δύο ημέρες είμαι σε διαρκή επικοινωνία με τον ομόλογό μου, τον Υπουργό Αμύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Βασίλη Πάλμα.

Μετά τις απρόκλητες επιθέσεις στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσα τον κ. Πάλμα ότι η Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας κρίσης θα συμβάλλει με κάθε δυνατό τρόπο στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι απειλές και οι παράνομες ενέργειες στο έδαφός της.

Κατόπιν αυτού, και σύμφωνα με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, αποστέλλεται άμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία η Φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» μαζί με δεύτερη ελληνική Φρεγάτα, η οποία θα φέρει το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ», καθώς επίσης αποστέλλεται στην Κυπριακή Δημοκρατία ζεύγος μαχητικών F-16 για να συμβάλλει στην άμυνά της, απέναντι στις απειλές τις οποίες αντιμετωπίζει.

Επίσης, για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών με την Κυπριακή Δημοκρατία, θα μεταβώ αύριο στη Κύπρο, μαζί με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, όπου θα γίνω δεκτός από τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και θα έχω συνεργασία με τον Βασίλη Πάλμα».