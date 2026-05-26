Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στη ζωή των Ελλήνων. Από εφαρμογές στο κινητό και εργαλεία δουλειάς μέχρι την ενημέρωση και την ψυχαγωγία, όλο και περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν καθημερινά συστήματα ΑΙ, συχνά χωρίς καν να το συνειδητοποιούν.

Μια νέα έρευνα της διαΝΕΟσις έρχεται να δείξει πώς βλέπουν οι Έλληνες αυτή τη μεγάλη τεχνολογική αλλαγή. Και το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο: οι πολίτες αναγνωρίζουν τις δυνατότητες της ΑΙ, αλλά ταυτόχρονα ανησυχούν έντονα για το πώς μπορεί να επηρεάσει τη ζωή τους.

Σύμφωνα με την έρευνα, η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης αυξάνεται συνεχώς στην Ελλάδα. Πολλοί πολίτες δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν εφαρμογές ΑΙ στην καθημερινότητά τους, είτε για εργασία είτε για προσωπική χρήση. Οι νεότερες ηλικίες εμφανίζονται πιο εξοικειωμένες, ενώ όσοι ήδη χρησιμοποιούν τέτοια εργαλεία τείνουν να βλέπουν την τεχνολογία πιο θετικά.

Ωστόσο, πίσω από αυτή την εξοικείωση υπάρχει και μεγάλη επιφυλακτικότητα. Οι περισσότεροι πολίτες φοβούνται ότι η ΑΙ μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια θέσεων εργασίας, να αυξήσει την παραπληροφόρηση ή να επηρεάσει αρνητικά την ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα. Πολλοί εκφράζουν επίσης ανησυχία ότι οι άνθρωποι ίσως αρχίσουν να εξαρτώνται υπερβολικά από τις μηχανές και να χάνεται σταδιακά η ανθρώπινη κρίση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι απαντήσεις για τη χρήση της ΑΙ σε κρίσιμους τομείς της ζωής. Οι περισσότεροι πολίτες δεν αισθάνονται άνετα με την ιδέα μια μηχανή να παίρνει αποφάσεις χωρίς ανθρώπινο έλεγχο, ειδικά σε θέματα όπως η ιατρική διάγνωση, η Δικαιοσύνη ή η αξιολόγηση εργαζομένων. Αντίθετα, πιο θετικά βλέπουν τη χρήση της τεχνολογίας σε τομείς όπως η πρόληψη φυσικών καταστροφών ή η αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

Ένα ακόμη βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι οι πολίτες ζητούν κανόνες. Η μεγάλη πλειοψηφία θεωρεί πως πρέπει να υπάρχουν σαφή όρια, έλεγχος και διαφάνεια στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Οι περισσότεροι δεν θέλουν μια ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της ΑΙ, αλλά μια τεχνολογία που θα λειτουργεί με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Η συζήτηση αυτή δεν αφορά πλέον το μακρινό μέλλον. Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ήδη εδώ και επηρεάζει την εργασία, την εκπαίδευση, την ενημέρωση και την καθημερινότητα. Και όπως δείχνει η έρευνα, οι Έλληνες προσπαθούν ακόμη να βρουν τη σωστή ισορροπία: να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας χωρίς να χάσουν τον έλεγχο πάνω σε αυτήν.

Πηγή έρευνας: διαΝΕΟσις: «Η Ηθική και η Δεοντολογία της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ελλάδα»