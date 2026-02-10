Το αμερικανικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης Discord θα εφαρμόζει από προεπιλογή φίλτρα και προστασίες, τα οποία θα προορίζονται για τους νεαρούς χρήστες του, σε όλους τους λογαριασμούς στην πλατφόρμα του, με τους χρήστες που επιθυμούν την άρση αυτών των περιορισμών να πρέπει σε ορισμένες περιπτώσεις να υποβάλλονται σε αναγνώριση προσώπου.

Οι λογαριασμοί των εφήβων θολώνουν τα περιεχόμενα «που είναι δυνητικά σεξουαλικά ή σοκαριστικά», μπλοκάρουν την πρόσβαση σε κανάλια ορίζοντας μια ελάχιστη ηλικία ή προειδοποιούν τον χρήστη, όταν λαμβάνει ένα αίτημα επικοινωνίας από έναν άγνωστο.

Αυτό το εργαλείο αρχικής ταξινόμησης από προεπιλογή άρχισε να εφαρμόζεται το 2025 στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία, και στις δύο περιπτώσεις για να ληφθεί υπόψη μια νέα, αυστηρότερη νομοθεσία. Η εφαρμογή δεν αποδέχεται θεωρητικά κανέναν χρήστη ηλικίας κάτω των 13 ετών.

Προκειμένου να καθορίσει την πραγματική ηλικία του χρήστη, το Discord θα βασιστεί σε ένα μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης, το οποίο θα μπορεί, από μόνο του, να άρει τους περιορισμούς χωρίς άλλη επαλήθευση, εάν εκτιμά πως πρόκειται για έναν ενήλικα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η πλατφόρμα θα μπορούσε να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να αναρτήσει ένα βίντεο-σέλφι του ιδίου ή ένα έγγραφο ταυτοποίησης.

Στην πρώτη περίπτωση, η εταιρεία Discord διαβεβαιώνει πως το βίντεο δεν θα μεταφορτώνεται αλλού παρά μόνο στο κινητό τηλέφωνο και ότι η φωτογραφία του εγγράφου ταυτότητας θα διαγράφεται σύντομα έπειτα από την επαλήθευση.

Η πρωτοβουλία του δικτύου Discord λαμβάνει χώρα σε ένα πλαίσιο άσκησης πίεσης από κυβερνήσεις και εκλεγμένους σε διάφορες χώρες προκειμένου να ελέγχει τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους νέους.

Τον Δεκέμβριο, η Αυστραλία έγινε η πρώτη χώρα που απαγορεύει νομικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να φιλοξενούν παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών. Άλλες χώρες, ιδίως η Ισπανία και η Δανία, ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να κάνουν το ίδιο.

Στη Γαλλία, ένα νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στους χρήστες κάτω των 15 ετών, εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση στην Εθνοσυνέλευση και αναμένεται να συζητηθεί στη Γερουσία τις επόμενες εβδομάδες.

Τον Νοέμβριο, η πλατφόρμα βιντεοπαιχνιδιών Roblox εφάρμοσε την αναγνώριση προσώπου για να επιβεβαιώσει την ηλικία ενός χρήστη.

Έχοντας δημιουργηθεί το 2015, το δίκτυο Discord ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές στους λάτρεις των βιντεοπαιχνιδιών, τους “gamers”, καθώς τους προσέφερε έναν χώρο για να συζητούν κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού.

Όμως, η πλατφόρμα σύντομα εξελίχθηκε σε ένα καταφύγιο για πολλούς χρήστες που είχαν αποχωρήσει από τα παραδοσιακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τους είχαν προσελκύσει οι λιγότερο αυστηροί κανόνες λειτουργίας της.

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, AFP