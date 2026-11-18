Παράλληλα, συστήματα μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών παρουσιάζουν δυσλειτουργίες, τράπεζες και αεροδρόμια «τυφλώνονται» ξαφνικά και οι εξηγήσεις που δίνονται από τους αρμόδιους μοιάζουν με … μασημένα λόγια.

Τι πραγματικά συμβαίνει με τις κυβερνοεπιθέσεις

Η απότομη πρόοδος της Τεχνητής Νοημοσύνης φαίνεται πως σε κάποιον βαθμό σχετίζεται με το κύμα των κυβερνοεπιθέσεων, που εξαπλώνεται στην διάρκεια του Νοεμβρίου σε Ευρώπη και Αμερική, καθώς δ ιαπιστώθηκε ότι οι επιτιθέμενοι χρησιμοποιούν πλέον αυτόνομα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης (Agentic AI) , τα οποία εντοπίζουν κενά ασφαλείας (zero-days) και δημιουργούν λειτουργικά exploits αυτόματα σε ταχύτητα μηχανής, συμπιέζοντας τον χρόνο αντίδρασης των οργανισμών από εβδομάδες σε μόλις λίγα λεπτά.

Βασικές τάσεις και ευρήματα:

Σύμφωνα με αναφορές της Google Threat Intelligence Group και της Palo Alto Networks (Unit 42) , προηγμένα μοντέλα AI αναλύουν κώδικα και συγκρίνουν δημοσιευμένες ενημερώσεις ασφαλείας (patches) με προηγούμενες εκδόσεις, παράγοντας αυτόματα κώδικα εκμετάλλευσης πριν προλάβουν οι οργανισμοί να εγκαταστήσουν τις απαραίτητες διορθώσεις. Στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ καταγράφονται αυξημένες επιθέσεις σε δίκτυα ενέργειας, συστήματα ύδρευσης, τηλεπικοινωνίες, νοσοκομεία και βιομηχανικά συστήματα (OT/IoT), άλλοτε από κρατικά υποστηριζόμενες ομάδες (Ρωσία, Κίνα, Ιράν) και άλλοτε από ακτιβιστές (hacktivists). Σύμφωνα με τo Check Point , οι επιθέσεις Ransomware αυξήθηκαν κατά 48%, με τις εγκληματικές ομάδες να χρησιμοποιούν AI για αυτοματοποιημένη αναγνώριση δικτύων, παράκαμψη μηχανισμών ταυτοποίησης δύο παραγόντων (2FA) και πολυκαναλικό phishing. Όπως επισημαίνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την προστασία από κυβερνοεπιθέσεις , αν και η συνολική ετοιμότητα κυβερνοασφάλειας στην ΕΕ βελτιώνεται (ιδίως μέσω της οδηγίας NIS2), παραμένουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών και αυξημένοι κίνδυνοι στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Κοντολογίς, η Τεχνητή Νοημοσύνη τεστάρει τις ψηφιακές δομές και βρίσκει τρωτά σημεία για να τις παραβιάζει. Και αυτή η διαδικασία λειτουργεί ως «όπλο διπλής χρήσης» (force multiplier) τόσο για τους επιτιθέμενους όσο και για τους αμυνόμενους.

Στην πλευρά των επιτιθέμενων (χάκερς), η Τεχνητή Νοημοσύνη χρησιμοποιείται για να εξετάζει αυτόνομα ψηφιακές υποδομές, να ανακαλύπτει τρωτά σημεία και να εκτελεί παραβιάσεις σε ταχύτητες που ξεπερνούν τους ανθρώπινους ρυθμούς.

Ποιοι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο

Στην πράξη η διαδικασία βρίσκει «ακάλυπτους» όσους χρησιμοποιούν απλοϊκούς κωδικούς, όσους δεν ενημερώνουν τα συστήματά τους και το τείχος προστασίας, όσους χρησιμοποιούν σπασμένα προγράμματα και κώδικα ατελή αλλά και όσους δεν μπορούν να αντιδράσουν σε ρυθμό ΑΙ στις επιθέσεις.

Οι κυβερνοεπιθέσεις που ενισχύονται από την Τεχνητή Νοημοσύνη δεν διακρίνουν στόχους, αλλά πλήττουν ιδιαίτερα όσους διαθέτουν κρίσιμες λειτουργίες , παλαιωμένες υποδομές ή περιορισμένους αμυντικούς πόρους :

1. Κρίσιμες Υποδομές & Βιομηχανικός Τομέας (OT/IoT)

Ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, μεταφορές (σιδηρόδρομοι, ναυτιλία), ύδρευση και διάστημα : Αποτελούν πρωτεύοντες γεωπολιτικούς και επιχειρησιακούς στόχους .

Βιομηχανικά συστήματα (OT/SCADA) & εξοπλισμός IoT : Συστήματα που ελέγχουν φυσικό εξοπλισμό (όπως δίκτυα ύδρευσης, βιομηχανικούς ελεγκτές ή συστήματα ψύξης σε σούπερ μάρκετ) είναι εξαιρετικά ευάλωτα, καθώς συχνά λειτουργούν για δεκαετίες χωρίς να λαμβάνουν πλέον ενημερώσεις ασφαλείας .

2. Δημόσιος Τομέας & Κυβερνητικοί Οργανισμοί

Η δημόσια διοίκηση δέχεται το μεγαλύτερο όγκο επιθέσεων DDoS και απόπειρες παραβίασης στην Ευρώπη (καταγράφοντας π.χ. το 31,8% των συμβάντων) .

Πολλές κυβερνητικές υπηρεσίες βασίζονται σε παλαιωμένα συστήματα IT (legacy systems) που στερούνται υποστήριξης, επιτρέποντας στα εργαλεία AI των επιτιθέμενων να εντοπίζουν γνωστά τρωτά σημεία .

3. Τομέας Υγείας & Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

Νοσοκομεία και οργανισμοί υγείας : Εκτίθενται σε σοβαρούς κινδύνους λόγω της εξάρτησής τους από διασυνδεδεμένες ιατρικές συσκευές και της συνθετότητας των ρυθμιστικών πλαισίων .

Τράπεζες, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων : Στοχεύονται σταθερά τόσο για οικονομική εκβίαση (ransomware) όσο και για την υποκλοπή διαπιστευτηρίων πρόσβασης .

4. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (SMEs)

Οι μικρότεροι οργανισμοί διατρέχουν δυσανάλογα μεγάλο κίνδυνο, καθώς αντιμετωπίζουν οξείες ελλείψεις εξειδικευμένου προσωπικού κυβερνοασφάλειας, αδυνατούν να καλύψουν το κόστος προηγμένων εργαλείων δοκιμών AI και δυσκολεύονται να εφαρμόσουν βασικούς ελέγχους ασφαλείας .

5. Εφοδιαστική Αλυσίδα & Πάροχοι Τεχνολογίας (Cloud & Open-Source)

Εξάρτηση από τρίτους παρόχους : Οργανισμοί που βασίζονται σε εξωτερικές υπηρεσίες ICT, cloud/datacenters και βιβλιοθήκες ανοικτού κώδικα (open-source code) εκτίθενται σε αλυσιδωτούς κινδύνους (cascading risks) — μια αδυναμία σε ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο πακέτο λογισμικού επηρεάζει αυτόματα χιλιάδες downstream εφαρμογές .

Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν υποδομές Cloud & AI : Διατρέχουν κίνδυνο κλοπής πόρων και διαπιστευτηρίων (LLMJacking), όπου οι επιτιθέμενοι καταλαμβάνουν λογαριασμούς cloud για να εκτελέσουν δικά τους μοντέλα AI, προκαλώντας τεράστιες οικονομικές επιβαρύνσεις .

6. Στελέχη & Τελικοί Χρήστες

Υψηλόβαθμα στελέχη και τμήματα με αυξημένα δικαιώματα (όπως οικονομικά, ανθρώπινο δυναμικό και εσωτερική ασφάλεια) στοχεύονται μέσω στοχευμένων επιθέσεων Phishing που συντάσσονται με ακρίβεια από AI .

Χρήστες έξυπνων συσκευών (π.χ. Android) : Εκτίθενται σε αυτόνομο κακόβουλο λογισμικό (όπως το PROMPTSPY) που υποκλέπτει βιομετρικά στοιχεία και αλληλεπιδρά αυτόνομα με τη συσκευή .

Πώς γίνονται οι επιθέσεις από το Agentic AI

Tα Αυτόνομα Συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης που σπέρνουν το … χάος το τελευταίο διάστημα με την εξέλιξή τους είναι η κύρια αιτία των προειδοποιήσεων που διατύπωναν το προηγούμενο διάστημα οι γκουρού της ΑΙ. Η δράση τους ξεφεύγει από τις οδηγίες και τις νόρμες των χειριστών τους και τείνουν να τεστάρουν τις ψηφιακές αντοχές των κρίσιμων υποδομών ως εξής:

Εντοπισμός Zero-Days & Λογικών Σφαλμάτων : Τα προηγμένα μοντέλα AI δεν ψάχνουν απλώς για κλασικά τεχνικά σφάλματα μνήμης, αλλά υπερέχουν στον εντοπισμό σύνθετων λογικών σφαλμάτων (logic flaws). Κατανοώντας την πρόθεση του προγραμματιστή, η AI εντοπίζει κρυφές αντιφάσεις στον κώδικα — όπως η παράκαμψη ταυτοποίησης δύο παραγόντων (2FA) — και δημιουργεί νέα, άγνωστα κενά ασφαλείας (zero-days).

: Τα προηγμένα μοντέλα AI δεν ψάχνουν απλώς για κλασικά τεχνικά σφάλματα μνήμης, αλλά υπερέχουν στον εντοπισμό σύνθετων λογικών σφαλμάτων (logic flaws). Κατανοώντας την πρόθεση του προγραμματιστή, η AI εντοπίζει κρυφές αντιφάσεις στον κώδικα — όπως η παράκαμψη ταυτοποίησης δύο παραγόντων (2FA) — και δημιουργεί νέα, άγνωστα κενά ασφαλείας (zero-days). Ανάλυση Ενημερώσεων (Patch Reversing) : Αυτόνομα πλαίσια AI (όπως το exploit_agent) συγκρίνουν αυτόματα τον κώδικα πριν και μετά τη δημοσίευση μιας διορθωτικής ενημέρωσης (patch). Εντοπίζουν ποιο σημείο διορθώθηκε και δημιουργούν λειτουργικά exploits μέσα σε λίγα λεπτά, εκμεταλλευόμενα το παράθυρο χρόνου μέχρι να εγκαταστήσουν οι οργανισμοί την ενημέρωση.

: Αυτόνομα πλαίσια AI (όπως το exploit_agent) συγκρίνουν αυτόματα τον κώδικα πριν και μετά τη δημοσίευση μιας διορθωτικής ενημέρωσης (patch). Εντοπίζουν ποιο σημείο διορθώθηκε και δημιουργούν λειτουργικά exploits μέσα σε λίγα λεπτά, εκμεταλλευόμενα το παράθυρο χρόνου μέχρι να εγκαταστήσουν οι οργανισμοί την ενημέρωση. Αυτόνομη Εκτέλεση Επιθέσεων (Agentic AI): Αυτόνομα συστήματα επιθέσεων (όπως τα ARTEX, CAIRN, PROMPTSPY) λαμβάνουν έναν αντικειμενικό στόχο, αναλύουν το περιβάλλον του θύματος σε πραγματικό χρόνο και εκτελούν αλληλουχία εντολών παραβίασης χωρίς ανθρώπινη επίβλεψη.

Παράλληλα, οι εταιρείες κυβερνοασφάλειας χρησιμοποιούν αμυντικά συστήματα AI (όπως τα NOVA, Big Sleep και CodeMender) για να σαρώνουν αυτόνομα εκατομμύρια γραμμές κώδικα, να εντοπίζουν τρωτά σημεία πριν από τους χάκερς και να δημιουργούν αυτόματα διορθώσεις (patches) για να ξεγλιστρήσουν από τις επιθέσεις. Όσο διαρκεί αυτός ο αδήλωτος ψηφιακός «πόλεμος» όλοι και όλα είναι ευάλωτα και τρωτά.

Βήματα για την προστασία του μέσου χρήστη ψηφιακών υπηρεσιών

Για να προστατευθεί ο απλός χρήστης ψηφιακών συστημάτων απέναντι στις σύγχρονες κυβερνοαπειλές που ενισχύονται από την Τεχνητή Νοημοσύνη, υπάρχουν ορισμένες θεμελιώδεις πρακτικές ψηφιακής ασφάλειας (cyber hygiene):

Άμεση Εγκατάσταση Ενημερώσεων (Patching) : Τα δύο τρίτα των τρωτών σημείων που εκμεταλλεύονται οι επιτιθέμενοι διαθέτουν ήδη διορθωτική ενημέρωση (patch) . Επειδή η Τεχνητή Νοημοσύνη επιταχύνει σημαντικά τον χρόνο που χρειάζονται οι χάκερς για να εντοπίσουν και να εκμεταλλευτούν κενά ασφαλείας , η άμεση ενημέρωση του λειτουργικού συστήματος και των εφαρμογών είναι απαραίτητη . Ενεργοποίηση Πολυπαραγοντικής Ταυτοποίησης (MFA / 2FA) : Η χρήση ισχυρών κωδικών πρόσβασης σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση της ταυτοποίησης δύο παραγόντων (2FA) προσθέτει ένα απαραίτητο στρώμα προστασίας απέναντι στην υποκλοπή διαπιστευτηρίων . Αυξημένη Προσοχή σε Phishing & Κοινωνική Μηχανική : Η AI επιτρέπει τη μαζική δημιουργία εξαιρετικά πειστικών μηνυμάτων Phishing, κλωνοποίησης φωνής (AI voice cloning), καθώς και παραπλανητικών τακτικών μέσω SMS ή συνδέσμων (smishing, quishing, ClickFix lures) . Απαιτείται επιφυλακτικότητα σε ύποπτα μηνύματα ή αιτήματα εκτέλεσης εντολών και διορθώσεων . Αποφυγή Λήψης Ανεπίσημων Εργαλείων & Εφαρμογών AI : Οι επιτιθέμενοι χρησιμοποιούν συχνά ψεύτικες ιστοσελίδες ή ανεπίσημα εργαλεία AI για τη διανομή κακόβουλου λογισμικού . Η λήψη εφαρμογών πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από επίσημα και επαληθευμένα καταστήματα . Χρήση Ενεργών Μηχανισμών Ασφαλείας στη Συσκευή : Η διατήρηση ενεργών αυτόματων μηχανισμών προστασίας συμβάλλει στον αυτόματο εντοπισμό και τον αποκλεισμό γνωστών απειλών και κακόβουλου λογισμικού .