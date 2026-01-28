Το BestPrice, ανακοινώνει τη νέα λειτουργία “BestPrice Visual Search”, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες καταναλωτές αναζητούν και αγοράζουν προϊόντα online.

Πλέον, η αναζήτηση δεν περιορίζεται σε λέξεις-κλειδιά. Κάθε φωτογραφία, screenshot ή ανάρτηση στα social media μετατρέπεται σε μια έξυπνη πύλη αγορών. Με ένα κλικ στο εικονίδιο της κάμερας, ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει το προϊόν που τον ενδιαφέρει και να συγκρίνει τιμές ανάμεσα σε χιλιάδες e-shops, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.

Η Τεχνολογία πίσω από την Εικόνα

Το BestPrice Visual Search βασίζεται σε προηγμένα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και Μηχανικής Όρασης (Computer Vision). Η πλατφόρμα αναγνωρίζει αντικείμενα με υψηλή ακρίβεια, ακόμη και υπό δύσκολες συνθήκες φωτισμού, και επιστρέφει αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο. Πρόκειται για μια τεχνολογική υλοποίηση υψηλών απαιτήσεων, την οποία ελάχιστες εταιρείες τεχνολογικής αιχμής παγκοσμίως έχουν υλοποιήσει, τοποθετώντας το BestPrice στην αιχμή της καινοτομίας.

“Στόχος μας είναι να κάνουμε την εμπειρία αγοράς όσο πιο φυσική γίνεται. Με το Visual Search, γεφυρώνουμε το χάσμα ανάμεσα στην έμπνευση της στιγμής και την έξυπνη έρευνα αγοράς,” αναφέρει o CEO, Γιώργος Παπαδάκης

Τι κερδίζει ο καταναλωτής:

Κατάργηση της περιγραφής: Δεν χρειάζεται πλέον να ψάχνετε τις κατάλληλες λέξεις για ένα περίπλοκο σχέδιο ή brand.

Αμεσότητα: Από το screenshot στο Instagram, στην καλύτερη τιμή της αγοράς σε δευτερόλεπτα.

Εναλλακτικές επιλογές: Εμφάνιση παρόμοιων στυλ που ταιριάζουν στο γούστο και τον προϋπολογισμό του χρήστη.

Ανακαλύψτε τη νέα μορφή αναζήτησης στο BestPrice.gr και μετατρέψτε την έμπνευση σε έρευνα αγοράς.