Το ChatGPT της OpenAI μπορεί πλέον να «βλέπει, να ακούει και να μιλάει» ή, τουλάχιστον να κατανοεί λέξεις, να απαντά με τη δική του συνθετική (ρομποτική) φωνή και να επεξεργάζεται εικόνες, όπως ανακοίνωσε χθες η εταιρεία (25/09).

Η ενημέρωση του chatbot – η μεγαλύτερη της OpenAI από την κυκλοφορία του GPT-4 – επιτρέπει στους χρήστες να επιλέγουν φωνητικές συνομιλίες στην εφαρμογή για κινητά του ChatGPT και να διαλέγουν μια από τις πέντε διαφορετικές συνθετικές φωνές του chatbot. Οι χρήστες θα μπορούν επίσης να μοιράζονται εικόνες με το ChatGPT και να επισημαίνουν περιοχές εστίασης ή ανάλυσης.

Τα νέα χαρακτηριστικά θα είναι διαθέσιμα αποκλειστικά για τους συνδρομητές τις επόμενες δύο εβδομάδες, δήλωσε η OpenAI. Ενώ η φωνητική λειτουργία θα περιορίζεται στις εφαρμογές iOS και Android, οι δυνατότητες επεξεργασίας εικόνας θα είναι διαθέσιμες σε όλες τις πλατφόρμες.

ChatGPT can now see, hear, and speak. Rolling out over next two weeks, Plus users will be able to have voice conversations with ChatGPT (iOS & Android) and to include images in conversations (all platforms). https://t.co/uNZjgbR5Bm pic.twitter.com/paG0hMshXb

— OpenAI (@OpenAI) September 25, 2023

